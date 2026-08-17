Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Chontico Día resultados de hoy lunes 17 de agosto, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Conoce los resultados del sorteo vespertino de una de las loterías más populares del sur de Colombia. (Jovani Pérez/Infobae)
Guardar

La lotería del Chontico Día, que ‘gana tempranito y cobra rapidito’, dejó hoy cientos de ganadores en Cali y el área metropolitana del Valle del Cauca. Consulte en su punto Gane más cercano si su tiquete es premiado.

Con gran tradición en el sur de Colombia, la Lotería del Chontico, cuenta con dos sorteos (Día y Noche) siendo uno de los juegos más populares del país.

Su formato sencillo y las numerosas oportunidades de premio la han posicionado como una de las favoritas. Los sorteos se efectúan diariamente a las 13:00 horas y 19:00 horas locales, respectivamente.

Uno de sus mayores atractivos es la flexibilidad al jugar, ya que los participantes pueden ganar acertando desde las tres últimas cifras hasta las cuatro cifras exactas.

PUBLICIDAD

A continuación, le mostramos los resultados del sorteo Chontico Día celebrado este lunes 17 de agosto de 2026. Si resulta afortunado, asegúrese de conservar su boleto, ya que es el documento que lo acredita como ganador.

Números ganadores del Chontico Día

Número ganador: 9241.

Quinta: 3.

Cómo jugar Chontico Día de Colombia

Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Chontico Día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Participar en este juego esmuy sencillo, cada jugador puede adquirir su billete con un distribuidor autorizado y elegirá una serie de cuatro cifras, mismas que pueden ser seleccionadas por la misma persona o de forma aleatoria por la máquina expendedora de los billetes.

Durante el sorteo se extraen cuatro número de la tómbola los cuales van del 0 al 9. En la Lotería del Chontico es muy importante el orden de los números extraídos, pues serán los que determinen al ganador.

PUBLICIDAD

El sorteo se lleva a cabo todos los días, a excepción de los días feriados, a las 13:00 horas de Colombia y se transmite por el Canal Telepacífico.

Los premios varían dependiendo de la cantidad de aciertos y el valor de la apuesta realizada, en cuanto el jugador más se acerca a la orden de los números extraídos mayor será su recompensa. En caso de que aciertes las 4 cifras ganadoras, tu recompensa equivale hasta 4.500 veces el dinero apostado. A continuación te compartimos la cantidad de premios:

Cuatro aciertos: 4.500 veces lo apostado. Tres aciertos: 400 veces lo apostado. Dos aciertos: 50 veces lo apostado. Un acierto: 5 veces lo apostado.

Los números con más posibilidad de ganar el Chontico, según la Inteligencia artificial

En general, los números más frecuentes en los sorteos de Chontico incluyen combinaciones como 287, 281, 276, 288 y 282, que han aparecido repetidamente.

Los números que constantemente han salido más ganadores en la lotería Chontico, considerando ambas modalidades (Día y Noche), muestran ciertas tendencias basadas en las estadísticas recientes según la Inteligencia Artificial.

Estas cifras reflejan la frecuencia con la que ciertos números han sido ganadores en sorteos recientes.

Para la modalidad de Chontico Día, los resultados ganadores incluyen combinaciones como 3299, 5107, 8614, 1808 y 8357, que han salido en los últimos sorteos.

En esta modalidad, los números tienden a variar, pero algunos dígitos como el 3, 1, 8 y 9 aparecen con regularidad.

En el caso del Chontico Noche, los números ganadores resultan ser variados, pero destacan combinaciones como 9305, 8250, 1503, 7216 y 7934. En estos resultados, los dígitos 0, 3, 5, 6 y 7 son recurrentes.

Además, las parejas de cifras que más se repiten en Chontico incluyen combinaciones como 90, 88, 87, 86 y 85, que han aparecido varias veces en distintos sorteos.

Es importante recordar que estas estadísticas reflejan tendencias pasadas basadas en la inteligencia artificial y no garantizan futuros resultados, por lo que se recomienda jugar siempre con responsabilidad.

Temas Relacionados

Chontico DíaChontico Día HoyResultados Chontico DíaLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc: así fue la incautación de material bélico y el hallazgo de un taller de explosivos, en Briceño

La intervención en las veredas El Hoyo y El Roblal permitió ubicar un sitio artesanal con taladros, soldadores, baterías y cableado, además de granadas, munición y material detonante

Golpe a las finanzas de las disidencias de las Farc: así fue la incautación de material bélico y el hallazgo de un taller de explosivos, en Briceño

Lluvias y crecidas agravaron la emergencia en Chocó, Pereira, Buenaventura y otras zonas tras el terremoto en Colombia

Familias en refugios temporales y comunidades rurales padecieron nuevas afectaciones por las lluvias, sumando complicaciones a la emergencia que dejó el sismo de magnitud 7,4

Lluvias y crecidas agravaron la emergencia en Chocó, Pereira, Buenaventura y otras zonas tras el terremoto en Colombia

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

José María Bazán fue asistente del entrenador colombiano Óscar Pareja en el FC Dallas, que lo vinculó con el fútbol de la MLS

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

Así puede preparar una torta de queso y limón sin necesidad de horno ni gelatina

Este es un un postre práctico y cremoso que se prepara en poco tiempo

Así puede preparar una torta de queso y limón sin necesidad de horno ni gelatina

Ejército y Policía capturaron en Piedecuesta a presunto sicario de Los del Sur

La acción coordinada entre Batallón de Ingenieros N.º 5 y Policía Nacional permitió la detención de un presunto responsable de actividades de sicariato en el área metropolitana de Bucaramanga

Ejército y Policía capturaron en Piedecuesta a presunto sicario de Los del Sur
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Yaya Muñoz criticó que algunos portales informativos usaron su fotografía para avisar de una víctima del terremoto: “Me preocupa que esto pase”

Yaya Muñoz criticó que algunos portales informativos usaron su fotografía para avisar de una víctima del terremoto: “Me preocupa que esto pase”

Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Diana Ángel arremetió contra Abelardo de la Espriella por la entrega de balones a niños: “De Señorita Colombia a Papá Noel”

Luis Alfonso denunció que el camión con ayuda humanitaria que iba para Chocó recibió 12 tiros en Antioquia

Greeicy abrió el concierto de Karol G en Los Ángeles con un llamado a la solidaridad por el terremoto en Colombia

Deportes

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

Los planes de Coudet con River Plate ante Santa Fe en Bogotá: jugador de selección Colombia sería titular

Nairo Quintana se quedaría sin “último baile” en la Vuelta a España: Movistar Team no llevaría al colombiano

Amenazas contra Jaminton Campaz llegaron hasta el jefe de inteligencia de la Policía: “Tenemos un antecedente muy doloroso”

Matheus Uribe, jugador de Atlético Nacional, viajó a Chocó para llevar ayudas y jugar con los niños tras el terremoto