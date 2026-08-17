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Representante del Pacto Histórico avanza en moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán: viaje a Santa Marta en plena emergencia fue el motivo

El antioqueño Alejandro Toro y al menos 20 congresistas firmantes más acusaron al ministro de incumplir sus funciones y de mostrar “falta de diligencia y compromiso” frente a la crisis, mientras el propio titular de la cartera admitió que viajó a la playa en medio de la coyuntura

El representante del Pacto Histórico arreció en sus señalamientos contra el ministro de Vivienda por su reciente paseo a Santa Marta; en plena crisis por el terremoto - crédito @AlejoToroAnt/X

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La moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ya cuenta con el respaldo exigido por la Constitución Política, según confirmó el representante Alejandro Toro del Pacto Histórico, que el lunes 17 de agosto, a una semana del fuerte terremoto que sacudió al país, buscaría sacar del cargo al titular de la cartera. Y todo por su reciente paseo a Santa Marta, pese a la crisis que se vive por cuenta de este fenómeno.

Según indicó Toro, uno de los alfiles del expresidiente Gustavo Petro y cercano al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, el proceso legislativo avanza. Los cuestionamientos a la gestión del funcionario salieron a la luz luego de conocerse que estuvo el domingo 16 de agosto en Santa Marta mientras miles de familias permanecen afectadas por la situación de desastre, en Pereira, Cali, Manizales, Armenia y Quibdó.

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Alejandro Toro - Jaime Andrés Beltrán
El representante a la Cámara Alejandro Toro se refirió al escándalo que salpica al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, y confirmó nuevos detalles sobre la moción de censura - crédito suministradas a Infobae Colombia

Los apoyos para la moción de censura: requisito constitucional ya se cumplió

De acuerdo con la Carta Magna, una moción de censura contra un ministro debe ser propuesta, al menos, por la décima parte de los miembros de la Cámara. “Nuestra moción de censura contra el Ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ya tiene el apoyo exigido por la Constitución y la Ley para poder ser presentada ante la Cámara de Representantes”, reafirmó Toro, con una misiva firmada por 21 congresistas.

De esta forma, la proposición que formaliza la solicitud de debate supera el mínimo requerido de respaldo y en ella los firmantes solicitaron dar trámite a la moción de censura “por el incumplimiento de las funciones constitucionales y legales inherentes al ejercicio de su cargo, así como por su falta de diligencia y compromiso frente a las responsabilidades que le corresponden” a Beltrán en medio del desastre nacional.

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Proposición de la moción de censura contra Jaime Andrés Beltrán
La proposición de la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ya cuenta con 21 respaldos de miembros de la bancada del Pacto Histórico en la Cámara - crédito @AlejoToroAnt/X

El país no puede permitirse tener un ministro desconectado del sufrimiento de la gente; mientras miles de familias no tienen claro dónde van a dormir en los próximos meses, el Ministro de la Vivienda considera apropiado pasar unos días de vacaciones en las playas de Santa Marta”, señaló Toro; aunque en febrero de 2026 guardó silencio frente al paseo de Petro a Gorgona, mientras se registraban graves inundaciones.

Con todo y ello, el congresista del Pacto agregó que la citación al debate de moción de censura se mantiene firme. “Continuaremos adelante con la citación a moción de censura del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. Su explicación deja muchísimas dudas”, remarcó el parlamentario, que también reaccionó a lo dicho por el ministro en su pronunciamiento oficial, que se dio a conocer a través de las redes sociales.

Entre los argumentos presentados por los proponentes figuran la presunta falta de diligencia del ministro para atender la crisis y la insuficiente respuesta institucional para garantizar soluciones a los damnificados. “Miles de personas necesitan hoy solución en temas de agua potable, en temas de vivienda”, remarcó Toro, que habló del respaldo de más de 25 congresistas; pese a que solo se contabilizaron 21 firmas.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la controversia generada por su viaje a Santa Marta durante la emergencia ocasionada por el terremoto - crédito Ministerio de Vivienda

Jaime Andrés Beltrán reconoce viaje durante la emergencia

Como parte de la controversia, el propio Beltrán reconoció que se encontraba en Santa Marta con su familia cuando ocurrieron los hechos que provocaron la solicitud de moción. “Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijas, de vacaciones con mis hijas”, admitió el ministro; no obstante, no aceptó el error que, a juicio de la opinión pública, representó su actuar en plena crisis por el terremoto.

Y es que la respuesta del titular de la cartera no logró disipar las inquietudes entre los congresistas que impulsan el proceso. “Y confirma que estaba en Santa Marta, en la playa, mientras miles de familias de damnificados están a la intemperie”, reaccionó el congresista del Pacto Histórico. La fecha del debate contra Beltrán tendrá que fijarse en los próximos días en la Cámara, en cumplimiento de los plazos establecidos.

Según el artículo 135 de la Constitución, el trámite de la moción de censura incluye la presentación de la proposición con las firmas necesarias, la audiencia y el debate público del funcionario citado, así como la votación, que debe realizarse obligatoriamente entre el tercer y el décimo día tras la terminación del debate oficial. Así pues, la aprobación exige el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara.

La denuncia pidió un pronunciamiento del presidente Abelardo De la Espriella - crédito Jennifer Pedraza / X
La denuncia, que también fue replicada por la senadora Jennifer Pedraza, pidió un pronunciamiento del presidente Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X

Si la moción prospera, el ministro quedará separado de inmediato de su cargo. De ser rechazada, el Congreso no podrá presentar otra sobre la misma materia a menos que surjan hechos nuevos que ameriten un nuevo llamado del funcionario ante la corporación legislativa; en una acción que buscaría ‘tumbar’ a uno de los 18 ministros de Abelardo de la Espriella, que aún no se pronuncia sobre el particular, ni en redes ni en público.

Los firmantes de la proposición

La proposición que solicita el debate lleva las firmas de los siguientes congresistas:

  • David Alejandro Toro Ramírez
  • Laura Daniela Beltrán Palomares
  • Laura Isabel Vera Zapata
  • Paola Andrea Quiñones D’Haro
  • Erick Adrián Velasco Burbano
  • María Fernanda Carrascal Rojas
  • José Felipe Hernández Polo
  • Carlos Eduardo Arizabaleta Corral
  • Jairo León Vargas
  • María del Mar Pizarro García
  • Claudia Teresa Romero Nader
  • Carlos Mario Calvo Largo
  • Amaury Julio Pérez
  • Natalia Moreno Puin
  • Yeisson Sua Cajamarca Zapata
  • Daniel Mauricio Monroy Hernández
  • Yolanda Silva Romero
  • Renzo Alexander García Parra
  • Gabriel Becerra Yáñez
  • Camilo Alfonso Torres Prada
  • Luz Miryan Moncayo

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