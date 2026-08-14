Regreso a clases en Cali será gradual tras el terremoto: anuncian fecha clave y apoyo técnico para la reapertura escolar

La Secretaría de Educación activó un plan de respuesta integral para evaluar la infraestructura escolar y acompañar a estudiantes, docentes y familias afectadas por el sismo - crédito Alcaldía de Cali

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Las instituciones educativas oficiales de Cali reabrirán sus puertas a partir del 24 de agosto, según la ruta definida por la Secretaría de Educación Distrital, tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, que dejó 96 personas fallecidas, 1.224 heridas y 111 desaparecidas en la capital del Valle del Cauca.

El plan contempla un regreso seguro y gradual, con modalidades presenciales, virtuales o híbridas, según las condiciones de cada sede, y un acompañamiento técnico, pedagógico y humano a toda la comunidad educativa.

El sismo, el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI, elevó el número de víctimas mortales a 281 en todo el país, de las cuales 204 se concentraron en ciudades capitales, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

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En Cali, además de las pérdidas humanas y los heridos, se reportan 107 viviendas colapsadas, 45 estructuras colapsadas, 832 estructuras averiadas, 88 personas rescatadas y el despliegue de 750 rescatistas y 14 caninos especializados en búsqueda y rescate.

La ruta de regreso a clases incluye la reorganización del PAE, el transporte y el aseo, además de la adaptación de guías pedagógicas y proyectos educativos institucionales - crédito Alcaldía de Cali

Evaluación técnica y plan de respuesta educativa tras el sismo

Desde los primeros momentos posteriores al terremoto, la Secretaría de Educación Distrital activó un plan de respuesta integral para acompañar a las comunidades educativas, evaluar la infraestructura escolar y garantizar el bienestar de estudiantes, docentes y familias.

89 instituciones oficiales y 214 sedes han reportado afectaciones en su infraestructura, movilizando a 10 cuadrillas de ingenieros estructurales y arquitectos para realizar valoraciones técnicas, identificar riesgos y determinar las condiciones de uso de cada sede.

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El objetivo principal ha sido proteger la vida y avanzar, con criterios técnicos, en la recuperación de los espacios educativos. Para reportar daños en instituciones, viviendas, necesidades de acompañamiento psicológico o ayuda humanitaria, la Secretaría habilitó la línea telefónica 3147235975 y el correo electrónico todossomoseducacion@cali.edu.co.

Durante los días siguientes al sismo, se distribuyeron 2.700 ayudas alimentarias a familias afectadas, una acción que continuará en las diferentes instituciones del distrito para apoyar a las comunidades que enfrentan mayores dificultades.

Un total de 89 instituciones oficiales y 214 sedes educativas reportaron daños, por lo que 10 cuadrillas técnicas realizan valoraciones estructurales en Cali - crédito Alcaldía de Cali

Ruta para el regreso a clases y modalidades educativas

La Secretaría de Educación, en reunión con los 92 rectores de las instituciones oficiales, expidió una resolución que establece la ruta para garantizar la continuidad del servicio educativo. Esta contempla la definición de modalidades presencial, virtual o híbrida según la evaluación técnica de cada sede, el acompañamiento pedagógico para adaptar guías y proyectos educativos institucionales (PEI), y la reorganización de servicios esenciales como PAE (Programa de Alimentación Escolar), transporte y aseo.

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La ruta prevé que las clases con estudiantes se reanuden a partir del 24 de agosto en las sedes habilitadas, bajo la modalidad que corresponda a cada contexto. Entre el 18 y el 21 de agosto se desarrollará la Semana de Desarrollo Institucional y el calendario académico culminará el 4 de diciembre de 2026.

La respuesta institucional ha puesto énfasis en el acompañamiento humano, resaltando que las escuelas son lugares de construcción de vínculos y fortalecimiento de proyectos de vida.

“Nuestro compromiso es estar presentes en cada institución, escuchar a cada comunidad y tomar decisiones responsables, sustentadas en criterios técnicos y en el cuidado de las personas. Hoy más que nunca, la educación nos convoca a trabajar unidos para reconstruir y seguir avanzando”, afirmó la secretaria de Educación, Sara Rodas.

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La Secretaría de Educación Distrital definió modalidades presencial, virtual e híbrida para garantizar la continuidad del servicio educativo según las condiciones de cada sede en Cali - crédito Alcaldía de Cali

Caracterización y reconstrucción de las sedes educativas

La Secretaría de Educación avanza en la verificación y caracterización técnica de las sedes educativas que han reportado daños. Los equipos técnicos recorren las instituciones para identificar áreas afectadas, establecer condiciones de uso y definir las intervenciones necesarias. Se elabora un formato técnico detallado que identifica áreas a intervenir y estima los costos para la recuperación, habilitación o restricción de espacios.

Este proceso permite que los rectores cuenten con un documento técnico para tomar decisiones sobre el uso seguro de los espacios educativos. “Estamos realizando un ejercicio muy detallado de caracterización de cada sede. Lo importante es que cada rector pueda contar con un documento técnico en el que un experto determine qué espacios pueden utilizarse, cuáles no y qué intervenciones se requieren”, explicó Niki Blanco Arenas, subsecretario de Planeación Sectorial.

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La Secretaría continuará con los recorridos y evaluaciones técnicas, consolidando la información necesaria para ejecutar las acciones de recuperación e intervención que correspondan en cada caso.