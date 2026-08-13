Políticos reaccionaron a la decisión del Senado de aprobar que Gustavo Petro salga del país durante un año: “Se va a volar”

Gustavo Petro recibe aval del Senado para ausentarse del país por 12 meses - crédito Ovidio González/Presidencia

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El Senado de Colombia ha concedido este miércoles 12 de agosto de 2026 a Gustavo Petro Urrego, expresidente de la República, el permiso constitucional para salir del país durante el próximo año.

Con 73 votos favorables y 11 en contra, la plenaria avaló la solicitud presentada por el exmandatario, quien queda habilitado para viajar por cualquier nación durante los siguientes 12 meses, periodo durante el cual la Carta Magna exige la autorización del Senado para ausentarse del territorio nacional.

La petición de Petro fue remitida el 10 de agosto de 2026 y detalló que sus compromisos fuera del país responden a motivos personales, sociales, políticos y académicos. En el texto enviado al Senado, el exjefe de Estado fundamentó su requerimiento en el cumplimiento de “obligaciones impostergables en escenarios internacionales”.

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La aprobación ha suscitado reacciones encontradas entre las principales fuerzas políticas y voces de la opinión pública. Desde las bancadas opositoras, la autorización fue calificada como “una licencia para huir”.

Enrique Gómez acusó a Gustavo Petro de buscar evitar investigaciones tras permiso del Senado - crédito @Enrique_GomezM/X

El senador Enrique Gómez, líder del movimiento Salvación Nacional, declaró ante medios locales: “El Senado hoy ha concedido a Petro el permiso para huir”. Gómez sostuvo que el expresidente no tiene intención de regresar al país para enfrentar las investigaciones que cursan en su contra.

“Tengan por seguro, colombianos, que ese señor no va a regresar al país a responder por los diferentes delitos por los que actualmente está siendo investigado”, afirmó el legislador, quien mencionó el caso del presunto saqueo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), organismo cuyos recursos, dijo, “serían vitales para atender la emergencia nacional”.

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Vicky Dávila cuestionó salida de Gustavo Petro y advirtió sobre pendientes judiciales - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista y excandidata presidencial Vicky Dávila también se pronunció respecto a la autorización, cuestionando la conveniencia de la decisión.

“¡Gustavo Petro se va a volar! Aquí aún tiene mucho por explicar, la corrupción de su gobierno y mucho más. El Senado ya le dio permiso para salir, es el colmo”, escribió Dávila.

Isabel Zuleta respaldó permiso a Gustavo Petro y rechazó críticas de la oposición - crédito @ISAZULETA/X

Voces afines al gobierno y al Pacto Histórico, coalición política que llevó a Petro a la presidencia, defendieron el derecho del exmandatario a ausentarse del país.

La senadora Isabel Zuleta expresó en su cuenta oficial que “acaba de ser aprobado en el Senado de la República la autorización de salida del país del presidente @petrogustavo a la que tiene derecho porque ha sido un hombre recto que se ha dedicado a luchar por este país”.

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Zuleta subrayó que la decisión se ajusta a los principios constitucionales y consideró que las críticas de la oposición buscan “socavar el legado” del exgobernante.

Daniel Briceño aclaró que solo el Senado puede autorizar la salida de Gustavo Petro - crédito @Danielbricen/X

Por su parte, Daniel Briceño, militante del Centro Democrático, precisó que la Cámara de Representantes no tiene competencia en esta materia. Briceño puntualizó: “La Cámara de Representantes de la que hacemos parte no es la encargada de autorizar la salida de Petro, esa es una decisión del Senado según la Constitución”.

El senador agregó que, respecto al reciente proceso de elección del contralor, votó en blanco, reiterando la independencia de ambas cámaras en sus atribuciones.

Kevin Gómez Paz celebró aval del Senado a Gustavo Petro y destacó defensa institucional - crédito @ckevingomez/X

Desde el bloque oficialista, el senador Kevin Gómez Paz celebró la decisión del Senado y la interpretó como un triunfo de la institucionalidad.

“Una vez más logramos que triunfen los principios constitucionales ante la amenaza de la extrema derecha contra la dignidad, el legado y los derechos de nuestro presidente @petrogustavo”, manifestó Gómez Paz.

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El senador agregó que “el afán por querer hacerle daño al proyecto progresista y al presidente Petro por parte de la extrema derecha debe tenernos muy alerta”, e instó a consolidar la organización popular y comunitaria del Pacto Histórico.

Wally denuncia mediocridad gubernamental tras permiso del Senado a Gustavo Petro - crédito @MeDicenWally/X

La controversia también alcanzó a miembros de la propia corporación, como Wally Rodríguez, senador que cuestionó la actuación del Gobierno tras la aprobación.

“Que la vocera de la presidencia escriba esto horas después que el Senado aprobó la salida de Gustavo Petro de Colombia sigue hablando de la mediocridad y la improvisación de este Gobierno. ¿De qué se quiere volar? ¿Hay alguna sentencia en contra? Con esto efectivamente se nota que usted no está preparada para el cargo en el que está”, declaró el legislador, quien señaló la falta de coordinación entre la Casa de Nariño y el Congreso.

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