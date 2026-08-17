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Esposa del ministro de Vivienda se pronunció sobre la polémica por viaje familiar a Santa Marta: “Somos padres presentes”

Paula Ramírez aseguró que Jaime Andrés Beltrán cumplió con sus responsabilidades ante la emergencia por el terremoto antes de su salida, la cual tuvo el objetivo de pasar tiempo con sus hijos, según explicó

Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
Paula Ramírez, esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció sobre la polémica generada por el viaje familiar del funcionario a Santa Marta durante la emergencia causada por el terremoto - crédito @paularamirez_/Instagram - @fdbedout/X
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Paula Ramírez, comunicadora social, periodista y esposa del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció públicamente para defender a su familia ante las críticas por el viaje de su esposo a Santa Marta en medio de la emergencia nacional generada por el terremoto de magnitud 7,4 el 10 de agosto de 2026.

La declaración de Ramírez se conoció después de que circularan imágenes del ministro durante un viaje familiar, en medio de la emergencia por el terremoto. Tras las críticas, la periodista salió en defensa de Beltrán, que previamente había respondido a los cuestionamientos por medio de un video.

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“Como esposa y madre, lamento profundamente los ataques que se están haciendo contra mi familia. Sabemos de la responsabilidad que tiene mi esposo como ministro”, expresó la esposa del alto funcionario por medio de un comunicado en su cuenta en la red social X.

- crédito @paularamirez_/Instagram
Paula Ramírez defendió el papel de su esposo como jefe de la cartera de Vivienda y aseguró que cumplió con actividades relacionadas con la atención a las zonas afectadas antes de viajar para encontrarse con su familia - crédito @paularamirez_/Instagram

La periodista aseguró que el jefe de la cartera de Vivienda cumplió con sus responsabilidades en las zonas de desastre antes de viajar a la costa atlántica. Según su declaración, el ministro dejó estructurado el plan de contingencia para las familias afectadas.

“En una sola semana visitó cada uno de los lugares afectados por el terremoto y organizó la ruta de atención para las familias damnificadas. Además, junto con nuestra iglesia y el programa de mujeres que lidero en mi ciudad, continuamos llevando ayudas a quienes más lo necesitan”, se lee en el comunicado.

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Esposa del ministro de Vivienda explicó el motivo del viaje a Santa Marta

Para contextualizar la presencia de Beltrán en Santa Marta, la comunicadora explicó que el viaje familiar respondía a una actividad planificada con anterioridad para el descanso de sus hijos antes del regreso a clases.

Paula Ramírez señaló al respecto: “Mi esposo pasó a visitarnos durante esta actividad, que yo había programado desde hacía dos meses para compartir con nuestros hijos sus últimos días de descanso antes de retomar clases. Sin embargo, este momento terminó convertido en una infame vulneración de los derechos de mis hijas menores”.

Según Paula Ramírez, el encuentro familiar estaba planeado desde hacía dos meses y tenía como objetivo que sus hijos disfrutaran de los últimos días de descanso antes de regresar a clases - crédito @PauRamirezL/X
Según Paula Ramírez, el encuentro familiar estaba planeado desde hacía dos meses y tenía como objetivo que sus hijos disfrutaran de los últimos días de descanso antes de regresar a clases - crédito @PauRamirezL/X

Ramírez calificó la publicación de los videos y fotografías como un hecho gravoso para la intimidad de su hogar, al enfatizar el impacto de estas publicaciones sobre sus hijas menores de edad: “Sin embargo, este momento terminó convertido en una infame vulneración de los derechos de mis hijas menores”.

“A quienes grabaron y expusieron un momento de intimidad y disfrute familiar, deseo sinceramente que nunca tengan que atravesar una situación similar y, mucho menos, que sus hijos menores sean expuestos de esta manera”, expresó.

Esposa de Beltrán cuestionó la exposición de sus hijas

En sus declaraciones, la esposa del alto funcionario recordó que no es la primera ocasión en que su entorno familiar enfrenta la exposición mediática de menores de edad, mencionando acciones judiciales pasadas sobre este tipo de hechos: “En otra oportunidad, el mismo tipo que hoy expone a mis hijas hizo lo mismo con mi hijo mayor. Inicié un proceso legal que gané”.

La periodista hizo referencia a Alejandro Villanueva, director del medio alternativo y digital Desigual, que fue uno de los primeros en difundir las imágenes del alto funcionario durante el paseo familiar que tuvo en medio de la emergencia que atraviesa el país.

- crédito @paularamirez_/Instagram
La esposa del ministro de Vivienda afirmó que Beltrán mantiene un vínculo cercano con sus hijos pese a las exigencias de su cargo - crédito @paularamirez_/Instagram

Para cerrar su pronunciamiento, Paula Ramírez respaldó que el ministro buscara un espacio para reencontrarse con sus hijos después de más de dos semanas sin verlos debido a sus compromisos laborales: “Soy afortunada de tener un esposo que nos ama y nos protege”.

La esposa de Jaime Andrés Beltrán también aseguró que su hogar mantiene su compromiso con el trabajo social y la atención a quienes más lo necesitan: “Tenemos claro el valor de la familia (...) Somos padres presentes. Vivimos y viviremos para servir”.

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