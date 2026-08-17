Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”

Néstor Lorenzo renovó por cuatro años con la selección Colombia tras el Mundial 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

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José María Bazán fue vinculado como posible asistente de la selección Colombia junto a Néstor Lorenzo, tras la salida de Luis Amaranto Perea al Deportivo Independiente Medellín. El nombre llama la atención por su trabajo como formador de parte de la actual generación de futbolistas de Estados Unidos.

Bazán es un exfutbolista y entrenador argentino de 55 años que, según El Tiempo y La FM, aparece como posible ayudante de campo de Colombia tras la vacante que dejó Perea. Su perfil combina experiencia como asistente en varios cuerpos técnicos y un recorrido en el fútbol formativo de Estados Unidos, donde es considarado como “el fabricante de las estrellas del futbol estadounidense”.

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La versión sobre su posible llegada apareció en La FM, donde el periodista Alejandro Múnevar dijo: “Suena un asistente José María Bazán se llama argentino”. La eventual incorporación de Bazán se daría en medio de ajustes en el cuerpo técnico tras la renovación de Lorenzo. Múnevar señaló que “el técnico ha pedido mayores libertades para después de la renovación que le hicieron”.

Quién es José María Bazán y por qué lo llaman el fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense

José María Bazán tuvo una reciente experiencia como entrenador de Pumas de México - crédito X/PumasMX

José María Bazán fue zaguero central e integró la selección argentina sub-20, según El Tiempo. En su carrera como jugador pasó por Platense, Atlético de Rafaela, Godoy Cruz, Defensores de Belgrano, Blooming, Iraty y Buffaloes, club en el que se retiró en 1999.

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Después empezó a trabajar en la formación de futbolistas en Estados Unidos y fue asistente de César Farías en la selección de Venezuela, de acuerdo con El Tiempo. Más tarde, el colombiano Óscar Pareja lo incorporó al programa de desarrollo del FC Dallas.

En una declaración recogida por Infobae, Bazán recordó ese paso: “Óscar me llama para hacer crecer el nuevo programa de desarrollo en el FC Dallas”.

El recorrido de Bazán incluye además pasos por Colorado Rapids, Xolos de Tijuana, Pumas y Audax Italiano: “Uno se preparó para ser director técnico. Después el camino me llevó como asistente, que es otra carrera completamente diferente”.

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El apodo se apoya en su trabajo en divisiones menores y en la promoción de jugadores hacia el profesionalismo. Entre las figuras que pasaron por su estilo de trabajo se destacan: Weston McKennie, Daryl Dike, Chris Richards, Brian Reynolds, Reggie Cannon, Jesús Ferreira y Paxton Pomykal.

José María Bazán ha desarrollado su carrera como asistente en clubes de Estados Unidos y México - crédito Jesús Avilés

Bazán describió en Infobae su método de trabajo tras casi 25 años de experiencia. “Yo sé que después de casi 25 años de experiencia eligiendo y desarrollando jugadores juveniles, teniendo éxitos y fracasos, me hacen errar menos y trabajar en cosas más importantes y al detalle”, señaló.

Sobre esa misma línea, el entrenador explicó que busca futbolistas capaces de leer, interpretar, decidir y ejecutar. También dijo que dirigió entre 1.500 y 1.700 partidos en divisiones inferiores, una experiencia que, según explicó, le afinó la mirada para detectar talento.

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Varios jugadores vincularon su crecimiento a ese acompañamiento. Daryl Dike afirmó: “No creo que estaría donde estoy sin Josema”, mientras Víctor Ulloa dijo: “Es un entrenador de los jugadores y siempre trabaja muy fuerte”.

Paxton Pomykal también relacionó su evolución con ese proceso formativo, según Infobae. “Agarró a jugadores como yo, Weston (McKinnei) y Reggie (Cannon) bajo su protección para enseñarnos diferentes cosas para elevar nuestro juego”, afirmó.

Estos serán los próximos partidos de la selección Colombia tras el Mundial 2026

La selección Colombia jugará tres partidos amistosos en la próxima fecha FIFA - crédito Anne-Marie Sorvin/Reuters

La selección de Perú confirmó un amistoso ante Colombia para el 6 de octubre en Miami, como parte de la preparación para el inicio del ciclo rumbo al Mundial 2030.

Ese encuentro será el segundo compromiso ya asegurado para la Tricolor en esa ventana de amistosos. Antes, el equipo colombiano jugará ante México el 26 de septiembre de 2026 en Baltimore.

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Con la continuidad del técnico Néstor Lorenzo tras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Colombia busca consolidar la base del plantel que apuntará a la clasificación a la próxima Copa del Mundo. La Federación Colombiana de Fútbol trabaja en confirmar otros dos partidos para completar la agenda de esa fecha FIFA.