Tras el terremoto en Colombia, la universitaria petrista Gabriela Muñoz cuestionó al gobierno de Abelardo de la Espriella: “Por encima de cualquier ideología”

La exfuncionaria de la administración de Gustavo Petro compartió varias dudas sobre la forma en la que el nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella está gestionando las acciones en pro de atender a las víctimas y damnificados por la emergencia - crédito @gabymunozz_/X

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La gestión de la ayuda internacional tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el lunes 10 de agosto continúa generando controversia desde la oposición de gobierno en Colombia.

Además de la senadora Esmeralda Hernández, que cuestionó al canciller Omar Bula y promovió que lo citen en el Congreso a un debate de control político, Gabriela Muñoz, recordada funcionaria de la administración del expresidente Gustavo Petro, criticó al jefe de Estado Abelardo de la Espriella por la forma en que el gobierno ha manejado la recepción y coordinación del apoyo internacional.

Muñoz resaltó las consecuencias humanas de cada hora perdida en la toma de decisiones.

En un mensaje difundido por redes sociales, Muñoz expuso que la Cancillería anunció la llegada de 22 expertos rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia (EE. UU.) para apoyar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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Muñoz compartió el video la mañana del jueves 13 de agosto de 2026 - crédito @gabymunozz_/X

Estos especialistas están formados en coordinación de búsqueda y rescate urbano, comunicaciones, procesamiento de información e ingeniería USAR.

Además, el gobierno confirmó que recibirá equipos de rescate de Israel, El Salvador y Ecuador, mientras que China expresó su disposición a colaborar. Sin embargo, Muñoz cuestionó la falta de respuestas claras sobre otros ofrecimientos y, sobre todo, el tiempo que se tardó en aceptar la necesidad de apoyo internacional.

“Solo 53 horas después del terremoto, el Gobierno reconoció que sí se necesitaban rescatistas internacionales. 53 horas decisivas durante las cuales se rechazaron, limitaron o dejaron esperando ofrecimientos de ayuda, mientras continuaban personas atrapadas bajo los escombros y comunidades enteras permanecían y permanecen incomunicadas”, advirtió Muñoz.

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La exfuncionaria insistió en que toda ayuda profesional debe ser aceptada, siempre que cumpla con los protocolos técnicos y de coordinación, porque la prioridad absoluta debe ser la vida de las personas atrapadas y de toda la sociedad colombiana, incluidos los animales afectados.

Muñoz dejó en claro la importancia de separar cualquier debate político de las necesidades humanitarias inmediatas: “Si nosotros podemos separar nuestras posiciones políticas de una necesidad humanitaria, ¿por qué no se hizo lo mismo desde el principio con todos los países que ofrecieron ayuda?”

El presidente De la Espriella se puso al mando desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) que se estableció desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) - crédito suministrada a Infobae Colombia

Asimismo, ella puso de ejemplo el caso de El Salvador, que dispuso inicialmente el envío de ayuda humanitaria pero no de rescatistas, debido a que Colombia les comunicó que no requería personal internacional.

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El caso de México fue aún más preocupante para Muñoz, puesto que ella afirmó que la brigada de rescate Topos Tlatelolco informó que Colombia no autorizaría el ingreso de grupos externos porque la emergencia estaría cubierta por equipos nacionales, y dejó más cuestionamientos al presidente De la Espriella: “Ahora se reporta que rescatistas mexicanos ya llegaron al país, pero todavía no tendrían autorización para intervenir. Esto es inaceptable. No hay razones para no permitir que se salven vidas. ¿Cómo es posible que mientras existen personas atrapadas, muriendo y comunidades aisladas, rescatistas preparados y dispuestos a ayudar permanezcan sin autorización para actuar?”

La exfuncionaria agregó que, si estas demoras respondieron a diferencias ideológicas o diplomáticas, la responsabilidad gubernamental es aún más grave.

“Ninguna afinidad política puede valer más que una vida humana”, recordó Muñoz, y también reveló que, hasta hace pocas horas, la ONU no había recibido una solicitud de asistencia de Colombia, a pesar de estar disponible para colaborar.

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A la problemática de la gestión internacional se suma la situación de las comunidades incomunicadas tras el sismo, y para esto Muñoz recordó el frgamento de una entrevista con declaraciones del ministro del Interior Rodrigo Lara,. y en la que admitió no conocer el subregistro de víctimas ni la situación en zonas como Chocó, declarando: “No, no sé Chocó, yo estoy en Risaralda. Anoche, pues le pasé toda la noche sin comunicación”.

La carrera por encontrar más sobrevivientes entre los escombros es contrarreloj, pusto que con el paso de las horas se reducen las posibilidades de encontrar personas con vida - crédito Sergio Queiroz / Reuters

Para Muñoz, esto implica que aún existen regiones cuya situación no ha sido dimensionada y que podrían estar enfrentando la tragedia solas, sin comunicación, sin ayuda y sin aparecer en los balances oficiales.

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Al final, Muñoz destacó la calidad y el compromiso de los rescatistas colombianos, pero recordó que también son seres humanos, llevan horas trabajando y requieren relevos urgentes.

“Quienes permanecen debajo de los escombros no preguntarán de qué país proviene la mano que consiga salvarlos. Las familias tampoco distinguen entre gobiernos amigos, adversarios políticos o intereses diplomáticos. Solo quieren volver a abrazar a sus seres queridos”, añadió la joven antioqueña en la parte final de su declaración.

Para cerrar, Muñoz hizo una petición al Gobierno de De la Espriella: “La Presidencia de la República debe orientar y canalizar la solidaridad de todo un país que quiera ayudar para que cada aporte llegue donde realmente se necesita y no termine dificultando la operación de emergencia”.

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