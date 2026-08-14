La evaluación de daños por el terremoto en Colombia se hace con tecnología satelital: ya procesaron 166 imágenes de alta definición

La Ungrd activó el servicio del Chárter Internacional, un mecanismo de cooperación que facilita el acceso a imágenes satelitales. Esto, con el fin de verificar el estado en el que se cuentran las zonas afectadas por el terremoto - crédito Ungrd

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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) informó sobre las medidas que está tomando y las herramientas que está utilizando para evaluar los daños ocasionados por el terremoto de 7,4 de magnitud que se presentó el 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó, y que afectó a varios departamentos del país.

De acuerdo con la entidad, para poder verificar el estado de la infraestructura de las zonas impactadas por el sismo, activó el servicio del Chárter Internacional, que es un mecanismo de cooperación que facilita el acceso a imágenes satelitales.

El proceso cuenta con la intervención del sistema Disaster Response Coordination System (Drcs) de la Nasa, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) e Indra.

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La Ungrd informó que ya se completó el sobrevuelo y la recolección de información en 13 municipios de Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío - crédito Ungrd

“La estrategia se desarrolla a través de la Mesa Geomática, liderada por la Ungrd, que reúne información satelital, fotografías aéreas y herramientas de análisis para establecer el nivel de afectación en los territorios”, precisó la entidad en la comunicación oficial.

Información recolectada a través de imágenes satelitales

La Ungrd informó que, como resultado de la articulación con las distintas entidades, organismos e instituciones, ya se han procesado 166 imágenes satelitales de alta definición. Adicionalmente, la empresa Airbus –compañía europea que diseña, fabrica y entrega aviones comerciales, helicópteros, aviones de transporte militar y satélites– entregó imágenes de ultra detalle de algunas de las zonas más afectadas por el terremoto: Cali y Cartago, en el Valle del Cauca, Manizales y Pereira.

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Asimismo, según la Ungrd, se priorizó la toma de fotografías aéreas mediante aeronaves tripuladas y no tripuladas en 85 municipios. A esto se suma la recolección de información en varios municipios, según indicó el director de la entidad, David Santiago Tamayo Roldán, en una rueda de prensa.

La empresa Airbus entregó imágenes de ultra detalle de Cali y Cartago, en el Valle del Cauca, así como de Manizales y Pereira, que son algunas de las zonas más afectadas por el terremoto del 10 de agosto - crédito Xinhua News/Europa Press/Colprensa

“A la fecha ya se completó el sobrevuelo y la recolección de datos en 13 de ellos (municipios), en los departamentos del Valle del Cauca, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío. Todo este esfuerzo técnico busca fortalecer el diagnóstico preciso de los daños en el terreno, garantizando que las autoridades puedan tomar las decisiones más pertinentes para la atención de el evento que originó la actual emergencia, declarada como desastre nacional”, precisó el funcionario.

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Rigor y confiabilidad en la Ungrd: otra responsabilidad

En declaraciones anteriores, el director de la Ungrd aseguró que, como líder recién posesionado en el cargo, ha empezado a desarrollar estrategias para devolver el rigor técnico a la entidad y así poder proteger a las personas que viven en zonas de alto riesgo en el país.

De igual manera, informó que está buscando recuperar la confiablidad de la población en la Unidad, que se vio seriamente afectada por el escándalo de corrupción que se presentó en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, el cual implicó el direccionamiento de millonarios contratos y la desviación de los recursos públicos.

David Santiago Tamayo Roldán, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), informó que se están desplegando todas las capacidades del Sistema Nacional para la Atención de Emergencias y Desastres para hacer frente a la situación - crédito Ungrd

“En este momento estamos actuando como corresponde, en el sentido de que estamos desplegando todas las capacidades que tenemos en el Sistema Nacional para la Atención de Emergencias y Desastres, para la gestión del riesgo, para la fase de atención e ir progresivamente pasando a la fase de respuesta”, dijo.

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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella informó que pondrá a disposición la totalidad del presupuesto para el Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres para atender la situación que se vive en Chocó y los demás departamentos impactos por el terremoto. Sin embargo, hay preocupación por la administración de los recursos, que estará en manos de la Ungrd.

“Vamos a priorizar partidas presupuestales que nos permitan canalizar esos recursos a la atención de desastres. Aquí nuestra única preocupación es que lo que corresponde desde el punto de vista institucional es que esos recursos sean ejecutados por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres”, precisó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, en una sesión de las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República.

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