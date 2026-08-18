Colombia
Agregar Infobae enGoogle

La Segura invitó a retomar las labores diarias luego de una semana del terremoto en Colombia: “Para poder seguir ayudando”

La influenciadora caleña llamó a empresas y creadores de contenido a retomar sus actividades económicas una semana después del sismo que deja más de 287 muertos en Colombia, y argumentó que paralizar la economía no es sinónimo de solidaridad con las víctimas

La creadora de contenido lanzó esta reflexión a través de sus redes sociales con contundente mensaje a sus colegas - crédito @rechismes/IG

Guardar

Una semana después del terremoto que sacudió a Colombia, Natalia Segura, conocida en redes sociales como La Segura, llamó a sus seguidores a retomar el trabajo y a mover la economía del país, con una convicción que mezcla la urgencia empresarial y la empatía por las víctimas.

La creadora de contenido de origen caleño vivió el sismo del 10 de agosto en carne propia: atrapada en el baño, paralizada por el clonus —una afección que le provoca contracciones musculares involuntarias ante el estrés agudo— y con el pensamiento puesto únicamente en su hijo Lucca.

Desde ese instante, frenó toda actividad comercial en sus plataformas y volcó su presencia digital a la solidaridad, por lo que se le vio haciendo mercados para entregar como donaciones a los damnificados en su natal Cali.

PUBLICIDAD

Natalia Segura
La Segura compartió las emociones que la embargan en la noche después del terremoto - crédito @la_segura/IG

Ahora, ocho días después del peor terremoto registrado en Colombia en la última década, la influenciadora rompió ese silencio publicitario con un mensaje que apunta directamente a la recuperación económica del país.

La dualidad que describe La Segura

“Creo que todos estamos en la misma sintonía”, arrancó en un video dirigido a sus millones de seguidores. La Segura describió lo que, a su juicio, muchos colombianos sienten pero no saben cómo nombrar: una tensión entre el duelo colectivo y la necesidad de volver a funcionar, de retomar las actividades cotidianas para continuar con la economía funcional del país.

“Es una dualidad de saber la situación que estamos atravesando, de no saber cómo aparecer, de no sentirse egoístas de pronto o ajenos a la situación”, señaló.

PUBLICIDAD

Foto: Instagram @la_segura
Foto: Instagram @la_segura

Para ella, esa culpa está “mal formulada”. Retomar las actividades no es indiferencia ante la tragedia, sino la única forma sostenible de sostener la ayuda.

El argumento económico detrás del llamado

El sismo de magnitud 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, dejó más de 287 muertos, cerca de 4.000 heridos y más de 379 desaparecidos, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Los daños en infraestructura, viviendas, hospitales y escuelas en 13 departamentos llevaron al presidente Abelardo de la Espriella a declarar el estado de emergencia nacional. Una estimación preliminar sitúa las pérdidas totales en 30 billones de pesos.

El terremoto del 10 de agosto dejó una factura inicial de USD 6.350 millones y abrió un foco de riesgo fiscal para el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @cruzrojacol/X
El terremoto del 10 de agosto dejó una factura inicial de USD 6.350 millones y abrió un foco de riesgo fiscal para el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito @cruzrojacol/X

Ante ese panorama, La Segura plantea que la recuperación no vendrá de la parálisis. “Para poder seguir ayudando, hay que seguir trabajando”, dijo con claridad.

La influenciadora también habló desde su rol de empresaria. Al frente de Destiny, su agencia de marketing, recordó que de esa estructura dependen múltiples familias.

“En Destiny hay muchas familias que dependen de nosotros. Entonces, es momento de que las marcas ya empiecen”, afirmó, y confirmó que la compañía ya recibió instrucciones de retomar funciones, publicar y “mover nuevamente el motor”.

Una semana sin publicidad y el regreso al trabajo

Imagen DHSWGVVLXZCU7HCTM3X26GMZWY

La Segura reconoció que, como creadora de contenido, su única fuente de ingresos son las redes sociales. Durante siete días no publicó ni una campaña ni una pieza publicitaria. “Era momento de ser empáticos y decir: ‘Frenemos y ayudemos y no más’”, explicó sobre esa decisión.

Pero recalcó que la crisis no va a resolverse en semanas. “Para poderse recuperar Colombia de esto va a ser muchísimos años”, advirtió, y por eso considera que la reactivación no puede esperar más.

“Lo mejor que podemos hacer nosotros como país o como colombianos es seguir moviendo la economía”, sostuvo. El llamado incluye a marcas, empresas y a todos los creadores que, como ella, viven “cien por ciento” de las plataformas digitales.

El cierre de su mensaje no dejó margen a la ambigüedad: “Yo en este caso ya desde hoy empiezo a trabajar como una hijamadre”.

Temas Relacionados

La SeguraReactivar la economíaTerremoto en ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Registraduría ofrece trámites gratuitos a damnificados por el terremoto y flexibiliza registro de defunciones

La atención incluye duplicados de documentos y servicios de registro civil en Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío

Registraduría ofrece trámites gratuitos a damnificados por el terremoto y flexibiliza registro de defunciones

En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

La declaración se realizó luego de revisar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) que fueron remitidos a la Fiscalía General de la Nación por parte del equipo de juristas que representan a la empresa

En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

Marce ‘la recicladora’ explicó cómo donar a los damnificados sin afectar el medio ambiente: “Pueden ir de la mano”

La creadora de contenido hizo un llamado a quienes participan en centros de acopio para que reduzcan el uso de plásticos y separen correctamente los residuos aprovechables que generan las ayudas destinadas a las comunidades afectadas por la emergencia en Colombia

Marce ‘la recicladora’ explicó cómo donar a los damnificados sin afectar el medio ambiente: “Pueden ir de la mano”

Ministro de Vivienda anunció cuáles serán las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “Tenemos un plan”

Según Jaime Andrés Beltrán, el Ejecutivo diseñó un esquema de tres etapas para orientar la recuperación habitacional y urbana

Ministro de Vivienda anunció cuáles serán las fases de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia: “Tenemos un plan”

El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.100 en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, que impulsaron el precio del petróleo

El WTI abrió con un alza de 0,86% hasta 85,23 dólares, mientras el papel a 30 años subió a 5,315%, en un contexto de negociaciones estancadas y caídas en Wall Street

El dólar en Colombia cayó por debajo de los $3.100 en medio de las tensiones entre EE. UU. e Irán, que impulsaron el precio del petróleo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Esta fue la conmovedora carta que encontró Claudia Bahamón en un kit de ayuda enviado desde Bogotá a los damnificados del terremoto: “Quiero que sepan que no están solos”

Jeringa defendió a La Liendra de las críticas que recibió por contenido con ayudas para damnificados del terremoto: “Así se tapan bocas”

Westcol viajó a Buenaventura a entregar personalmente las ayudas a los damnificados por el terremoto

⁠Violeta Bergonzi regresó a ‘MasterChef Celebrity’: la ganadora de la anterior temporada regañó a Tuto Patiño

Jessica Cediel salió al paso de las críticas por las donaciones al terremoto: “Si usted no sabe, no critique”

Deportes

Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”

Luis Díaz habló sobre su futuro con el Bayern Múnich en la temporada 2026-2027: “Mucho mejor que la anterior”

Así va la colecta de los clubes del fútbol colombiano para las víctimas del terremoto: entre todos superaron las 200 toneladas

Defensor colombiano que dio abrazo viral a Lionel Messi estuvo cerca de fichar con el Inter Miami: “Sé que intercedió”

Estos son los ciclistas colombianos que estarán en La Vuelta a España 2026: Nairo Quintana será la gran ausencia

Santa Fe vs. River Plate: hora y dónde ver el partido de ida de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana 2026