La Segura invitó a retomar las labores diarias luego de una semana del terremoto en Colombia: “Para poder seguir ayudando”

La creadora de contenido lanzó esta reflexión a través de sus redes sociales con contundente mensaje a sus colegas - crédito @rechismes/IG

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Una semana después del terremoto que sacudió a Colombia, Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, llamó a sus seguidores a retomar el trabajo y a mover la economía del país, con una convicción que mezcla la urgencia empresarial y la empatía por las víctimas.

La creadora de contenido de origen caleño vivió el sismo del 10 de agosto en carne propia: atrapada en el baño, paralizada por el clonus —una afección que le provoca contracciones musculares involuntarias ante el estrés agudo— y con el pensamiento puesto únicamente en su hijo Lucca.

Desde ese instante, frenó toda actividad comercial en sus plataformas y volcó su presencia digital a la solidaridad, por lo que se le vio haciendo mercados para entregar como donaciones a los damnificados en su natal Cali.

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La Segura compartió las emociones que la embargan en la noche después del terremoto - crédito @la_segura/IG

Ahora, ocho días después del peor terremoto registrado en Colombia en la última década, la influenciadora rompió ese silencio publicitario con un mensaje que apunta directamente a la recuperación económica del país.

La dualidad que describe La Segura

“Creo que todos estamos en la misma sintonía”, arrancó en un video dirigido a sus millones de seguidores. La Segura describió lo que, a su juicio, muchos colombianos sienten pero no saben cómo nombrar: una tensión entre el duelo colectivo y la necesidad de volver a funcionar, de retomar las actividades cotidianas para continuar con la economía funcional del país.

“Es una dualidad de saber la situación que estamos atravesando, de no saber cómo aparecer, de no sentirse egoístas de pronto o ajenos a la situación”, señaló.

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Foto: Instagram @la_segura

Para ella, esa culpa está “mal formulada”. Retomar las actividades no es indiferencia ante la tragedia, sino la única forma sostenible de sostener la ayuda.

El argumento económico detrás del llamado

El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 287 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 379 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los daños en infraestructura, viviendas, hospitales y escuelas en 13 departamentos llevaron al presidente Abelardo de la Espriella a declarar el estado de emergencia nacional. Una estimación preliminar sitúa las pérdidas totales en 30 billones de pesos.

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El terremoto del 10 de agosto dejó una factura inicial de USD 6.350 millones y abrió un foco de riesgo fiscal para el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @cruzrojacol/X

Ante ese panorama, La Segura plantea que la recuperación no vendrá de la parálisis. “Para poder seguir ayudando, hay que seguir trabajando”, dijo con claridad.

La influenciadora también habló desde su rol de empresaria. Al frente de Destiny, su agencia de marketing, recordó que de esa estructura dependen múltiples familias.

“En Destiny hay muchas familias que dependen de nosotros. Entonces, es momento de que las marcas ya empiecen”, afirmó, y confirmó que la compañía ya recibió instrucciones de retomar funciones, publicar y “mover nuevamente el motor”.

Una semana sin publicidad y el regreso al trabajo

La Segura reconoció que, como creadora de contenido, su única fuente de ingresos son las redes sociales. Durante siete días no publicó ni una campaña ni una pieza publicitaria. “Era momento de ser empáticos y decir: ‘Frenemos y ayudemos y no más’”, explicó sobre esa decisión.

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Pero recalcó que la crisis no va a resolverse en semanas. “Para poderse recuperar Colombia de esto va a ser muchísimos años”, advirtió, y por eso considera que la reactivación no puede esperar más.

“Lo mejor que podemos hacer nosotros como país o como colombianos es seguir moviendo la economía”, sostuvo. El llamado incluye a marcas, empresas y a todos los creadores que, como ella, viven “cien por ciento” de las plataformas digitales.

El cierre de su mensaje no dejó margen a la ambigüedad: “Yo en este caso ya desde hoy empiezo a trabajar como una hijamadre”.