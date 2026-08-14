Un equipo de Bomberos de Bogotá se desplazó a Tolima para enfrentar la emergencia por incendios forestales: esta es la situación

La directora Paula Ximena Henao Escobar confirmó el desplazamiento por tierra de 15 integrantes, 13 hombres y dos mujeres, activados por la Dirección Nacional de Bomberos tras instrucciones del alcalde Carlos Fernando Galán Pachón - crédito @PaulaXHenaoE / X

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Un equipo de 15 integrantes del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá fue desplegado el jueves 13 de agosto de 2026 hacia el departamento del Tolima para apoyar el control de los incendios forestales que afectan a la región, según confirmó la directora de la entidad, Paula Ximena Henao Escobar.

La emergencia por incendios forestales en Tolima llevó a la activación de un equipo especializado de la capital, integrado por 13 hombres y 2 mujeres entrenados en la extinción de fuegos forestales. La movilización fue coordinada a través de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, siguiendo instrucciones del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán Pachón.

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Según explicó Henao Escobar, los bomberos partieron por tierra y cuentan con autonomía total en hidratación, alimentación y equipos de protección personal. El contingente se desplaza con cuatro vehículos: una camioneta, una cuatrimoto, un carro furgón cargado con elementos para combatir incendios como motobombas y herramientas especializadas, así como un bus y un vehículo de respuesta rápida, detalló la directora en un video publicado en sus redes sociales.

La movilización de los Bomberos de Bogotá fue coordinada por la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia por instrucción de Carlos Fernando Galán Pachón - crédito @PaulaXHenaoE / X

“Colombia, nuevamente nos necesita. Fuimos activados hoy, a través de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, para apoyar la labor de control y extinción de los incendios forestales que se están presentando en el departamento del Tolima”, escribió la funcionaria en X. En el mismo mensaje, destacó que el objetivo principal es proteger la estructura ecológica y los ecosistemas del Tolima.

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Bogotá mantiene cobertura local pese al despliegue

La directora de los Bomberos de Bogotá aseguró que la ciudad no queda desprotegida con el envío de personal al Tolima. Actualmente, la capital cuenta con 18 estaciones operativas, siete equipos activos las 24 horas y 10 equipos especializados listos para atender emergencias urbanas y rurales.

A propósito de la emergencia nacional, Paula Ximena Henao Escobar recordó que tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto, más de 100 bomberos de Bogotá permanecen en Cali y Pereira apoyando labores de búsqueda y rescate bajo estructuras colapsadas. “Les deseamos muchos éxitos en esta gran misión”, afirmó la funcionaria en su comunicado.

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Por su parte, Carlos Fernando Galán Pachón expresó su agradecimiento tanto al equipo que viajó a Tolima como a los 108 bomberos que siguen en tareas de rescate tras el sismo. “Bogotá está lista para ayudar y lo seguiremos haciendo mientras sea necesario”, escribió el alcalde en X.

El alcalde Carlos Fernando Galán Pachón agradece el apoyo de Bogotá a Tolima y a las zonas afectadas por el sismo - crédito @CarlosFGalan / X

Emergencia sostenida en Tolima: 39 incendios activos

De acuerdo con información oficial de la Gobernación del Tolima, el departamento enfrenta una de las jornadas más críticas de la temporada. Al menos 39 conflagraciones permanecen activas en 18 municipios, lo que pone a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y nacionales.

La situación mantiene en alerta máxima a bomberos, organismos de socorro, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y diversas instituciones que operan de manera conjunta para contener el avance de las llamas.

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La Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima mantiene la coordinación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, reforzando el apoyo aéreo en los puntos más críticos, especialmente en San Luis y Guamo. Dos aeronaves AT-802 de la Policía Nacional efectúan descargas de agua con retardante, mientras equipos terrestres continúan desplegados en diferentes municipios.

“En este momento están despegando dos aeronaves AT-802 de la Policía Nacional, con el propósito de hacer descargas de agua con retardante en los puntos de los incendios más críticos, especialmente San Luis y Guamo”, explicó Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

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La Gobernación del Tolima reportó 39 incendios activos en 18 municipios durante una de las jornadas más críticas de la temporada - crédito X

Logística y colaboración: clave en la respuesta

La operación aérea requiere un soporte logístico permanente desde tierra. En el aeropuerto Perales, bomberos aeronáuticos abastecen las aeronaves que participan en la extinción, logrando cargar hasta 400 galones de agua en un minuto y medio, según Wilson Guerrero, bombero aeronáutico citado la Gobernación.

Mientras tanto, en municipios como Ortega, Melgar, Honda, Chaparral, Carmen de Apicalá, Valle de San Juan y Piedras, el apoyo aéreo se complementa con el trabajo de las comunidades y equipos terrestres. El municipio de Alvarado permanece bajo declaratoria de calamidad pública, mientras el resto de los municipios mantienen sus operativos para enfrentar la emergencia.

La Gobernación reconoció el esfuerzo de cada persona involucrada, resaltando la labor de bomberos, comunidad, Policía, Ejército y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

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