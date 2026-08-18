Gobernadora del Chocó agradeció a Shakira por su ayuda tras desastre del terremoto: “Cuando el talento se convierte en solidaridad”

Nubia Carolina Córdoba Curi agradece a Shakira por impulsar proyectos sociales en Chocó - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook

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La llegada de Shakira y el filántropo estadounidense Howard Buffett el lunes 17 de agosto de 2026 a Quibdó, capital del departamento Chocó, marcó un acontecimiento relevante para la región después del desastre que ocasionó el terremoto del pasado 10 de agosto.

A su arribo, Nubia Carolina Córdoba Curi, gobernadora del departamento, le dio la bienvenida con palabras de aprecio: “Bienvenida. Muchas gracias por venir a acompañarnos. Sí, mucho gusto”, expresó la mandataria, gesto que fue respondido por la cantante con un elogio: “Qué linda que es, qué bella”.

La gobernadora se presentó formalmente ante la artista: “Yo soy la gobernadora del Chocó: ”We have all the distribution of what we have. The rural area have the ninety one percent (Tenemos toda la distribución de lo que tenemos. La zona rural tiene el 91%)”.

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Ante esta explicación sobre la composición territorial, Shakira exclamó: “Wow”, mientras la funcionaria precisó: “Yeah. And eight percent in the zona rural (Sí. Y el 8% en la zona rural”.

Shakira caminó por las calles junto con la gobernadora Nubia Carolina Cárdenas y visitaron el Tecnológico Industrial Carrasquilla - crédito @hey_timor / X

Luego, la gobernadora extendió un mensaje en representación de los habitantes del departamento: “Shakira, en primer lugar, en nombre de los chocoanos, queremos darte gracias, no solo por estar aquí para visibilizar esta emergencia tan grave, sino por todos los años de servicio a la educación de nuestro territorio. La Fundación Pies Descalzos ha sido definitiva para que ningún niño chocoano se quede atrás. Así que gracias de verdad por acompañarnos y gracias por estar en el Chocó acompañándonos y que el mundo sepa que el departamento del Chocó se va a levantar por gente como tú y por la solidaridad de todos”.

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Shakira respondió con gratitud y reconocimiento al trabajo de la administración local: “Muchas gracias. Gracias, gobernadora. Y te felicito por tu labor y que sepas que vamos a estar construyendo diez escuelas en Chocó con Howard Buffett y su fundación”.

Este anuncio fue recibido con entusiasmo por la máxima autoridad del departamento: “Qué buena noticia, por favor, es excelente. Bravo. Gracias”.

La artista, además, se comprometió públicamente a impulsar la renovación de la principal institución universitaria de la región: “Y yo me comprometo, gobernadora, a reconstruir, a reconstruir la Universidad Tecnológica”. La gobernadora agradeció el compromiso: “Sí. Gracias. Gracias”.

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La gobernadora de Chocó destaca el aporte de Shakira a la reconstrucción educativa - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook

Durante el acto, una niña presente expresó su alegría: “Emocionada y feliz de haberla conocido a Shakira”. El encuentro incluyó detalles típicos de la hospitalidad local, como la entrega de cocadas, gesto que Shakira celebró al decir: “Ay, qué rico. Y cocaditas, sí”.

La jornada se reflejó también en las redes sociales. En un mensaje publicado en Facebook, la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, expresó un mensaje de gratitud dirigido a Shakira a través de Facebook tras la visita de la artista a la región.

La mandataria escribió: “Gracias, Shakira, por poner tu voz, tu talento y tu corazón al servicio del Chocó”. En la publicación, Córdoba Curi destacó la relevancia de la presencia de la cantante para visibilizar la situación local y promover iniciativas solidarias.

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La gobernadora agregó: “Gracias por ayudarnos a poner al Chocó en la mirada del mundo y por sumar aliados que hoy se traducen en compromisos concretos”, en referencia a los acuerdos alcanzados durante el encuentro.

Shakira llegó al Chocó y así reaccionaron los políticos en Colombia - crédito Nubia Carolina Córdoba Curi / Facebook

El mensaje concluyó con una reflexión sobre el impacto social de la colaboración: “Cuando el talento se convierte en solidaridad, la esperanza se transforma en acción. Gracias por caminar junto al Chocó”.

Tras lo anterior, diversos usuarios en redes sociales celebraron la labor conjunta de la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, y Shakira tras los anuncios para fortalecer la educación en la región.

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Un comentario destacó: “La Gobernadora se ha puesto la 10 y Shakira, también. Que bien por las dos”. Otro usuario expresó orgullo por el compromiso femenino: “Esta es una muestra de amor profundo por un país que sufre. Un abrazo Caribe”. Además, se valoró la visión de la cantante: “Shakira sabe que la educación es primordial y lo que de verdad les va a servir a la niñez”.