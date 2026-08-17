Estudio revela la millonada que cuesta repetir los exámenes médicos de los colombianos cada año: “El problema no es que el resultado se pierda”

Al año se hacen 458.000.000 de atenciones médicas anuales en Colombia - crédito Camila Díaz/Colprensa

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Los exámenes médicos repetidos podrían representar un costo de hasta $91.600 millones al año para el sistema de salud de Colombia, según un estudio por la firma Biofile sobre el funcionamiento del sector. El escenario parte de la posibilidad de que al menos el 1% de las 458.000.000 de atenciones anuales registradas en el país corresponda a pruebas ya practicadas.

El documento vincula ese problema con la falta de interoperabilidad de la historia clínica entre instituciones.

Si ese 1% equivale a 4.580.000 de repeticiones y cada una tiene un costo mínimo de $20.000, el resultado asciende a esa suma anual. El informe presentado por Biofile añade que repetir un estudio puede costar desde $20.000 hasta más de $3.000.000. Esos reprocesos también pueden agregar entre dos y seis semanas al diagnóstico o al inicio de un tratamiento. El documento compara esa cifra con los recursos destinados a la interoperabilidad de la historia clínica.

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El informe de Biofile indica que el costo de repetir un estudio varía entre $20.000 y más de $3.000.000 - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Según este, conectar la historia clínica de todo el país tuvo un costo de $36.391 millones en 2025. Ese monto equivale a menos de la mitad del valor proyectado en el escenario de repeticiones.

Cifras que encendieron alertas en el sistema

Entre 2024 y 2025, las EPS reportaron un aumento de:

79,7% en las radiografías.

77,9% en los exámenes de laboratorio.

En el mismo periodo, el número de médicos generales habría aumentado 3,1% y el de consultorios, 3,6%. El análisis indica que esos incrementos no guardarían relación con el comportamiento de otros indicadores del sector. La revisión la hizo el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) en el análisis de las cifras utilizadas para establecer cuánto recibe cada EPS por afiliado.

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Entre 2024 y 2025 el número de médicos generales en Colombia habría aumentado 3,1% y el de consultorios, 3,6% - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

También se señala que uno de los elementos identificados está relacionado con la disponibilidad de información clínica entre diferentes instituciones y sistemas de salud. La señal apareció en el uso de servicios, sin un cambio equivalente en otros indicadores del sector.

Falla de interoperabilidad detrás de las repeticiones

Al respecto, el CEO de Biofile, Dorian Rallón, explicó que el problema estaría relacionado con la falta de interoperabilidad entre los sistemas. “El problema no es que resultado se pierda, sino que la información no viaje con la persona”, afirmó.

Rallón indicó que un laboratorio puede tener un resultado, una EPS saber que el examen fue autorizado y un consultorio no tener acceso al documento. Esa situación podría llevar a que el médico vuelva a solicitar la prueba.

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Aclaró que esas cifras no corresponden a un promedio nacional. Según explicó, provienen de más de 20 millones de resúmenes clínicos procesados en la plataforma de Biofile.

En Colombia hay cerca de 1.800 a 1.900 hospitales y clínicas registrados en el sistema de salud - crédito Gobernación del Cesar

Brecha entre la obligación legal y la cobertura real

La interoperabilidad de la historia clínica ya cuenta con una obligación normativa. El plazo establecido por la Resolución 1888 de 2025 venció el 15 de abril y cada consulta debe dejar un resumen digital con diagnósticos, medicamentos, alergias y resultados relevantes disponible para médicos autorizados en otras instituciones.

Sin embargo, la cobertura reportada sigue siendo parcial. A julio, el Ministerio registraba 6.300.000 de pacientes con información conectada, frente a 39.520.000 de personas atendidas durante 2025, lo que equivale a aproximadamente 1 de cada seis pacientes.

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En cuanto a las instituciones, el documento reporta:

1.332 hospitales y clínicas conectados.

4.505 sedes operando.

3.894 en pruebas.

46% de las sedes aún no había iniciado el proceso de conexión.

La mejora comenzará a reflejarse cuando en un número mayor de consultas el personal médico tenga acceso a la información clínica antes de atender al paciente. Ese cambio marcaría una señal operativa en la atención.