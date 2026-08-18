Transmilenio inaugurará la nueva estación Calle 72 en Bogotá en esta fecha: ofertará más de 18 servicios, conozca los detalles

La estación Calle 72 cuenta con tres vagones, dos accesos, taquillas independientes y puertas automáticas con sistemas de bloqueo - crédito Transmilenio

Guardar

A partir del sábado 22 de agosto de 2026, la comunidad usuaria de Transmilenio contará con la nueva estación Calle 72 sobre la troncal avenida Caracas Centro, que se convierte en la segunda estación definitiva en servicio en este importante corredor.

Con su entrada en operación se cierra de manera simultánea la estación existente Calle 76, la última pendiente por clausurar para dar continuidad a las obras de la Línea 1 del metro de Bogotá. La operación de Transmilenio en la troncal Caracas Centro, que registra hasta 410.000 viajes diarios, ha sido ajustada para garantizar la movilidad durante el desarrollo de las obras del metro.

PUBLICIDAD

El subgerente de Operaciones de Transmilenio, Jaime Enrique Monroy, indicó que la coordinación con la Empresa Metro ha permitido avanzar con los trabajos, minimizando el impacto en la operación y asegurando el servicio a la comunidad.

La apertura de la estación Calle 72 implica el cierre definitivo de la estación Calle 76 para dar continuidad a las obras de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Transmilenio

Infraestructura y servicios de la nueva estación Calle 72

La estación Calle 72 está diseñada para mejorar la experiencia de viaje y la seguridad de los usuarios. Cuenta con tres vagones y dos accesos, cada uno con taquillas independientes. Los puntos de parada incorporan puertas automáticas de alta resistencia y durabilidad, equipadas con sistemas de bloqueo para evitar aperturas no autorizadas tanto desde el interior como desde el exterior.

Uno de los principales avances en accesibilidad es la incorporación de señalización luminosa y auditiva, pensada especialmente para personas con discapacidad visual y auditiva. Además, la estación integra un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que permite monitorear en tiempo real el estado y funcionamiento de la infraestructura, generando información valiosa para la gestión del sistema.

PUBLICIDAD

La infraestructura definitiva de la estación Calle 72 incluye vagones de 90 metros de longitud cada uno, conectados por una pasarela central, que facilita el desplazamiento y la distribución de los pasajeros. En total, la estación abarca 383 metros de longitud y dispone de zonas de abordaje de ocho metros de ancho, optimizando los flujos de ingreso, salida y permanencia, y mejorando la comodidad y seguridad para quienes la utilizan.

La troncal Caracas Centro de Transmilenio mantiene una operación ajustada para sostener hasta 410.000 viajes diarios durante las obras del Metro de Bogotá - crédito Transmilenio

Servicios habilitados y conexión con otras troncales

La nueva estación Calle 72 ofrece 18 servicios en operación, conectando con las troncales Calle 80, Américas, Eje Ambiental, carrera 10, Caracas Sur, Suba, NQS Sur, Norte y Calle 26. Los servicios disponibles en los tres vagones incluyen: 6, 8 (en ambos sentidos), D24, F60, J24, L18, A60, A52, C15, G52, H15, H75, B18, B23, B75 y K23.

PUBLICIDAD

Los usuarios podrán realizar viajes directos o con transferencia, facilitando la movilidad entre diferentes puntos cardinales de la ciudad y accediendo a rutas que conectan con el norte, sur, occidente y el centro de Bogotá. Esta integración refuerza la capacidad del sistema para absorber la demanda en uno de los corredores más transitados de la capital.

Cierre definitivo de la estación Calle 76 y alternativas de servicio

El cierre de la estación Calle 76 marca el fin de una etapa en la transformación de la troncal Caracas Centro. Como alternativas, los usuarios podrán utilizar las estaciones Héroes - Colmena Seguros y la recién habilitada Calle 72, así como la estación Polo en la troncal Calle 80. De este modo, TransMilenio garantiza la continuidad del servicio mientras avanzan los trabajos de la Línea 1 del metro de Bogotá.

PUBLICIDAD

Quienes usaban esa parada podrán movilizarse por Héroes - Colmena Seguros, el nuevo punto en la 72 y Polo mientras continúan los ajustes por la construcción del metro - crédito Transmilenio

Desde el inicio de las obras del metro, han cerrado temporalmente 12 de 14 estaciones en la troncal Caracas Centro, en el tramo entre Calle 76 y Hospital. Entre las estaciones cerradas se encuentran Hospital, Tercer Milenio, Calle 19, Calle 22, Calle 26, Avenida 39, Calle 45, Marly, Calle 57, Calle 63, Flores, Calle 72 y Av. Jiménez (cierre total solo del ramal Caracas).

Para mitigar el impacto, se habilitaron siete estaciones temporales ubicadas cerca de las cerradas: Temporal Av. Jiménez, Temporal Calle 22, Temporal Calle 34, Temporal Avenida 39, Temporal Marly, Temporal Calle 57 y Temporal Flores.

La nueva estación Calle 72 se suma a la estación Calle 26

La estación Calle 26, primera estación definitiva inaugurada en la troncal Caracas Centro, sirve de referencia para la experiencia que se espera en la Calle 72. La infraestructura de Calle 26 opera los servicios Ruta Fácil 8 Terminal - Guatoque Veraguas, H20 Portal Usme, D20 Portal 80, H27 Portal Tunal y B27 Portal Norte, facilitando conexiones con las principales troncales de la ciudad.

PUBLICIDAD

El diseño de la estación Calle 26 se realizó en torno a la estructura tipo pórtico del viaducto del futuro Metro de Bogotá, lo que ha permitido mayor espacio y comodidad para los usuarios - crédito Transmilenio

El diseño de la estación Calle 26 se realizó en torno a la estructura tipo pórtico del viaducto del futuro Metro de Bogotá, lo que ha permitido mayor espacio y comodidad para los usuarios. Sus características incluyen una longitud total de 163,21 metros, pasarela de 41,06 metros, plataformas de ocho metros de ancho y altura libre interior de 3,21 metros. Dispone de doce barreras de acceso y taquillas en ambos accesos, así como cuatro puntos de parada en toda la estación.

La estación definitiva de Calle 26 cuenta con dos vagones de 30 metros cada uno, conectados por pasarela central, extensión total de 160 metros y plataformas de ocho metros de ancho. Los servicios habilitados conectan con todas las troncales principales del sistema: Norte, Suba, Calle 80, Américas, calle 26, carrera 10, Caracas Sur y Eje Ambiental.

PUBLICIDAD

En el Vagón 1, sentido sur-norte, están los servicios 8, B18, B23 y B27; y sentido norte-sur, el 6, F19, J74 y K23. En el Vagón 2, sentido sur-norte, operan los servicios 6, B74, C19 y D20; y sentido norte-sur, H20, H27, L18 y 8.