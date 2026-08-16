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En video quedó registrado como ataque del ELN sembró terror en centro de salud de Norte de Santander

El hostigamiento al hospital de Ábrego obligó a personal médico y pacientes a buscar resguardo, mientras la fuerza pública desplegó operativos de emergencia para proteger la vida de quienes se encontraban en el lugar

Zozobra en centro médico de Norte de Santander por hostigamientos armados - crédito ColombiaOscura/X

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Una noche de máxima tensión se vivió el 15 de agosto de 2026 en el Hospital de Ábrego, Norte de Santander, cuando integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hostigaron el centro médico donde atendían a los cinco militares heridos en un reciente ataque con explosivos lanzados con drones.

Según reportó el Ejército Nacional, la ofensiva inicial provocó la muerte del soldado profesional Neiver Ricardo y dejó a cinco uniformados lesionados, quienes fueron trasladados de urgencia al hospital local.

La llegada de los heridos convirtió el hospital en escenario de zozobra. Mientras resonaban detonaciones en las inmediaciones, médicos, pacientes y personal administrativo buscaron refugio bajo las camillas para protegerse del peligro. La situación forzó a la Fuerza Pública a desplegar recursos en tierra y aire con el objetivo de garantizar la seguridad en el área y restablecer el control.

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“Tú eres grande, Señor. Padre amado, Señor, Padre nuestro. Señor, tú eres grande. Señor, padre amado, mete tu mano. Aléjalo, Señor, aleja toda esa maldad”, se escucha decir a una mujer en uno de los videos que circulan en redes sociales.

Hospital de Ábrego convertido en zona de peligro tras incursión del ELN - crédito @ColombiaOscura/X

El clima de miedo se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde diversos usuarios expresaron su indignación y frustración ante los hechos.

Uno de ellos escribió: “Ahí tienen su patria milagro, los nortesantandereanos votaron por eso y eso les van a dar harto. Disfruten lo votado”.

Otro usuario cuestionó la falta de condena desde ciertos sectores políticos: “... no veo a los zurdos condenando el actuar de sus camaradas”. Un tercer comentario retomó el tono crítico: “Ahí tienen su guerra milagro los ‘firmes por la mafia’”.

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El episodio reflejó el temor que persiste en la población civil cuando los ataques armados afectan infraestructuras esenciales como hospitales.

La reacción inmediata de la fuerza pública resultó clave para evitar víctimas adicionales y estabilizar la situación dentro del centro de salud.

El hostigamiento del ELN al hospital de Ábrego obligó a personal médico y pacientes a buscar resguardo - crédito @ColombiaOscura/X
El hostigamiento del ELN al hospital de Ábrego obligó a personal médico y pacientes a buscar resguardo - crédito @ColombiaOscura/X

Ataque con drones del ELN en Ábrego dejó un soldado muerto y cinco militares heridos

El municipio de Ábrego, en Norte de Santander, vivió un nuevo episodio de violencia tras un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que empleó drones con explosivos contra una unidad militar.

El hecho, registrado mientras los uniformados realizaban labores de protección comunitaria, dejó como saldo la muerte del soldado profesional Neiver Madera Ricardo y cinco militares heridos que reciben atención médica especializada.

Según informó el Ejército Nacional, los agresores lanzaron más de nueve artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas, causando daños materiales de consideración y afectando un vehículo blindado del contingente que patrullaba la zona.

La incorporación de drones a las acciones del ELN ha incrementado la preocupación de las autoridades, que advirtieron sobre el riesgo creciente para la población y la fuerza pública en regiones fronterizas.

Como respuesta, se reforzó la presencia militar en Ábrego mediante el despliegue de la Aviación del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con el propósito de asegurar el área, proteger a los habitantes y prevenir nuevos atentados que amenacen la integridad de quienes residen o transitan por ese corredor estratégico.

El Ejército lamenta la muerte de Neiver Madera Ricardo tras ataque con drones del ELN - crédito @mindefensa/X
El Ejército lamenta la muerte de Neiver Madera Ricardo tras ataque con drones del ELN - crédito @mindefensa/X

Las autoridades impulsaron de inmediato un plan de acompañamiento integral para la familia del soldado fallecido, suministrando apoyo psicológico, jurídico y logístico.

El Ministerio de Defensa manifestó su rechazo categórico a la acción armada y resaltó: “El uso de estas armas no convencionales y métodos de ataque transgrede los límites establecidos por el Derecho Internacional Humanitario y pone en riesgo a quienes participan en las hostilidades y a la población civil”.

En otra declaración, la entidad subrayó: “El ELN demuestra, una vez más, su desprecio por la vida de los colombianos. Frente al terrorismo, nuestra fuerza pública seguirá firme y ejercerá la fuerza legítima del Estado para defender a Colombia y sus ciudadanos”.

El ministerio también confirmó que toda la información será puesta en manos de la Fiscalía y de los organismos de control para que avancen las investigaciones y acciones judiciales correspondientes.

Por último, el Ejército Nacional lamentó la pérdida de Neiver Madera Ricardo, señalando: “Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro soldado, quien entregó su vida cumpliendo la misión de proteger a los colombianos”.

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