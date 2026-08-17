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Rescatistas israelíes entregaron desesperanzador balance tras primera semana del terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: “Ningún sobreviviente”

La misión, encabezada por el general Yossi Pinto, afirmó que en los puntos intervenidos solo se han localizado víctimas mortales y desmintió reportes externos sobre el rescate de una niña por parte de su equipo

El equipo israelí de rescate concluyó un primer balance tras cuatro días de búsqueda en Cali por el terremoto del 10 de agosto - crédito Alcaldía Cali
El equipo israelí de rescate concluyó un primer balance tras cuatro días de búsqueda en Cali por el terremoto del 10 de agosto - crédito Alcaldía Cali
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Tras cuatro días desde su arribo al país para colaborar en las operaciones de búsqueda de sobrevivientes del fuerte terremoto que golpeó el occidente del país el 10 de agosto, el equipo israelí de rescate concluyó su primer balance.

La delegación, dirigida por el general de brigada (res.) Yossi Pinto, destacó la complejidad de la emergencia, la colaboración con las autoridades locales y la ausencia de hallazgos de sobrevivientes.

El grupo israelí —compuesto por 82 profesionales entre rescatistas, ingenieros y expertos tecnológicos— representa la mayor delegación enviada por ese país a una misión de este tipo.

Según Pinto, es la delegación más grande que ha llegado a Cali, y su presencia se centró en apoyar a Colombia con equipos de búsqueda, ingenieros estructurales y especialistas en gestión de datos. La experiencia previa de estos equipos incluye intervenciones recientes en Venezuela y otras zonas afectadas por desastres.

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La delegación israelí, dirigida por Yossi Pinto, informó que no encontró sobrevivientes y que todos sus hallazgos corresponden a personas fallecidas - crédito Alcaldía Cali
La delegación israelí, dirigida por Yossi Pinto, informó que no encontró sobrevivientes y que todos sus hallazgos corresponden a personas fallecidas - crédito Alcaldía Cali

“La delegación está compuesta por varios equipos de expertos. El primero es el equipo de búsqueda y rescate. La misión principal de la delegación y de este equipo era encontrar a las personas desaparecidas. El segundo equipo es el de ingenieros, expertos en arquitecturas e infraestructuras de ingeniería y asuntos similares. El tercer equipo de expertos es el de equipos tecnológicos. Trajimos distintas capacidades aquí para apoyar nuestros esfuerzos y para asistir a las autoridades colombianas a tratar el terremoto”, señaló Pinto.

Entretanto, las labores se concentraron en tres de los cinco puntos críticos identificados en la ciudad. Aunque la prioridad fue encontrar personas desaparecidas, Pinto informó que hasta el momento “todos los hallazgos corresponden a personas fallecidas”.

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El jefe de la misión aclaró que no existen registros de sobrevivientes localizados por su equipo, desmintiendo versiones difundidas en algunos medios internacionales sobre el rescate de una niña con vida.

No hemos encontrado ningún sobreviviente con vida hasta ahora. Espero que lo logremos”, señaló el líder israelí.

La misión israelí concentró sus labores en tres de los cinco puntos críticos identificados en Cali tras el terremoto - crédito Alcaldía Cali
La misión israelí concentró sus labores en tres de los cinco puntos críticos identificados en Cali tras el terremoto - crédito Alcaldía Cali

Sobre los avances concretos, Pinto fue categórico: la delegación israelí no ha encontrado sobrevivientes en los sitios donde ha operado. La búsqueda se realiza contra el tiempo, ya que “aún existe una pequeña posibilidad de hallar personas vivas bajo los escombros”, pero esa ventana se cierra rápidamente con el paso de los días.

Apoyo técnico y coordinación internacional

La delegación no solo se enfocó en la localización de víctimas. Los ingenieros realizaron inspecciones estructurales en escuelas, hospitales y servicios públicos, con el objetivo de facilitar el retorno seguro a estos espacios.

Ayer hicimos una inspección en escuelas, y hoy estamos haciendo una inspección de ingeniería para evaluar los daños en hospitales y clínicas. Y hay decenas de ellas aquí en Cali. Primero, nos ocupamos de los servicios públicos, e intentamos ayudar a las autoridades locales a evaluar los daños en los edificios, para que así puedan regresar a los edificios y operar esas clínicas, escuelas y similares”, señaló el líder de la misión.

Un tercer componente de la misión consistió en implementar un sistema tecnológico para la recolección y gestión de datos. Este tablero digital ayuda a las autoridades locales a centralizar la información sobre daños y necesidades, facilitando la toma de decisiones durante la emergencia.

Yossi Pinto desmintió versiones de medios internacionales sobre el rescate con vida de una niña por parte del equipo israelí - crédito Alcaldía Cali
Yossi Pinto desmintió versiones de medios internacionales sobre el rescate con vida de una niña por parte del equipo israelí - crédito Alcaldía Cali

Según el balance presentado, la misión de rescate entra en su fase final, estimando que en las próximas 48 a 72 horas concluirá la etapa de búsqueda para dar paso a la recuperación. Pinto advirtió que el compromiso de Israel “continuará mientras seamos útiles para Colombia y mientras las autoridades lo requieran”.

El trabajo se realizó en coordinación con el gobierno local de Cali, nacional y otros organismos internacionales. Pinto confirmó que existen otros grupos israelíes y organizaciones judías en Colombia, como la agrupación mexicana Cadena, con quienes mantienen comunicación y coordinación, aunque no trabajan de forma conjunta en el terreno.

La delegación israelí ya había enfrentado situaciones similares en Venezuela, donde permanecieron 23 días –la misión más prolongada fuera de Israel y mantienen hasta hoy contacto con autoridades para brindar asesoría técnica.

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