Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Manizales amplió el calendario tributario por el terremoto: pagos de impuestos se extienden, pero embargos y cobros coactivos siguen

La Secretaría de Hacienda frenó de manera temporal los requerimientos persuasivos del predial y otros gravámenes, y apuntó a dar alivio a hogares y negocios afectados

La Secretaría de Hacienda suspendió temporalmente los cobros persuasivos del impuesto predial y de otras obligaciones tributarias en Manizales - crédito Alcaldía de Manizales
La Secretaría de Hacienda suspendió temporalmente los cobros persuasivos del impuesto predial y de otras obligaciones tributarias en Manizales - crédito Alcaldía de Manizales
Guardar

La Alcaldía de Manizales anunció la ampliación por un mes del calendario tributario municipal y la suspensión temporal del envío de cobros persuasivos para el impuesto predial y otras obligaciones, como medida de alivio ante la contingencia generada por el terremoto del 10 de agosto.

La decisión, a cargo de la Secretaría de Hacienda, busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de familias, comerciantes y empresarios que enfrentan dificultades económicas y operativas tras la emergencia, sin afectar la financiación de proyectos y servicios esenciales para la ciudad.

El ajuste al calendario tributario implica que los plazos para declarar y pagar tributos locales durante agosto y septiembre –como el impuesto de publicidad exterior, el de degüello de ganado menor y las obligaciones de industria y comercio (autorreteción y retención en la fuente)– se extienden un mes adicional frente a las fechas originalmente establecidas.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, los pagos de agosto podrán realizarse hasta el 10 de septiembre. En el caso de industria y comercio, el bimestre julio-agosto se podrá declarar hasta el 10 de septiembre.

La prórroga tributaria en Manizales incluye obligaciones de industria y comercio, autorretención, retención en la fuente, publicidad exterior y degüello de ganado menor - crédito Jonh Bonilla / AFP
La prórroga tributaria en Manizales incluye obligaciones de industria y comercio, autorretención, retención en la fuente, publicidad exterior y degüello de ganado menor - crédito Jonh Bonilla / AFP

La Secretaría de Hacienda precisó que la emergencia no suspende automáticamente los procesos coactivos ya iniciados ni las medidas cautelares decretadas, como embargos, pero la administración trabaja en un ajuste extraordinario del Manual de Cartera. Este cambio permitirá flexibilizar acuerdos de pago y abonos, eliminando la exigencia del 30% de la deuda como requisito inicial, de acuerdo con las condiciones que establecerá la nueva reglamentación.

La ampliación del calendario busca dar un respiro a los contribuyentes que, tras el sismo, deben destinar recursos y esfuerzos a la recuperación de sus viviendas, comercios y negocios. La medida beneficia tanto a personas naturales como jurídicas, y se suma a la suspensión temporal de los cobros persuasivos, facilitando el acceso a acuerdos y evitando sanciones e intereses por mora para quienes aprovechen la prórroga.

PUBLICIDAD

Los ciudadanos pueden consultar y pagar sus impuestos a través del Portal Tributario, la Línea Progreso y los puntos de atención habilitados por la alcaldía en la ciudad. Las autoridades reiteran la importancia de informarse oportunamente sobre las nuevas fechas y aprovechar los descuentos vigentes, recordando que el pago de los tributos permite financiar obras y programas de desarrollo local.

Los pagos de tributos locales de agosto y septiembre en Manizales podrán hacerse hasta el 10 de septiembre - crédito Alcaldía de Manizales
Los pagos de tributos locales de agosto y septiembre en Manizales podrán hacerse hasta el 10 de septiembre - crédito Alcaldía de Manizales

Medidas de la Dian: ampliación de plazos para declaración de renta

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), también anunció un calendario especial para la declaración de renta del año gravable 2025 para personas naturales y sucesiones ilíquidas domiciliadas en los municipios afectados por el terremoto, incluyendo Manizales.

La medida se plantea como un proyecto de decreto y contempla la posibilidad de ampliar la lista de municipios beneficiados si la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) certifica nuevas zonas gravemente afectadas.

Según el proyecto, los vencimientos de la declaración de renta se organizarán por los dos últimos dígitos del NIT. Los contribuyentes con NIT terminados en 01 y 02 tendrán plazo hasta el decimoctavo día hábil de octubre, y así sucesivamente.

Quienes tengan NIT terminados en 09 y 10 pasarán a noviembre, extendiéndose los plazos hasta el noveno día hábil de ese mes para los últimos grupos. La ampliación incluye también obligaciones de retención y autorretención para las zonas afectadas, pero no cubre a los grandes contribuyentes.

La Dian propuso un calendario especial para la declaración de renta 2025 en Manizales y otros municipios afectados por el terremoto, sin incluir a grandes contribuyentes - crédito Luisa González/REUTERS
La Dian propuso un calendario especial para la declaración de renta 2025 en Manizales y otros municipios afectados por el terremoto, sin incluir a grandes contribuyentes - crédito Luisa González/REUTERS

La modificación no elimina la obligación de declarar ni el pago del impuesto, solo otorga más tiempo para cumplir con las obligaciones fiscales en medio de la emergencia. Los proyectos de decreto están en proceso de comentarios y los contribuyentes deben estar atentos a la publicación definitiva y a los canales oficiales de la DIAN para conocer las fechas exactas que les correspondan.

¿Quiénes se benefician?

El régimen especial aplica a personas naturales y sucesiones ilíquidas con domicilio fiscal registrado en el Registro Único Tributario (RUT) al 10 de agosto de 2026 en los municipios de Cali, Palmira, Tuluá, Buenaventura, Pereira, Armenia, Manizales, Quibdó y Popayán, entre otros que puedan ser incluidos posteriormente según la certificación de la Ungrd.

También podrán acceder nuevos contribuyentes que se registren en el RUT, siempre que su domicilio fiscal esté en alguna de las zonas cobijadas y cumplan con los requisitos. Empero, la Dian aclaró que quienes no estén cubiertos por la medida deben mantener las fechas del calendario ordinario y cumplir normalmente con sus obligaciones tributarias.

Temas Relacionados

Sismo ColombiaSismo ManizalesImpuestos ManizalesDeclaración de RentaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Polo Polo salió en defensa de Jaime Andrés Beltrán y desvió la discusión a Gustavo Petro, por desplome de ‘Mi Casa Ya’: “Las cosas como son”

El exrepresentante a la Cámara intervino en la discusión sobre la presunta responsabilidad política del ministro de Vivienda en medio de la emergencia causada por el terremoto y, de paso, cuestionó al anterior Gobierno por la caída en la entrega de subsidios del programa estatal

Polo Polo salió en defensa de Jaime Andrés Beltrán y desvió la discusión a Gustavo Petro, por desplome de ‘Mi Casa Ya’: “Las cosas como son”

Abelardo de la Espriella exaltó a los rescatistas que enfrentan la emergencia tras el terremoto: “Gracias por no rendirse”

El mandatario expresó su reconocimiento a bomberos, policías, militares, organismos de socorro y voluntarios que continúan atendiendo a las comunidades afectadas

Abelardo de la Espriella exaltó a los rescatistas que enfrentan la emergencia tras el terremoto: “Gracias por no rendirse”

David Vélez, dueño de Nubank, reaccionó a lo que dijo Abelardo de la Espriella sobre la millonaria donación que hizo para las víctimas del terremoto

El banquero dispuso gran parte de su fortuna para atender la respuesta a la emergencia que dejó el sismo del 10 de agosto en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda

David Vélez, dueño de Nubank, reaccionó a lo que dijo Abelardo de la Espriella sobre la millonaria donación que hizo para las víctimas del terremoto

Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad

La lista de exclusión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones permite inscribir gratis el número y correo para pedir a operadores y empresas que no envíen mensajes comerciales

Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad

Representante del Pacto Histórico avanza en moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán: viaje a Santa Marta en plena emergencia fue el motivo

El antioqueño Alejandro Toro y al menos 20 congresistas firmantes más acusaron al ministro de incumplir sus funciones y de mostrar “falta de diligencia y compromiso” frente a la crisis, mientras el propio titular de la cartera admitió que viajó a la playa en medio de la coyuntura

Representante del Pacto Histórico avanza en moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán: viaje a Santa Marta en plena emergencia fue el motivo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunciar ayudas

Sebastián Vega pidió empatía para los que retoman sus labores tras el terremoto: “Trabajar no significa que no nos duela”

Andrea Tovar lidera brigadas de salud y entrega de medicamentos tras el terremoto que sacudió Chocó

Yaya Muñoz criticó que algunos portales informativos usaron su fotografía para avisar de una víctima del terremoto: “Me preocupa que esto pase”

Novia de Yeferson Cossio respondió a críticas por las ayudas que llevó el influenciador a los damnificados por el terremoto: “Me sorprende”

Deportes

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Video | Gol de Jhon Jáder Durán con Benfica en Portugal: Richard Ríos ingresó desde el banco de suplentes

Pablo Repetto, técnico de Santa Fe, aseguró que Hugo Rodallega está a la altura del uruguayo Luis Suárez

Atlético Nacional y Once Caldas jugarán un partido benéfico para recaudar donaciones a los damnificados del terremoto en Colombia

Estos son los jugadores que estarán en el partido “Levantemos a Colombia” por los damnificados del terremoto: Falcao, Cuadrado y varias figuras más

Este es el nuevo candidato para ser asistente técnico de la selección Colombia: “El fabricante de las estrellas del fútbol estadounidense”