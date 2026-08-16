Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Vicepresidente José Manuel Restrepo anunció subsidios de arrendamiento y evalúa congelar precios tras el terremoto

La medida busca aliviar a los hogares damnificados por el sismo de magnitud 7,4 mientras se alista la declaratoria de emergencia económica y se coordinan decretos para acelerar la atención y la recuperación en la zona

El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Risaralda un balance del sismo de magnitud 7,4 y confirmó que el Gobierno prepara decretos para la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X
El vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Risaralda un balance del sismo de magnitud 7,4 y confirmó que el Gobierno prepara decretos para la emergencia - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Guardar

El Gobierno nacional anunció en Pereira subsidios de arriendo y el posible congelamiento de alquileres para las familias afectadas por la tragedia causada por el terremoto, una respuesta que busca contener el impacto inmediato sobre los hogares damnificados mientras se activa la emergencia económica y se organiza la reconstrucción en 14 departamentos.

El vicepresidente José Manuel Restrepo entregó el sábado 15 de agosto un balance de las afectaciones en Risaralda tras el sismo de magnitud 7,4. El funcionario indicó que, después de un Puesto de Mando Unificado en la capital risaraldense, el Gobierno prepara varios decretos para atender la emergencia.

PUBLICIDAD

Restrepo llegó a la ciudad junto con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y una delegación de la Presidencia de la República para acompañar a las autoridades locales y coordinar la respuesta institucional. Tras la reunión, explicó que se trabaja en la entrega de subsidios dentro del desarrollo de la emergencia económica.

Así mismo, una de las medidas anunciadas es la expedición de un decreto legislativo que permitiría congelar el incremento de los cánones de arrendamiento en Pereira. La decisión apunta a evitar que las familias afectadas asuman mayores gastos mientras avanzan las acciones de recuperación.

El Gobierno nacional anunció en Pereira subsidios de arriendo y evalúa congelar los alquileres para las familias afectadas por el terremoto - crédito Luisa González/Reuters
El Gobierno nacional anunció en Pereira subsidios de arriendo y evalúa congelar los alquileres para las familias afectadas por el terremoto - crédito Luisa González/Reuters

El vicepresidente Restrepo subrayó la prioridad de esa ayuda: “Muy importante en este momento”. Sobre el aumento de los alquileres en la ciudad, agregó: “Eso no se puede permitir”, dijo en una entrevista con Semana.

PUBLICIDAD

El funcionario precisó que esos compromisos no se limitarán a Pereira. “Esos dos compromisos fueron adquiridos en la ciudad de Pereira y en las ciudades que estamos visitando”, afirmó.

La respuesta oficial también incluye recursos del Fonpet para ampliar la capacidad del municipio de atender a las personas damnificadas. El propósito, según lo anunciado en el PMU, es reforzar la asistencia local mientras se despliegan las medidas extraordinarias previstas por el Gobierno.

La reconstrucción alcanzará a Risaralda, Valle, Caldas, Chocó y otros departamentos

La reconstrucción por el terremoto abarcará Risaralda, Valle, Caldas, Chocó y otros departamentos, para un total de 14 territorios afectados - crédito Martin Steven Ängel/Europa Press
La reconstrucción por el terremoto abarcará Risaralda, Valle, Caldas, Chocó y otros departamentos, para un total de 14 territorios afectados - crédito Martin Steven Ängel/Europa Press

Restrepo advirtió sobre “la destrucción de la vivienda rural” en los municipios afectados por el terremoto. En ese contexto, volvió a vincular el subsidio de arriendo con la pérdida de hogares y con la necesidad de acelerar la ayuda.

La emergencia económica es el camino bajo el cual se dispondrá de recursos adicionales para que empiece la reconstrucción aquí en Risaralda, en el Valle, en Caldas, en Chocó y otros departamentos. Son 14 departamentos los que se han visto afectados por la tragedia”, dijo el vicepresidente al medio citado.

Por su parte, la Alcaldía de Pereira se sumará a esas medidas con recursos propios. El alcalde Mauricio Salazar confirmó que el municipio destinará fondos para atender a las personas que perdieron sus bienes y anunció que la próxima semana comenzaría la entrega de ayudas para servicios públicos domiciliarios, arrendamiento y capital semilla.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que habrá subsidios de arrendamiento para los hogares afectados por el terremoto - crédito Juan David Duque/Reuters
El presidente Abelardo de la Espriella anunció que habrá subsidios de arrendamiento para los hogares afectados por el terremoto - crédito Juan David Duque/Reuters

Un día antes, el presidente Abelardo de la Espriella, durante su visita al departamento del Chocó, también se refirió a las soluciones de subsidio de arriendo para quienes perdieron sus viviendas. El mandatario señaló que el Gobierno trabajará en la reconstrucción de casas afectadas, así como de dependencias públicas, escuelas y hospitales.

El jefe de Estado definió la situación como una “crisis terrible” e hizo un llamado a actuar de manera conjunta entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y la ciudadanía. “Cuenten con que este Gobierno está con ustedes, no les vamos a dejar solos y vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

Al cierre de su intervención, De la Espriella reiteró su respaldo a la región y afirmó que Pereira y Risaralda tendrán un papel en el proceso de reconstrucción. “Hoy, más que nunca, estoy firme por Risaralda, firme por Pereira y firme por la patria”, concluyó.

Temas Relacionados

Terremoto en ColombiaJosé Manuel RestrepoSubsidio de arrendamientoCongelamiento de arriendosColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Coleccionó ítems de Coca Cola por 29 años y los perdió todos en el temblor de 7,4 en la ciudad de Pereira

Además de los daños sufridos en su vivienda, la mujer mostró que numerosos objetos que tenía en exhibición se perdieron de forma definitiva

Coleccionó ítems de Coca Cola por 29 años y los perdió todos en el temblor de 7,4 en la ciudad de Pereira

Denuncian confrontaciones entre voluntarios y autoridades por uso de maquinaria pesada durante rescates en Pereira tras terremoto de 7,4

En las inmediaciones del hotel Dibeni, voluntarios denunciaron que no se les permite continuar con el rescate de personas que, según su testimonio, aún podrían encontrarse con vida, mientras se da prioridad al uso de maquinaria pesada

Denuncian confrontaciones entre voluntarios y autoridades por uso de maquinaria pesada durante rescates en Pereira tras terremoto de 7,4

En video quedó registrado como ataque del ELN sembró terror en centro de salud de Norte de Santander

El hostigamiento al hospital de Ábrego obligó a personal médico y pacientes a buscar resguardo, mientras la fuerza pública desplegó operativos de emergencia para proteger la vida de quienes se encontraban en el lugar

En video quedó registrado como ataque del ELN sembró terror en centro de salud de Norte de Santander

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

El portero de la selección Colombia es leyenda del equipo rojinegro por los dos títulos de Liga y la racha de penaltis atajados con el cuadro de Guanajuato

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

Presunta mercenaria colombiana habría sido capturada en Ucrania

Al parecer habría sido capturada en la región de Zaporiyia por el ejército ruso

Presunta mercenaria colombiana habría sido capturada en Ucrania
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Reportan ataque con drones cargados de explosivos contra el Ejército en Ábrego, Norte de Santander: lo atribuyen al ELN

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

ENTRETENIMIENTO

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Karol G y Bruno Mars paralizan Los Ángeles: Estrenaron colaboración y grabaron el video musical en vivo en el SoFi Stadium

Abogada de Epa Colombia negó que Abelardo de la Espriella aprobara su traslado a Ibagué y denunció “tortura psicológica” por parte del Inpec

Terremoto en Colombia: estos son los conciertos benéficos que se celebrarán en los próximos días para apoyar a las víctimas

Karol G anunció ambiciosa iniciativa para apoyar a las víctimas de los terremotos en Colombia y Venezuela

Maluma, Karol G, Sebastián Yatra, Beéle y Andrés Cepeda se suman al concierto benéfico “Colombia: Voces por la Vida” en Bogotá

Deportes

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

Camilo Vargas atajó penalti con Atlas y fue figura en la victoria ante Tigres durante el festejo del aniversario 110 del club de Guadalajara

No aguantó el llanto: El emotivo momento en que Leonardo Castro, jugador de Millonarios, despacha ayuda para los damnificados del sismo

Terremoto en Colombia también dejó estragos en el Deportivo Cali: se quedó sin sede por daños

Atlético Bucaramanga logró una exitosa campaña de donaciones para las víctimas del terremoto: esta es la cifra recaudada

Camilo Durán, el goleador colombiano que no se olvidó de las víctimas del terremoto: así dedicó su gol con el Celtic