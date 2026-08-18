Carlos Carrillo cuestionó a De la Espriella por préstamo que solicitó al Banco Mundial para atender la emergencia por el terremoto: “¿La primera dama va a hacer una colecta?”

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, calculó que las pérdidas ocasionadas por el terremoto del 10 de agosto ascienden a $30 billones, según información entregada por una empresa privada. El jefe de Estado aclaró que se trata de un dato inicial, sujeto a modificaciones en los días siguientes - crédito Presidencia

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Presidencial de Abelardo de La Espriella después de asumir el cargo como jefe de Estado y en medio de la emergencia por el terremoto de 7,4 que se registró en Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, y que según el reporte oficial por parte de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd), deja un balance de 304 fallecidos, 4.548 heridos y 426 personas desaparecidas, con corte a las 6:30 a. m. del martes 18 de agosto.

El gobernante estimó en $30 billones los daños materiales causados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia y advirtió que la reconstrucción de las ciudades y regiones afectadas podría costar una suma similar, en una emergencia que golpeó a 472 municipios de 15 departamentos y obligará al Gobierno a declarar el estado de emergencia económica, explicó “el Tigre” la noche del lunes 17 de agosto.

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Uno de los anuncios que más controversia causó desde varios sectores cercanos a la oposición fue la solicitud de un crédito al Banco Mundial que provocó la respuesta del exdirector de la Ungrd, Carlos Carrillo, que se refirió a una de las medidas que anunció el Gobierno de De la Espriella.

“Una alocución muy pandita, como todo lo de este señor. Dice @ABDELAESPRIELLA que recibió el país endeudado, pero su respuesta al terremoto es contraer más deuda con el Banco Mundial. ¿Cómo lo va a pagar? ¿La primera dama va a hacer una colecta?” inicia la réplica por parte de Carrillo (funcionario de la administración del expresidente Gustavo Petro) hacia el jefe de Estado.

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Carrillo cuestionó los anuncios que hizo De la Espriella en su discurso presidencial del lunes 17 de agosto de 2026 - crédito @CarlosCarrilloA/X

El exfuncionario precisó que “este gobierno (de De la Espriella) corporativista le va a reducir los impuestos a los megaricos y será la masa la que pague esos créditos”, y justificó más adelante con otro exmandatario como ejemplo y lo que tuvo que hacer luego del terremoto en Armenia el 25 de enero de 1999.

“Hasta (Andrés) Pastrana, otro títere gremial, tuvo que aumentar los impuestos, para reconstruir Armenia”, recordó Carrilo, al exponer que “la reconstrucción sólo puede garantizarse con inversión pública”, añade el mensaje.

Al final, el exdirector de la Ungrd lanzó una última pulla al mandatario colombiano, y le recordó que él no vivió en el país durante los últimos años antes de lanzarse a la Presidencia de la República.

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“En cada alocución deja claro que no conoce el Estado, literalmente no sabe en dónde está parado. ¡Bueno, llevaba 20 años viviendo en Miami!" concluyó Carrillo.

Abelardo de la Espriella dejó en claro que los recursos destinados para la emergencia no podrán ser redirigidos para otros programas, y en caso de ser así se las tendrán que ver con él mismo, de acuerdo con lo que mencionó en su discurso presidencial - créditos Luis Acosta / AFP | Catalina Olaya / Colprensa | Esteban Vega La-Rotta / AFP

Anuncios de Abelardo de la Espriella durante su alocución presidencial del domingo 17 de agosto: balance de daños

Durante la alocución presidencial del 17 de agosto, el mandatario desagregó la pérdida preliminar con base en la estimación de una firma privada: 24,5 billones de pesos en edificaciones y 5,5 billones en infraestructura. Esa cifra sirve de base para el plan de respuesta en las zonas donde continúan las labores de búsqueda y asistencia.

El terremoto dejó pérdidas materiales por $30 billones y la reconstrucción podría exigir otro esfuerzo financiero de la misma magnitud. A eso se suma el impacto humano y social sobre más de 123.789 familias afectadas.

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El Gobierno activó USD 200 millones y creará un fondo para dirigir la reconstrucción

En materia de financiamiento, el Gobierno activó el desembolso del primer tramo de un crédito del Banco Mundial por USD 200 millones, recursos que, según explicó el presidente, ya están disponibles para atender las necesidades más urgentes de las víctimas.

“Quiero agradecer al Banco Mundial por la agilidad con la que respondió a nuestra solicitud, solidaridad con Colombia y confianza en nuestro Gobierno”, dijo el jefe de Estado durante su alocución presidencial.

El presidente de la República causó una serie de interrogantes frente a los datos entregados al país, pues no se especificó cuál fue el último corte utilizado para hacer el conteo de muertos, heridos y desaparecidos por el terremoto - crédito Presidencia

De la Espriella también anunció la creación del Fondo Milagro, un mecanismo inspirado en el Forec que atendió el terremoto del Eje Cafetero de 1999. Según explicó, ese instrumento servirá para estructurar todo el plan de reconstrucción.

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El presidente definió además el Plan Milagro de Reconstrucción, que integrará al Gobierno nacional, constructores, sector financiero, aseguradoras, gobernadores y alcaldes. El esquema buscará coordinar la respuesta institucional y privada frente a la destrucción provocada por el sismo.

Sobre ese diseño, “el Tigre” sostuvo: “Me estoy inspirando con todo el equipo económico en el Forec, que atendió el terremoto del Eje Cafetero, para replicar los aciertos de ese fondo y evitar los errores que se cometieron en ese momento”.

El Ejecutivo ofrecerá subsidios, alivios y nuevas viviendas para los damnificados

De la Espriella pidió un esfuerzo conjunto entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil. En ese marco, destacó el papel de la primera dama Ana Lucía Pineda en la campaña “Colombia, un solo corazón”, que canaliza cientos de toneladas de alimentos, agua, medicamentos y ropa para las zonas golpeadas.

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El mandatario también convocó a las empresas del sector constructor y al sistema financiero a participar en la recuperación de las viviendas destruidas. “Invito también a los constructores, a todos los empresarios de la construcción a trabajar unidos por Colombia, codo a codo con el Estado, con el Gobierno, donando sus utilidades en los proyectos de vivienda de las zonas afectadas. Invito al sector financiero a bajar sus tasas de interés para que las familias puedan reconstruir o adquirir un techo digno”, afirmó el jefe de Estado.

Dentro de esta serie de medidas, el Gobierno implementará subsidios de arrendamiento, alivios en servicios públicos y un programa de vivienda nueva y de mejoramiento bajo el concepto Vivienda Milagro. También realizará un censo y una caracterización de los afectados para definir la entrega de soluciones.

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Según el informe de la Nacional para la Gestión y Riesgo de Desastres (Ungrd), con corte a las 6:30 a. m. del martes 18 de agosto de 2026 ya se contabilizan más de 300 personas fallecidas - crédito Ungrd

Para acelerar esas medidas, el presidente anticipó que decretará el estado de emergencia económica. “Voy a decretar el estado de emergencia económica, porque este hecho imprevisible de la naturaleza no tiene otra forma de enfrentarse que tomando medidas extraordinarias y nuestra Constitución nos entrega las herramientas para ese propósito”, puntualizó.

En el manejo de los recursos, el mandatario fijó una advertencia directa contra la corrupción. “No hay en mi Gobierno tolerancia alguna con la corrupción. El que se atreva a tocar un peso de eso, se las verá conmigo directamente. El que le meta la mano a la plata pública será castigado con severidad, como corresponde”.

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Al final, el jefe de Estado vinculó ese desafío a la situación de las cuentas públicas. “En los últimos dos años, $1 cada $3 del recaudo se destinó a la deuda. La situación fiscal económica que yo recibo es absolutamente terrible y es fruto de la irresponsabilidad del Gobierno, que gracias a Dios, ya abandonó el poder”, señaló.