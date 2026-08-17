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Federico Gutiérrez exigió identificar a los responsables del ataque a camión con ayuda humanitaria para Chocó: “Esto es inhumano”

El mandatario de Medellín condenó el atentado contra el vehículo que transportaba donaciones recogidas en la campaña Colombia, Medellín te quiere y pidió a las autoridades que identifiquen a los responsables y eviten la impunidad

Federico Gutiérrez reaccionó a la descertificación parcial a Colombia: “Era de esperarse. Petro se puso fue del lado de los peores criminales
El alcalde Federico Gutiérrez exige capturas tras el ataque a una caravana solidaria - crédito @FicoGutierrez / X
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Un camión cargado con alimentos y suministros, recolectados durante la campaña solidaria Colombia, Medellín te quiere, fue interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicletas en el sector de La Herradura, municipio de Ciudad Bolívar, en el departamento de Antioquia.

El hecho ocurrió la noche del sábado 15 de agosto, cuando la caravana humanitaria se dirigía hacia el municipio de Unión Panamericana, en el Chocó, con el objetivo de entregar donaciones a las familias afectadas por el reciente terremoto.

El vehículo, despachado desde el sector de La Macarena, recibió al menos 12 disparos en la cabina. El conductor resultó ileso, mientras que la carga humanitaria permaneció intacta gracias a la intervención de otros transportes que acompañaban la misión.

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La reacción de ‘Fico’ Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, condenó el ataque y exigió a las autoridades identificar y capturar a los responsables. “Pido a las autoridades identificar y capturar a los responsables. No pueden quedar impunes”, expresó el mandatario en su cuenta de X, en la que calificó el hecho como “inhumano” y resaltó el esfuerzo colectivo detrás de la ayuda.

Federico Gutiérrez condenó el ataque al camión de ayuda humanitaria y pidió capturar a los responsables del atentado - crédito @FicoGutierrez / X
Federico Gutiérrez condenó el ataque al camión de ayuda humanitaria y pidió capturar a los responsables del atentado - crédito @FicoGutierrez / X

“Atacaron a tiros un camión cargado de ayuda humanitaria, cargado con el esfuerzo de miles de personas que se sumaron al concierto solidario ‘Colombia, Medellín Te Quiere’”, escribió Gutiérrez. El mandatario aseguró que “a estos sinvergüenzas criminales les digo una cosa: no van a poder con la solidaridad de un país entero”.

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El alcalde de Medellín reiteró el llamado a la solidaridad y la unión frente a las adversidades. “Seguiremos trabajando para que estas ayudas lleguen a quienes lo perdieron todo con el terremoto. Gracias a la ciudadanía por el apoyo, no vamos a parar. Los buenos somos más”, afirmó Federico Gutiérrez.

Luis Alfonso, cantante de música popular y organizador de la campaña de donaciones, también denunció el atentado a través de sus redes sociales. “Le pegaron 12 tiros a la cabina. Fue un atentado grande para quererle robar al conductor el camión y la mercancía”, afirmó el artista, que agradeció que el conductor saliera ileso.

“Gracias a Diosito, el conductor llevaba el angelito de la guarda al lado y no tuvo ninguna herida”, publicó el artista, recomendando a quienes transporten ayudas que soliciten acompañamiento policial para evitar nuevos ataques.

Luis Alfonso, Federico Gutiérrez, Kapo, Pipe Bueno, Juliana y Westcol se unen en concierto solidario en Medellín para ayudar a damnificados por el sismo - crédito cortesía
Luis Alfonso denunció que el atentado buscó robar el camión y la mercancía de la campaña de donaciones - crédito cortesía

Tras verificar que el conductor llegó a salvo y que la carga no se vio comprometida, el equipo de trabajo del artista reiteró que continuará participando en las actividades de recolección, reforzando los protocolos de seguridad recomendados por la fuerza pública.

Contexto de inseguridad y vulnerabilidad en las vías

La vía Medellín-Quibdó es considerada uno de los corredores más críticos para la seguridad, debido a la presencia de múltiples estructuras delincuenciales y grupos armados ilegales.

Esta situación representa un obstáculo constante para el tránsito de misiones humanitarias que buscan asistir a poblaciones vulnerables, especialmente en momentos de emergencia como el reciente terremoto en el Chocó.

Organismos de socorro y líderes comunitarios insistieron en la urgencia de garantizar la seguridad en los corredores de transporte, ante el incremento de casos en los que la violencia afecta directamente a los procesos de asistencia.

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El equipo de la campaña solidaria confirmó que seguirá con la recolección de ayudas y reforzará los protocolos de seguridad - crédito @luisalfonso/IG

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables del atentado y desplegaron operativos en las vías principales del departamento de Antioquia, especialmente en los trayectos que conectan con el Chocó.

La Policía Nacional recordó la importancia de coordinar caravanas humanitarias y solicitar acompañamiento oficial para minimizar los riesgos en zonas de alta conflictividad.

El ataque al camión de ayuda humanitaria puso de manifiesto la vulnerabilidad de las operaciones de asistencia en zonas afectadas por el conflicto armado, y renovó el debate sobre la necesidad de fortalecer la protección de quienes participan en labores solidarias y de socorro en todo el territorio nacional.

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