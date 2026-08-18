Habrá cambios en el examen obligatorio para obtener la licencia de conducción en Colombia: en qué consisten

Desde el 14 de septiembre es obligatorio hacer pruebas teóricas para obtener la licencia de conducción - crédito Ministerio de Transporte

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A partir del 14 de septiembre de 2026, los colombianos que deseen obtener una licencia de conducción por primera vez o cambiar de categoría deberán enfrentar un nuevo requisito: la aprobación obligatoria de un examen teórico.

El Ministerio de Transporte formalizó la medida con la circular externa 20261010000277 y dispuso que este proceso será un filtro clave para mejorar la seguridad vial en el país.

El nuevo control no afectará a quienes únicamente deban renovar una licencia vigente. En estos casos, el procedimiento de refrendación seguirá con sus condiciones habituales, sin añadir trámites adicionales ni pruebas teóricas.

Examen teórico: alcance y obligatoriedad

La exigencia de la prueba teórica recae exclusivamente en dos grupos de conductores. Por un lado, quienes aspiren a su licencia por primera vez, ya sea para motocicletas o automóviles. Por otro, aquellos que tramiten la recategorización de su pase, como pasar de manejar vehículo particular a servicio público, o de motocicleta a automóvil, según detalla la normativa.

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Los aspirantes deberán presentar la evaluación en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), con preguntas adaptadas a la categoría de licencia solicitada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio subraya que la prueba será obligatoria y aplicará para los conductores que soliciten por primera vez una licencia de conducción y para quienes necesiten recategorizarla. Las autoridades deberán comprobar en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) que el aspirante cuenta con el certificado de aprobación antes de continuar el trámite.

¿Cómo será el examen?

La prueba se compone de 40 preguntas de selección múltiple. Doce de ellas se enfocan en actitudes y comportamientos, mientras que las otras 28 abordan cuatro áreas temáticas: movilidad segura y sostenible, normas de tránsito, señalización e infraestructura, y conocimientos sobre el vehículo.

Para aprobar, el aspirante debe alcanzar al menos un 80% de aciertos en cada grupo de preguntas. Las preguntas serán seleccionadas de forma aleatoria y adaptadas a la categoría de licencia solicitada.

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El examen se realizará en los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (Cale), entidades habilitadas y supervisadas por la Superintendencia de Transporte. Estos centros deberán informar de manera permanente sobre los servicios, tarifas, horarios a los usuarios, así como garantizar la transparencia y las condiciones técnicas exigidas por el Ministerio.

El certificado de aprobación será validado a través del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) antes de expedir el documento - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento si no se aprueba el examen

Si el aspirante no supera la evaluación teórica, el sistema entregará un informe detallado de los aspectos a reforzar y el puntaje obtenido. La persona podrá repetir la prueba una sola vez sin costo adicional, siempre que lo haga en el mismo Cale y dentro de los diez días posteriores al primer intento.

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No obstante, si decide presentarla en otro centro, deberá pagar nuevamente el valor de la prueba. El Ministerio aclara: Si el aspirante acude a otro Cale para realizar un segundo intento, deberá asumir los costos de la presentación nuevamente.

Este cambio representa una transformación profunda en el proceso de certificación de los conductores del país. El objetivo es que los futuros conductores del país cuenten con los conocimientos necesarios para movilizarse de manera segura por las vías.

Tarifas y alcance territorial

La tarifa base del examen teórico fue fijada en 9,4 Unidades de Valor Básico (UVB), equivalentes a aproximadamente $113.864 pesos colombianos en 2026. La cifra podrá variar, ya que contempla costos adicionales relacionados con fondos, impuestos, derechos de trámite y vigilancia.

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Los cambios en la modalidad práctica se darán en 2027 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tarifas oficiales deberán publicarse con al menos cinco días de anticipación a su entrada en vigor. Los valores y condiciones estarán accesibles en los establecimientos de los Cale y bajo supervisión de la Superintendencia de Transporte.

Cabe señalar que el certificado de aprobación solo será válido si se emite desde un Cale ubicado en el mismo departamento o en uno colindante al organismo de tránsito donde se tramita la licencia. Esta condición será verificada automáticamente mediante el RUNT.

El Ministerio informó que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) registró 32 Cale en diferentes departamentos, como Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, y otros.

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Próximos pasos en el proceso de evaluación

Este nuevo examen teórico constituye la tercera fase del esquema de modernización para la obtención de la licencia. El Ministerio de Transporte anticipó que la evaluación práctica corresponde a una cuarta fase del proceso, cuya implementación está prevista para el 2027.

Esto significa que, a partir de septiembre de 2026, la obtención o recategorización de la licencia exige la aprobación del examen teórico, mientras que el práctico será obligatorio en la siguiente etapa, aún pendiente de implementación. La regulación actualiza el marco establecido por el artículo 19 de la Ley 769 de 2002 y sus modificaciones.