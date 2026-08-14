Movistar explicó falla masiva de internet y TV que afectó varias ciudades de Colombia

Un individuo observa con preocupación su televisor en una sala de estar, cuya pantalla azul muestra un mensaje de error de conexión a Internet, interrumpiendo su entretenimiento digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Usuarios de Movistar reportaron una falla masiva en los servicios de internet, televisión y telefonía móvil durante la noche del jueves 13 de agosto, con afectaciones en varias ciudades de Colombia. Los reclamos se multiplicaron en redes sociales, donde clientes aseguraron que se quedaron sin señal, sin internet hogar o sin conexión móvil.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, la plataforma Downdetector también registró problemas asociados al operador. Según ese portal, los inconvenientes más reportados correspondieron a banda ancha, con el 47 %; servicio móvil, con el 20 %; y WiFi, con el 19 %.

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Las ciudades con más reportes fueron Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Floridablanca y Soacha. Los usuarios expusieron fallas tanto en servicios fijos como móviles, lo que aumentó la molestia de los clientes durante la noche.

Sin servicio de internet- VisualesIA ScribNews

Usuarios reportaron fallas en varias ciudades

En la cuenta de X de Movistar, varios clientes publicaron mensajes para advertir la caída del servicio. “Tuve que correr a buscar WiFi; Movistar, devuélveme la señal”, escribió uno de los usuarios afectados.

Otro suscriptor aseguró que no tenía señal en su teléfono y que el equipo aparecía en modo de emergencia desde Cúcuta. También hubo reportes desde Bogotá, donde una persona afirmó estar “sin servicio móvil ni tampoco de internet hogar” desde las 7:00 de la noche.

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Los mensajes también llegaron desde Medellín y Barranquilla. “No hay señal en Medellín, ¿qué pasa?”, preguntó un cliente. Otro usuario señaló: “No tenemos señal de teléfono en Barranquilla”. Un suscriptor adicional resumió la afectación diciendo que no había señal “ni de móvil ni de hogar”.

Los reportes reflejaron una interrupción amplia que afectó la conectividad en hogares y dispositivos móviles. La situación generó preocupación porque ocurrió en medio de una semana marcada por la emergencia del terremoto, cuando las comunicaciones se volvieron clave para contactar familiares, seguir reportes oficiales y coordinar ayudas.

Sin servicio de internet- Archivo/EFE/Ilya U. Topper

Movistar atribuyó intermitencias a daños en fibra óptica

Tras los reclamos, Movistar se pronunció sobre la situación. La empresa informó que se presentaron intermitencias en sus servicios fijos y móviles debido a daños en la red de fibra óptica en diferentes lugares del país.

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“Movistar informa que se presentaron intermitencias en sus servicios fijos y móviles debido a daños que se han producido en la red de fibra óptica”, señaló la compañía en un comunicado conocido por El Tiempo.

La empresa agregó que esos daños “se han sumado a los daños que experimentó nuestra infraestructura tras el sismo del lunes pasado”. Con esa explicación, el operador relacionó parte de la afectación con el estado de su red después del terremoto que golpeó al país.

Movistar aseguró que su equipo técnico estuvo en terreno en varias zonas de Colombia para recuperar la operación de la infraestructura afectada. Según la compañía, esos trabajos permitieron avanzar en la normalización del servicio.

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Problema de señal; persona busca conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro equipo técnico en terreno en varias partes del país ha logrado recuperar la operación de la infraestructura afectada y normalizar el servicio”, indicó el operador. La empresa también lamentó los inconvenientes ocasionados y agradeció la comprensión de los usuarios.

La falla dejó en evidencia la dependencia de los servicios de conectividad en momentos de emergencia nacional. Para miles de usuarios, la caída de internet, televisión y señal móvil no solo representó una molestia cotidiana, sino una dificultad adicional para mantenerse informados y comunicados durante una semana crítica para el país.