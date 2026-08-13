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Otra tragedia en Colombia: incendios obligan a intervenir a la Fuerza Aeroespacial, reveló la Ungrd

Los focos se concentran en esos dos departamentos y la entidad indicó que varias emergencias ya están liquidadas o bajo manejo, mientras otras se encuentran próximas a quedar bajo control total

La UNGRD mantiene tres frentes de atención simultáneos en Colombia por el terremoto en San José del Palmar, el volcán Puracé y los incendios forestales - crédito Ungrd
La UNGRD mantiene tres frentes de atención simultáneos en Colombia por el terremoto en San José del Palmar, el volcán Puracé y los incendios forestales - crédito Ungrd
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La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) enfrenta en estos días una situación de alta demanda operativa, al tener que responder a tres emergencias simultáneas en distintas regiones de Colombia.

El director de la entidad, David Tamayo, enfatizó que, si bien la emergencia provocada por el terremoto en San José del Palmar, Chocó es la prioridad, el organismo mantiene equipos activos para atender otras amenazas en paralelo.

La Ungrd coordina actualmente la atención al sismo, el monitoreo del volcán Puracé —que permanece en alerta naranja— y la respuesta a los incendios forestales en los departamentos de Tolima y Quindío. Estas situaciones han obligado a desplegar recursos técnicos y humanos en distintos puntos del país.

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A raíz de la alerta en Puracé, la Unidad mantiene una comisión técnica en la zona. Su labor consiste en vigilar la actividad volcánica y verificar las condiciones de los albergues, con el objetivo de estar preparados ante una posible evacuación. La alerta naranja implica un seguimiento continuo y la disposición de las autoridades para actuar de inmediato si cambia el nivel de riesgo.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana apoya las labores de respuesta a los incendios forestales en Tolima y Quindío - crédito Ungrd
La Fuerza Aeroespacial Colombiana apoya las labores de respuesta a los incendios forestales en Tolima y Quindío - crédito Ungrd

Las autoridades han explicado que la emergencia del terremoto en Chocó concentra la mayor parte del esfuerzo institucional, pero las capacidades de respuesta no se han visto disminuidas para los demás eventos. Es decir, el monitoreo del volcán y los incendios forestales se mantiene con equipos específicos en terreno, listos para actuar según evolucione cada situación.

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Incendios forestales bajo observación y control

El director Tamayo detalló la situación de los incendios: “De incendios forestales en diferentes zonas del país que se concentran fundamentalmente en dos departamentos, Tolima y Quindío, y que se vienen atendiendo con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, varios de los cuales ya están extinguidos y controlados y otros están muy cerca de ser controlados totalmente”.

La Ungrd ha recibido reportes y solicitudes de gobernadores preocupados por la posibilidad de desatención en otras emergencias debido al foco en el terremoto. Ante esto, Tamayo aseguró que la entidad no ha descuidado ninguno de los frentes activos.

Las labores contra los incendios cuentan con el refuerzo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que ha permitido extinguir algunos focos y acercar el control de otros.

Los incendios forestales se concentran principalmente en Tolima y Quindío, según el reporte de la Ungrd - crédito Ungrd
Los incendios forestales se concentran principalmente en Tolima y Quindío, según el reporte de la Ungrd - crédito Ungrd

Tamayo envió un mensaje a las comunidades y autoridades: “Queremos generar el frente de tranquilidad que estamos al frente de las tres situaciones que en este momento concitan toda la atención de la situación de emergencia que está viviendo el país en este momento”.

El funcionario detalló que la Ungrd mantiene comunicación diaria sobre la evolución de las emergencias. “Estaremos periódicamente, eh, diariamente, publicando o dando, eh, conocimiento de la evolución de la emergencia a través de los reportes que llegan al PMU y las acciones que se van tomando y las decisiones que se van tomando para la atención de la emergencia”.

Balance terremoto en Chocó

El balance actualizado de la emergencia provocada por el terremoto en San José del Palmar, Chocó, revela un impacto devastador tanto en vidas humanas como en la infraestructura local. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la cifra de fallecidos asciende ya a 273 personas.

El director de la UNGRD, David Tamayo Roldán, informó el jueves 13 de agosto a las 11:30 a. m. que 377 personas continúan desaparecidas. La magnitud del desastre se refleja también en el elevado número de damnificados: 97.515 afectados y 40.753 familias que han visto alterada su cotidianidad tras el sismo.

A drone view of damage after an earthquake, in Pereira, Colombia, August 13, 2026. REUTERS/Sergio Queiroz
A drone view of damage after an earthquake, in Pereira, Colombia, August 13, 2026. REUTERS/Sergio Queiroz

El último reporte indica que 3.824 personas han resultado heridas a causa del movimiento telúrico. De los 273 fallecidos, 250 cuerpos han sido trasladados a Medicina Legal, con 227 ya reconocidos y 189 entregados a sus familias, detalló Tamayo.

La destrucción de viviendas representa uno de los retos más graves para la recuperación. Las autoridades confirman que 12.584 casas han quedado completamente destruidas, mientras que otras 74.873 presentan daños estructurales de diversa consideración.

El terremoto provocó también el colapso de 172 edificios. Además, la afectación se extiende a la infraestructura social y de servicios esenciales, con 2.198 centros educativos, 825 centros comunitarios y 216 centros de salud reportados como dañados.

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