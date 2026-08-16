Vicepresidente José Manuel Restrepo anunció subsidios de arrendamiento y evalúa congelar precios tras el terremoto

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Risaralda un balance del sismo de magnitud 7,4 y confirmó que el Gobierno prepara decretos para la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X

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El Gobierno nacional anunció en Pereira subsidios de arriendo y el posible congelamiento de alquileres para las familias afectadas por la tragedia causada por el terremoto, una respuesta que busca contener el impacto inmediato sobre los hogares damnificados mientras se activa la emergencia económica y se organiza la reconstrucción en 14 departamentos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo entregó el sábado 15 de agosto un balance de las afectaciones en Risaralda tras el sismo de magnitud 7,4. El funcionario indicó que, después de un Puesto de Mando Unificado en la capital risaraldense, el Gobierno prepara varios decretos para atender la emergencia.

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Restrepo llegó a la ciudad junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y una delegación de la Presidencia de la República para acompañar a las autoridades locales y coordinar la respuesta institucional. Tras la reunión, explicó que se trabaja en la entrega de subsidios dentro del desarrollo de la emergencia económica.

Así mismo, una de las medidas anunciadas es la expedición de un decreto legislativo que permitiría congelar el incremento de los cánones de arrendamiento en Pereira. La decisión apunta a evitar que las familias afectadas asuman mayores gastos mientras avanzan las acciones de recuperación.

El Gobierno nacional anunció en Pereira subsidios de arriendo y evalúa congelar los alquileres para las familias afectadas por el terremoto - crédito Luisa González/Reuters

El vicepresidente Restrepo subrayó la prioridad de esa ayuda: “Muy importante en este momento”. Sobre el aumento de los alquileres en la ciudad, agregó: “Eso no se puede permitir”, dijo en una entrevista con Semana.

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El funcionario precisó que esos compromisos no se limitarán a Pereira. “Esos dos compromisos fueron adquiridos en la ciudad de Pereira y en las ciudades que estamos visitando”, afirmó.

La respuesta oficial también incluye recursos del Fonpet para ampliar la capacidad del municipio de atender a las personas damnificadas. El propósito, según lo anunciado en el PMU, es reforzar la asistencia local mientras se despliegan las medidas extraordinarias previstas por el Gobierno.

La reconstrucción alcanzará a Risaralda, Valle, Caldas, Chocó y otros departamentos

La reconstrucción por el terremoto abarcará Risaralda, Valle, Caldas, Chocó y otros departamentos, para un total de 14 territorios afectados - crédito Martin Steven Ängel/Europa Press

Restrepo advirtió sobre “la destrucción de la vivienda rural” en los municipios afectados por el terremoto. En ese contexto, volvió a vincular el subsidio de arriendo con la pérdida de hogares y con la necesidad de acelerar la ayuda.

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“La emergencia económica es el camino bajo el cual se dispondrá de recursos adicionales para que empiece la reconstrucción aquí en Risaralda, en el Valle, en Caldas, en Chocó y otros departamentos. Son 14 departamentos los que se han visto afectados por la tragedia”, dijo el vicepresidente al medio citado.

Por su parte, la Alcaldía de Pereira se sumará a esas medidas con recursos propios. El alcalde Mauricio Salazar confirmó que el municipio destinará fondos para atender a las personas que perdieron sus bienes y anunció que la próxima semana comenzaría la entrega de ayudas para servicios públicos domiciliarios, arrendamiento y capital semilla.

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El presidente Abelardo de la Espriella anunció que habrá subsidios de arrendamiento para los hogares afectados por el terremoto - crédito Juan David Duque/Reuters

Un día antes, el presidente Abelardo de la Espriella, durante su visita al departamento del Chocó, también se refirió a las soluciones de subsidio de arriendo para quienes perdieron sus viviendas. El mandatario señaló que el Gobierno trabajará en la reconstrucción de casas afectadas, así como de dependencias públicas, escuelas y hospitales.

El jefe de Estado definió la situación como una “crisis terrible” e hizo un llamado a actuar de manera conjunta entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y la ciudadanía. “Cuenten con que este Gobierno está con ustedes, no les vamos a dejar solos y vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

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Al cierre de su intervención, De la Espriella reiteró su respaldo a la región y afirmó que Pereira y Risaralda tendrán un papel en el proceso de reconstrucción. “Hoy, más que nunca, estoy firme por Risaralda, firme por Pereira y firme por la patria”, concluyó.