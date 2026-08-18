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Regresa el fútbol colombiano tras el terremoto: estos son los partidos y las fechas de los encuentros

Santa Fe vs. América de Cali será el duelo más destacado de la fecha 6, mientras que partidos aplazados de la fecha 2 y 4 marcarán el reinicio del fútbol

Existe una nueva polémica por las obras de renovación del estadio El Campín, en el cual los herederos afirman que tanto la cancha como los alrededores no se podrían usar para otros fines-crédito Sencia
El estadio Nemesio Camacho El Campín sirivió como centro de acopio de donaciones - crédito Sencia
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La Liga BetPlay II-2026 volverá el miércoles 19 de agosto tras la suspensión provocada por el terremoto, con dos partidos que abrirán la reanudación del torneo mientras persisten dudas sobre varios estadios y al menos dos escenarios siguen fuera de servicio para definir la localía de algunos equipos.

La competencia retoma su marcha con un calendario alterado y con partidos todavía pendientes de programación, entre ellos los duelos de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay. Atlético Nacional debe enfrentar a Deportivo Cali e Independiente Medellín a Deportivo Pasto, pero esos encuentros aún no tienen fecha confirmada.

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El regreso oficial comenzará a las 4:00 p. m. en el estadio Cincuentenario, donde Águilas recibirá a Llaneros el 19 de agoston en un partido pendiente de la fecha 4. El mismo día, a las 6:00 p. m., en el estadio General Santander, Cúcuta será local ante Internacional de Bogotá en un compromiso aplazado de la fecha 2.

El proyecto prevé que el estadio Atanasio Girardot de Medellín esté completamente modernizado para finales de 2027.-crédito @INDERMEDELLIN/X
El proyecto prevé que el estadio Atanasio Girardot de Medellín esté completamente modernizado para finales de 2027-crédito @INDERMEDELLIN/X

Ese reinicio busca empezar a corregir el desfase que dejó la emergencia en el campeonato colombiano. El diario señaló que la programación continuará el viernes con el arranque de la fecha seis, cuando Jaguares se medirá con Boyacá Chicó a las 4:05 p. m.

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El sábado, Independiente Medellín recibirá a Cúcuta Deportivo a las 8:15 p. m. en uno de los cruces destacados de la jornada. El domingo será el turno de Atlético Nacional, que enfrentará a Fortaleza a las 2:00 p. m. en el estadio El Campín de Bogotá.

La principal incertidumbre está en la infraestructura. Los casos reportados hasta ahora alcanzan a cuatro escenarios: el Hernán Ramírez Villegas de Pereira, el Palogrande de Manizales, el Centenario de Armenia y el Pascual Guerrero de Cali.

La situación más delicada se registra en Pereira. El Hernán Ramírez Villegas sufrió afectaciones importantes y avanza en evaluaciones para establecer si existe riesgo estructural que impida su uso; una revisión similar se desarrolla en Manizales y Armenia.

América vs. Macará
La infraestructura del estadio Pascual Guerrero está en buen estado, mientras que la zona fue duramente afectada por el sismo - crédito América de Cali

En Cali, el Pascual Guerrero también presentó afectaciones, aunque las inspecciones determinaron que no hay daños estructurales. Sin embargo, el barrio San Fernando sí sufrió afectaciones en varias viviendas que podrían poner en riesgo a los asistentes a los partidos en el estadio de la Universidad del Valle.

A esa revisión de escenarios se suma la situación del Deportivo Cali. Esta semana debe entregarse el informe final elaborado por la copropiedad del estadio del club, un documento que evaluó el estado del inmueble y que, de acuerdo con la información suministrada en el texto fuente, podría darle viabilidad para usarlo cuando se reanude plenamente la liga profesional.

El segundo frente de análisis está en la sede Alex Gorayeb, ubicada en el norte de Cali. Allí apenas comenzarán esta semana los estudios de factibilidad para establecer qué ocurrió en la estructura, que, según explicó la semana pasada el gerente del club en la información citada, quedó bastante afectada tras el sismo del lunes pasado.

Así se jugará la fecha 6 de la Liga BetPlay II-2026

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
La Liga BetPlay se reanuda tras la suspensión de los partidos por el sismo del 10 de agosto - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Viernes 21 de agosto

Jaguares vs. Boyacá Chicó

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Jaraguay - Montería

Alianza Valledupar vs. Deportivo Pereira

  • Hora: 7:30 p. m.
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau - Valledupar

Sábado 22 de agosto

Águilas Doradas vs. Millonarios FC

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: Cincuentenario - Medellín

Deportes Tolima vs. Atlético Bucaramanga

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro - Ibagué

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: El Campín - Bogotá

Independiente Medellín vs. Cúcuta Deportivo

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot- Medellín

Domingo 23 de agosto

Fortaleza vs. Atlético Nacional

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: Nemesio Camacho El Campín - Bogotá

Deportivo Pasto vs. Llaneros FC

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Departamental Libertad - Pasto

Deportivo Cali vs. Internacional de Bogotá

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Deportivo Cali - Valle del Cauca

Junior FC vs. Once Caldas

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Romelio Martínez - Barranquilla

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