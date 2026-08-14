John Jáder Durán y Richard Ríos fueron titulares por primera vez con Benfica en la temporada 2026-27: así les fue en la Europa League

Al minuto 8 del partido, el delantero colombiano, John Jader Durán, tuvo la oportunidad de marcar el primer gol para Benfica en el partido ante Hearts por Europa League - crédito Sport TV

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Benfica avanzó a la siguiente fase de la Europa League 2026-27, aunque tuvo que conformarse con un empate 1-1 frente a Hearts en el partido de vuelta de la tercera ronda clasificatoria. El resultado no puso en riesgo la clasificación del conjunto portugués, que había construido una amplia ventaja en el encuentro de ida, pero sí dejó conclusiones diferentes para los dos colombianos que fueron titulares por primera vez en la temporada: Jhon Jáder Durán y Richard Ríos.

Los dos futbolistas comenzaron el compromiso de este jueves 13 de agosto desde el primer minuto y permanecieron en el campo durante los 90 minutos. De acuerdo con el análisis de medios portugueses, como CNN Portugal, para Richard Ríos fue una presentación positiva, mientras que Durán tuvo una actuación por debajo de lo esperado y protagonizó una acción que pudo cambiar el desarrollo del partido.

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Benfica llegaba a Escocia con la tranquilidad que le había entregado el contundente triunfo 6-1 conseguido en el duelo de ida. Por esa razón, el equipo dirigido por Marco Silva afrontó la vuelta con una ventaja considerable en la serie, aunque Hearts intentó aprovechar su condición de local para conseguir un resultado favorable.

Los colombianos Richard Ríos y John Jáder Durán tuvieron su primera titularidad con Benfica en esta temporada para clasificar en Euopa League - crédito Benfica

La jugada que desperdició John Jáder Durán con Benfica

La primera gran oportunidad del encuentro tuvo participación colombiana. En el minuto 8, Richard Ríos recuperó protagonismo en la construcción de la jugada y, al borde del área, encontró a Jhon Jáder Durán. El mediocampista le entregó el balón al delantero, quien quedó en una posición favorable para abrir el marcador.

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Durán se acomodó y buscó definir con su pierna izquierda. Sin embargo, su remate terminó fuera del arco. El atacante surgido en Envigado tenía una oportunidad clara para marcar y ampliar la ventaja de Benfica en la serie, pero falló en el momento de la definición. La reacción del colombiano fue inmediata, mientras que desde la zona técnica también se pudo observar la inconformidad de su entrenador.

La oportunidad desperdiciada terminó siendo el único remate de Durán durante el partido. El delantero tuvo participación en el juego, aunque no consiguió generar el impacto ofensivo que se esperaba de él en su primera titularidad de la temporada.

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La foto oficial de Benfica en la previa del partido ante Hearts por la Europa League 2026-27 - crédito Russell Cheyne/Reuters

Las estadísticas de John Durán y Richard Ríos con Benfica

Según las calificaciones registradas para el compromiso, Durán recibió una puntuación de 6,9. Completó el 76 % de sus pases y tuvo 31 intervenciones con el balón. Sus números estuvieron lejos de lo que puede ofrecer como delantero, especialmente por la ausencia de más ocasiones de gol durante los 90 minutos.

Richard Ríos, en cambio, tuvo una actuación más consistente. El volante colombiano completó el 94 % de los pases que intentó, ganó todos sus regates y tuvo cerca de 63 contactos con el balón. Además, realizó dos recuperaciones y bloqueó tres remates que podían haber generado peligro sobre la portería de Benfica.

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Su presentación fue valorada con 7,0 puntos, una cifra que refleja una actuación correcta en una noche en la que el conjunto portugués priorizó controlar la eliminatoria más que arriesgar para buscar una victoria.

El partido terminó complicándose durante los últimos minutos. Hearts consiguió ponerse en ventaja al minuto 77, pero apenas un minuto después Benfica encontró el empate para evitar una derrota. Con el 1-1 final, el global quedó 2-7 a favor del conjunto portugués, que consiguió su clasificación sin mayores sobresaltos gracias a la diferencia obtenida en Lisboa.

Richard Ríos tuvo su primera titularidad con Benfica esta temporada en el marco de las negociaciones que lo vinculan a Newcastle United - crédito Russell Cheyne/Reuters

La posibilidad de que Richard Ríos salga en este mercado de pases

El encuentro también tuvo importancia por el momento que atraviesa Richard Ríos. El colombiano ha sido relacionado en las últimas horas con un posible movimiento a la Premier League, específicamente con Newcastle, que estaría buscando alternativas para su mediocampo ante una eventual salida de Bruno Guimarães.

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El periodista Bruno Andrade, de CNN Portugal, aseguró que Ríos está en el mercado y mencionó incluso a otro colombiano como posible reemplazo dentro de Benfica. “Si se va Ríos, Gustavo Puerta, también colombiano, es el nombre elegido para entrar”, señaló.