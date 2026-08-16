Caso contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual sigue en indagación: no aparecen las denuncias de las supuestas víctimas

No aparecen las denuncias contra Carlos Caicedo por presunto acoso y abuso sexual - crédito Carlos Ortega/EFE

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Tres semanas después de que estalló el escándalo contra el exalcalde de Santa Marta, exgobernador del Magdalena y excandidato presidencial, Carlos Caicedo por una denuncia de presunto abuso sexual contra una menor de ocho años –y hechos similares con la madre de la menor–,así como aparentes comportamientos inapropiados con otras mujeres, sigue en etapa de indagación en la Fiscalía General de la Nación.

Las primeras denuncias se conocieron en enero de 2026, cuando se filtraron chats y salieron a la luz testimonios de cinco mujeres que habrían trabajado con el exfuncionario del movimiento político Fuerza Ciudadana que involucraron a Caicedo.

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Uno de los testimonios de las mujeres, entregado a La FM., decía: “Fue atemorizante, me pidió de manera directa que me acostara con él, me preguntaba que si él me gustaba. Le dije que no y a los escoltas les tocaba cuidarme a mí y a otras mujeres que trabajaban en protocolo”.

Esta fue la defensa de Carlos Caicedo tras la revelación de denuncias en su contra en medios de comunicación - crédito @carlosecaicedo/X

En cuanto a la menor de edad, el hecho habría ocurrido en 2023, cuando ella y su madre habrían sido agredidas.

En ese episodio denunciado, Caicedo habría estado, al parecer a solas con la menor, cuando la madre de que su hija ”tenía la pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible”.

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No aparecen las denuncias en la Fiscalía

Sin embargo, siete meses después del inicio de la investigación por presunto acoso sexual, Infobae Colombia conoció que la Fiscalía General de la Nación confirmó que ninguna de las mujeres mencionadas públicamente como supuestas víctimas ha comparecido ante el ente investigador para presentar denuncia o rendir testimonio.

Las denuncias que están en poder del ente de investigación provienen de dos abogados que acudieron a la justicia a partir de los testimonios que fueron divulgados en los medios de comunicación.

Estas dos denuncias fueron tramitadas los días 21 y 22 de enero de 2026 por los abogados Julián Quintana Torres y Ariel Alberto Quiroga Vides, que remitieron la información pública que se registró en los reportes periodísticos.

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Esta confirmación fue suministrada por la Fiscalía, a través de un oficio expedido por la Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el que se señala que la investigación contra Caicedo se mantiene en etapa de indagación.

Según el documento conocido por Infobae Colombia confirmó que hasta el momento ninguna de las mujeres referidas en los señalamientos difundidos públicamente diligenció alguna denuncia formal para señalar presunto acoso sexual por parte de Caicedo, o para dar su versión sobre presuntos ofrecimientos de beneficios o ascensos laborales durante la administración de Caicedo que se señalaron en los reportes periodísticos publicados a inicios del año en curso.

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De hecho, en La FM se publicaron mensajes al parecer escritos por Caicedo, en conversaciones de WhatsApp con las supuestas denunciantes, que significarían pruebas de presunto acoso con un lenguaje sexual y propuestas directas para encuentros privados, además de presuntos vínculos aparentes entre el otorgamiento de cargos y la aceptación de esas insinuaciones.

Carlos Caicedo fue candidato a la Presidencia de la República - crédito @carlosecaicedo/Instagram

Uno de los mensajes dice: “Conmigo se escala rápido si me complace”, mientras otro agrega: “ven, sube a la habitación”, en referencia a una presunta exigencia a una colaboradora.

Por eso, este medio conoció que la investigación permanece en fase de indagación, y será la Fiscalía la que determine si existen elementos suficientes para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

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Está previsto que el próximo martes, 18 de agosto de 2026, se conocerán detalles del estado actual del proceso judicial. Mientras tanto, lo que se conoce es que las autoridades han calificado los testimonios y denuncias públicas como “de gravedad extrema y profundamente perturbadoras”, como señaló la exministra de Justicia encargada, Cielo Rusinque.