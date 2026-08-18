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Estos son los municipios y ciudades más afectados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia, según el último reporte de las autoridades

El balance oficial del sismo en Colombia reportó 123.789 familias afectadas, 292.043 personas afectadas, 304 fallecidos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos

Asocapitales informó que Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia quedaron en alerta roja tras los colapsos causados por el terremoto - crédito @Alcaldiapereira/X
Asocapitales informó que Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia quedaron en alerta roja tras los colapsos causados por el terremoto - crédito @Alcaldiapereira/X
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El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 dejó su impacto más grave en el occidente y suroccidente del país, con 472 municipios reportados como afectados en los primeros balances y cinco capitales en alerta roja, en una emergencia que sigue bajo evaluación de las autoridades.

En el más reciente reporte difundido por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) el martes 18 de agosto informó 123.789 familias afectadas, 292.043 personas afectadas, 304 fallecidos, 4.548 heridos y 426 desaparecidos.

Así mismo, según el Servicio Geológico Colombiano, el epicentro se localizó en inmediaciones de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La Ungrd advirtió que las cifras podían modificarse a medida que avanzaran los censos y las verificaciones en terreno.

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Asocapitales atribuyó a Cali y Pereira las mayores afectaciones en pérdidas humanas y colapsos de infraestructura.

Cali concentró la mayor cantidad de fallecidos entre las capitales y registró viviendas, vías, estaciones de policía y estructuras colapsadas - crédito @alejoeder/X
Cali concentró la mayor cantidad de fallecidos entre las capitales y registró viviendas, vías, estaciones de policía y estructuras colapsadas - crédito @alejoeder/X

Cali ha concentrado la mayor cantidad de decesos en las capitales. La ciudad registró 96 fallecidos, 1.224 heridos, 88 rescatados y 111 desaparecidos, además de 107 viviendas colapsadas, 800 viviendas averiadas, 56 estructuras colapsadas, tres vías colapsadas y cuatro estaciones de policía afectadas.

Las labores de búsqueda en la capital del Valle del Cauca movilizaban 750 rescatistas, de los cuales 350 eran de apoyo externo y 400 de Cali, junto con 14 caninos. Los barrios y zonas más afectados eran Alameda, Nueva Tequendama, Cámbulos, Guadalupe, El Refugio, Pampalinda, El Limonar, Capri y Caldas.

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En todo el Valle del Cauca, según el último reporte entregado por la Gobernación los daños se extendieron a municipios como Calima-El Darién, Zarzal, El Cairo, Buenaventura, Sevilla, Roldanillo, Buga, Yumbo, Florida, Yotoco, Versalles, La Unión, El Águila, Cartago y Riofrío, donde en los lugares más golpeados el daño estructural alcanzaba hasta 80% de las edificaciones.

Pereira registró la mayor cifra de desaparecidos y Manizales la de viviendas averiadas

Pereira reportó la mayor cifra de desaparecidos, con 260 personas no localizadas, además de afectaciones en vías, puentes, la terminal y el aeropuerto Matecaña - crédito Juan Felipe León/Reuters
Pereira reportó la mayor cifra de desaparecidos, con 260 personas no localizadas, además de afectaciones en vías, puentes, la terminal y el aeropuerto Matecaña - crédito Juan Felipe León/Reuters

En Pereira, capital de Risaralda, se reportó la cifra más alta de personas desaparecidas: 260. El último informe indicó 93 fallecidos, 259 heridos y 260 personas rescatadas, además de 66 estructuras colapsadas y 67 averiadas.

La ciudad tenía hasta 14 vías y puentes afectados. La Terminal de Transporte de Pereira permanecía cerrada y el Aeropuerto Internacional Matecaña operaba con restricciones; entre los sectores más dañados figuraban el Centro, la Circunvalar, Pinares, Álamos, Universidad, Barrio Cuba y Perla de Otún.

En el departamento de Risaralda también se registraron afectaciones en La Celia, Santuario, Belén de Umbría y Dosquebradas. Entre Pereira y Dosquebradas, según datos de la Gobernación de Risaralda, los fallecidos superaban los 100 y los desaparecidos llegaban a 260.

Manizales aparecía en el informe de Asocapitales como la ciudad con más viviendas averiadas, con 1.970. A esa cifra se sumaban 1.449 viviendas colapsadas, 20 estructuras colapsadas, 56 averiadas, seis fallecidos, 119 heridos y 4.000 damnificados.

En Caldas, los municipios más afectados eran Manizales, Villamaría, Chinchiná, Neira, Palestina, Anserma, Riosucio y Marmato. En la capital, los mayores daños se concentraban en Milán, Cristo Rey, El Cable, Centro Histórico, Chipre y Palermo.

Chocó estuvo en el centro de la emergencia y Armenia no reportó fallecidos

Fundación Botellas de amor busca aportar en la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto que azotó a Colombia el 10 de agosto - crédito @AlcaldiaDeCali/X
Chocó quedó en el centro de la emergencia por el epicentro del terremoto, Quibdó reportó nueve fallecidos y Armenia no informó muertos en Quindío - crédito @AlcaldiaDeCali/X

El departamento de Chocó quedó en el centro de la emergencia por la ubicación del epicentro. Entre los territorios reportados con afectaciones estaban San José del Palmar, Nóvita, Sipí, Condoto, Tadó, Istmina y Quibdó.

En Quibdó, la capital más cercana al epicentro, se registraron nueve fallecidos, 119 heridos y ningún desaparecido. En infraestructura, el balance reportó 1.198 viviendas averiadas, 48 viviendas colapsadas y 20 edificaciones afectadas: cinco edificios municipales, 13 educativos y dos de salud.

La gobernadora Nubia Carolina Córdoba-Curi informó el cierre de la fase de búsqueda y rescate en el departamento tras hallar a los últimos desaparecidos. “Hoy cerraremos formalmente en PMU la fase de búsqueda y rescate para concentrarnos en la fase de respuesta enfocada en la atención a los damnificados”, señaló Córdoba-Curi.

En la región también resultaron afectados municipios como Río Iró, además de Quibdó, San José del Palmar, Nóvita y Sipí. En la capital, los barrios con más daños fueron Barrio Medrano, El Futuro 1, Florez Buenaños y Las Palmas.

En Quindío, Armenia no reportó fallecidos, aunque sí 174 heridos. En la capital se contabilizaron 54 viviendas averiadas y 69 estructuras colapsadas, mientras que en el departamento los municipios más afectados eran Armenia, Salento, Filandia, Quimbaya, Montenegro, Calarcá y Circasia.

Los barrios con más daños en Armenia fueron Zuldemayda, La Mariela, Salvador Allende, La Pavona, Granada y La Villa. El monitoreo de la actividad sísmica seguía a cargo del Servicio Geológico Colombiano, mientras la UNGRD mantenía en revisión los balances de una emergencia todavía abierta.

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