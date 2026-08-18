Rosalín Orozco Becerra, cercana al entorno político de Álvaro Uribe, fue designada como subdirectora general del Dapre: este es su perfil

Orozco Becerra es abogada y cuenta con experiencia en el sector público y en el ejercicio jurídico, incluyendo funciones relacionadas con el ámbito judicial y administrativo - crédito Presidencia de la República y X

Guardar

Rosalín Orozco Becerra fue designada como nueva subdirectora general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), de acuerdo con el Decreto 1248 de 2026, firmado por el director de la entidad, Carlos Andrés Ríos.

La designación incorpora a Orozco Becerra a uno de los cargos de dirección de la entidad encargada de apoyar al presidente de la República en asuntos administrativos y de coordinación del Gobierno.

El nombramiento también vuelve a poner en el ámbito público el nombre de Orozco Becerra, quien cuenta con experiencia en el ejercicio del derecho y en diferentes espacios de la administración pública.

PUBLICIDAD

Trayectoria profesional y paso por el sector público

Su trayectoria profesional también incluye experiencia en la Defensoría del Pueblo y en la Fiscalía, además de actividades relacionadas con el ejercicio privado del derecho - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La nueva subdirectora general es abogada y especialista en Derecho Penal de la Universidad Católica de Colombia. Ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en instituciones estatales. Entre los antecedentes registrados públicamente figura su paso por la Defensoría del Pueblo, entidad en la que ocupó un cargo como profesional administrativo y de gestión.

Su experiencia también incluye funciones relacionadas con el ámbito judicial. De acuerdo con su hoja de vida, ejerció como fiscal delegada ante jueces de adolescencia e infancia.

Además de su actividad en el sector público, Orozco Becerra ha tenido participación en el ejercicio privado del derecho y en espacios académicos. Su perfil profesional ha estado relacionado con el derecho penal y la docencia.

PUBLICIDAD

En años anteriores también estuvo relacionada con la actividad política, cuando fue incluida en la lista al Senado del Centro Democrático para las elecciones de 2014. En ese momento ocupó el puesto 37 de la lista, pero posteriormente decidió retirar su candidatura, después de cuestionamientos relacionados con su identificación política en La Guajira.

En una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe, Orozco Becerra comunicó su decisión de apartarse de la candidatura. En el documento, según lo recogido posteriormente por medios de comunicación, manifestó: “Con la certeza de estar haciendo lo que mi conciencia dicta, dejo a usted la libertad de disponer de ese honroso puesto 37, que acepté sin dudarlo, en caso de que estime que otra persona en mi lugar podrá ser un mejor intérprete y portador de sus propósitos en beneficio de Colombia”.

PUBLICIDAD

La renuncia a esa candidatura no impidió que posteriormente continuara desarrollando actividades profesionales en el sector público y jurídico.

En 2013 fue incluida en la lista al Senado del Centro Democrático impulsada por Álvaro Uribe, en la posición número 37, aunque posteriormente decidió retirar su candidatura - crédito Colprensa y @rosalin-orozco-becerra/LinkedIn

El nombramiento de Orozco Becerra también se produce después de que su trayectoria fuera mencionada en una investigación periodística publicada por Cuestión Pública en febrero de 2026. La investigación, titulada “Uribe, De la Espriella y compañía: el entorno del conjuez Ibáñez Parra ‘independiente’”, examinó las relaciones profesionales y políticas alrededor del abogado Hollman Ibáñez Parra, quien había sido designado conjuez del Consejo Nacional Electoral.

En ese trabajo periodístico, Orozco Becerra aparece mencionada debido a diferentes vínculos profesionales registrados a lo largo de su trayectoria. Cuestión Pública señaló que en 2015 trabajó en HI & CO ADVISOR-INVESTMENT S.A.S., empresa relacionada con Hollman Ibáñez Parra, donde figuró como gerente suplente.

PUBLICIDAD

La investigación también hizo referencia a la relación personal que, según la publicación, existió entre Orozco Becerra e Ibáñez. Asimismo, la publicación señaló que Orozco Becerra desarrolló actividades en el sector público durante ese periodo, entre los cuales se encuentra su trabajo como fiscal 369 delegada ante jueces de adolescencia e infancia y su posterior vinculación contractual con la Defensoría del Pueblo.

Con su llegada al Dapre, Orozco Becerra pasa a ocupar un cargo directivo dentro de la estructura administrativa de la Presidencia de la República, desde donde participará en las funciones propias de la Subdirección General - crédito Presidencia de la República

EL medio de comunicación también señaló que en 2022 Orozco Becerra asesoró al entonces concejal Carlos Ríos en Medellín, quien tenía representación del Centro Democrático. Cabe aclarar que, la publicación no señaló que Rosalín Orozco Becerra hubiera cometido un delito por sus vínculos profesionales o por su participación política.

PUBLICIDAD

Dado que la subdirección general del Dapre está vinculada a la gestión interna de la entidad y al desarrollo de las funciones administrativas que corresponden al organismo, el nombramiento de Orozco Becerra al equipo directivo de la entidad, formaliza su llegada a una posición de responsabilidad dentro de la estructura de la Presidencia.