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David Vélez, dueño de Nubank, reaccionó a lo que dijo Abelardo de la Espriella sobre la millonaria donación que hizo para las víctimas del terremoto

El banquero dispuso gran parte de su fortuna para atender la respuesta a la emergencia que dejó el sismo del 10 de agosto en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Caldas y Risaralda

David Velez fundó Nubank en 2023 estando en Brasil - crédito Ricardo Moraes/Reuters
David Velez fundó Nubank en 2023 estando en Brasil - crédito Ricardo Moraes/Reuters
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El reconocido empresario colombiano David Vélez, dueño de NuBank, reaccionó a la publicación del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en la que confirmó la donación de $100.000 millones para atender a las víctimas del terremoto del 10 de agosto de 2026 y que afectó departamentos como Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y Chocó.

“Presidente, es un placer para mi esposa Mariel Reyes Milk y para mí poder ayudar a Colombia, y especialmente al Chocó, en este momento de calamidad”, escribió en X. En ese mismo mensaje, Vélez añadió: “Vamos adelante con todo a sacar adelante nuestro querido país bajo su gran liderazgo”.

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Lo hizo al responder a una publicación del presidente Abelardo de la Espriella, quien informó a las 8:10 del 16 de agosto que había hablado “hace un minuto” con Vélez y que este le comunicó su decisión de aportar $100.000 millones. Después, De la Espriella publicó otro mensaje de agradecimiento: “¡Gracias, David, por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia!”.

David Vélez, dueño de NuBank, dij oque es un placer ayudar a Colombia - crédito @Velez_David/X
David Vélez, dueño de NuBank, dij oque es un placer ayudar a Colombia - crédito @Velez_David/X

Quién es David Vélez

David Vélez, cofundador y director ejecutivo de Nubank, nació en Medellín (Antioquoa) en 1981 y estudió ingeniería en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Antes de crear la empresa, trabajó en firmas de Wall Street como Morgan Stanley y Goldman Sachs, además de Sequoia Capital.

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Fundó Nubank en Brasil en 2013, después de enfrentar barreras y trámites de la banca tradicional cuando intentó abrir una cuenta. La empresa salió a bolsa en 2021 y después mantuvo su expansión en América Latina.

En la actualidad, es uno de los colombianos más ricos y figura entre las personas más ricas de América Latina y del mundo. De acuerdo con Forbes, su patrimonio está estimado entre USD14.500 millones y USD 14.900 millones. Esa fortuna proviene sobre todo de su participación cercana al 20% en Nu Holdings, la empresa matriz de Nubank.

Nubank opera sin sucursales físicas y permite gestionar cuentas de ahorros, tarjetas de crédito y otros servicios 100% desde una aplicación móvil, buscando eliminar la burocracia y las altas comisiones de la banca tradicional - crédito Paulo Whitaker/Reuters
Nubank opera sin sucursales físicas y permite gestionar cuentas de ahorros, tarjetas de crédito y otros servicios 100% desde una aplicación móvil, buscando eliminar la burocracia y las altas comisiones de la banca tradicional - crédito Paulo Whitaker/Reuters

Tiene una disputa de forma constante con el empresario vallecaucano Jaime Gilinski, que en la actualidad tiene la mayor fortuna del país, con entre USD14.700 millones y USD15.000 millones, figura en el top 200 global de multimillonarios.

Movimiento de donaciones del sector privado

El aporte anunciado por David Vélez se suma a otros compromisos empresariales después del sismo que ya deja cerca de 300 muertos. Entre ellos están:

  • Familia Gilinski: informó una donación de $150.000 millones destinada principalmente a la reconstrucción de hospitales y escuelas en Cali.
  • Familia Santo Domingo: por medio de la Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas, destinó $100.000 millones a la atención de víctimas y a la reconstrucción de comunidades afectadas.
  • Andi: la campaña #EmpresasUnidasPorColombia reunió $201.637 millones entre empresas afiliadas. Ese recaudo incluyó aportes de Postobón, D1, Ecopetrol, Organización Ardila Lülle, Grupo Éxito y Olímpica, en dinero, productos y alimentos. Grupo Argos, por su parte, planteó usar el mecanismo de Obras por Impuestos y fijó una meta de $1.000 millones a través de su fundación.
Drummond anunció una donación de USD1,5 millones para las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Defensores de la Patria
Drummond anunció una donación de USD1,5 millones para las víctimas del terremoto en Colombia - crédito Defensores de la Patria
  • Drummond: comprometió USD1,5 millones para la atención de la emergencia y la reconstrucción. A eso se sumó una colecta interna de sus empleados por 50 millones de pesos. Ese aporte será canalizado por medio de la iniciativa “Colombia, un solo corazón”, encabezada por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El conjunto de anuncios refleja la movilización de grandes familias empresariales y compañías ante la emergencia abierta por el terremoto.

Millonario aporte del Banco Mundial

Otro aporte importante fue el del Banco Mundial, que desembolsó USD200 millones. Además, la entidad puso a disposición del país un financiamiento adicional de hasta USD250 millones, sujeto a solicitud del Gobierno colombiano, para cubrir necesidades en la etapa de reconstrucción.

Asimismo, activó una evaluación global rápida de daños por terremotos (Grade) para ayudar a priorizar las acciones y la asistencia.

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