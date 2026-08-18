Gustavo Bolívar presentó listado de diez críticas al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Muy mal arranque”

Gustavo Bolívar cuestiona decisiones polémicas en la gestión de Abelardo de la Espriella - crédito @GustavoBolivar/X

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El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, lanzó fuertes críticas tras inicio de la nueva administración presidencial de Abelardo de la Espriella.

A través de un video publicado en su cuenta de X, el exfuncionario calificó los primeros días del gobierno como “un muy mal arranque, con numerosos desaciertos” y enumeró diez puntos que, a su juicio, evidencian problemas en la gestión reciente.

Según relató Bolívar en la grabación, el primer aspecto que consideró negativo es el anuncio de una reducción de impuestos para los sectores más acaudalados. En sus palabras, “no se puede anunciar una rebaja de impuestos a los más ricos en un país con tantas desigualdades”, señalando que la medida ocurre “tras una gran tragedia nacional” que obliga al Estado a destinar recursos a la reconstrucción de los departamentos más afectados por los desastres que dejó el terremoto el 10 de agosto de 2026.

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En su segundo señalamiento, Bolívar mencionó la postura del gobierno respecto a los Altos del Golán, territorio en disputa entre Siria e Israel. “Colombia es el segundo país que avala ese despojo”, sostuvo el exsenador.

Gustavo Bolívar advierte sobre “desaciertos” en los primeros días de la presidencia de De la Espriella - crédito @GustavoBolivar/X

El tercer punto expuesto por Bolívar se refiere al fortalecimiento de las relaciones con Israel. El exdirector del DPS aseguró que el gobierno “valida el genocidio de 22 mil niños al estrechar lazos con Netanyahu, presidente de Israel”.

En el cuarto apartado de su crítica, Bolívar denunció la entrega de balones con publicidad política en Buenaventura a los damnificados por la tragedia del terremoto.

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Según el exsenador, “los niños necesitan hoy carpas, alimentos, medicinas, ropa. ¿Para qué un balón con publicidad de una campaña que ya pasó?”. El exdirector del DPS calificó la acción como “un despropósito completo”, y pidió que se prioricen las necesidades básicas de los afectados.

Gustavo Bolívar critica duramente el inicio del nuevo gobierno: diez señalamientos por decisiones polémicas y nombramientos cuestionados - crédito @GustavoBolivar/X

El quinto punto abordó la actuación del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a quien responsabilizó por ausentarse en plena emergencia. Bolívar afirmó que el funcionario “estaba de vacaciones (Santa Marta) a cinco días de haber empezado a trabajar” y sugirió que su renuncia sería “digna” en ese contexto.

En su sexta observación, Bolívar rechazó la negativa del gobierno a recibir rescatistas de países como México, señalando que solo se aceptó ayuda de naciones ideológicamente afines. “No se puede meter ideología al rescate de víctimas, que es la vida lo que está de por medio”, sostuvo en su mensaje.

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El séptimo punto de la lista apuntó a la “ignorancia de los funcionarios” y la falta de empalme con antiguos equipos de gobierno, lo que, en palabras de Bolívar, “termina afectando a los colombianos más vulnerables”.

En la octava crítica, el exsenador cuestionó la designación del nuevo secretario de Agricultura, Manuel Alejandro Pretelt, a quien identificó como hijo de una persona condenada judicialmente por despojo de tierras. “El hijo de ese corrupto despojador, pues ahora es el secretario de Agricultura”, expresó.

Gustavo Bolívar critica el gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito John Paz/Colprensa - Infobae Colombia

El noveno punto se centró en el acto de posesión del presidente Abelardo de la Espriella, quien, según Bolívar, “dejó plantada a toda la gente que estaba en la universidad y apareció en un estamento militar a dar su primer discurso como presidente”. El exdirector del DPS calificó este hecho como “un mal precedente”, aludiendo a situaciones históricas asociadas a gobiernos de facto.

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Por último, Bolívar criticó el nombramiento de la ministra de Cultura, Paola Holguín, señalando que es hija de un supuesto testaferro de Pablo Escobar. “La señora defiende el hecho de que su padre haya aparecido con propiedades de Escobar porque nunca fue condenado. Tiene razón, Pablo Escobar nunca fue condenado, pero las propiedades que tenía fueron adquiridas producto del narcotráfico”, señaló el exsenador.

Bolívar concluyó su intervención prometiendo realizar un seguimiento semanal al desempeño del gobierno. “Vamos a hacer una oposición seria. Cada ocho días les estaré comentando las cosas malas que veamos, porque para eso estamos, para hacer una oposición objetiva y reflexiva”, expresó en el video divulgado en X.

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