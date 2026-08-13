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Tras el terremoto de 7,4 en Colombia, llegó brigada de rescatistas estadounidenses: “Salvar vidas”

Los 10 brigadistas llegaron al país por orden expresa del presidente Donald Trump como parte de la ayuda internacional a su homólogo Abelardo de la Espriella

Los 10 rescatistas apoyarán las labores en Cali (Valle del Cauca), una de las ciudades capitales más afectadas por el sismo, además de Manizales (Caldas), Pereira (Risaralda) y Quibdó (Chocó) - crédito @usembassybogota/IG

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Sigue llegando ayuda internacional a Colombia con un solo fin: colaborar en las tareas de búsqueda y rescate de sobrevivientes y víctimas mortales del terremoto que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026, con magnitud 7.4 y epicentro en San José del Palmar (Chocó).

En esta ocasión, la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026 se confirmó la llegada al país, y por orden expresa de los Estados Unidos Donald Trump, de un “Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres y equipos de búsqueda y rescate para apoyar las labores de respuesta”, señaló la publicación por parte de la Embajada norteamericana en Colombia, y en respaldo a las acciones que viene liderando el jefe de Estado Abelardo de la Espriella desde el puesto de mando unificado (PMU) en la Unidad Nacional para Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

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“Tras el terremoto en Colombia. @vatf1 ya se encuentra en el terreno”, añadió el mensaje desde la cuenta de Instagram de la oficina diplomática, y haciendo referencia al Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Condado de Fairfax - VA-TF1 / USA-0 (Fairfax County Urban Search and Rescue - VA-TF1 / USA-01).

Dicha brigada es patrocinada por la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (Fema, por sus siglas en inglés) y el Cuerpo de Bomberos y Rescate del condado de Fairfax, para eventos nacionalesl, y por el Departamento de Estado para catástrofes internacionales, tal y como es el caso del país suramericano, en el que el último balance entregado por el Gobierno Nacional, con corte a la noche del mismo miércoles, es de 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas.

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En el video que compartió la embajada norteamericana, dos de los integrantes de la brigada compartieron sus impresiones tras llegar al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, antes de seguir hacia Cali (Valle del Cauca), una de las zonas más afectadas por la caída de edificaciones.

“Hola, soy Mike Eddy, de la USAO1 del condado de Fairfax. Estamos encantados de estar aquí para ayudar al Gobierno colombiano en la coordinación de las operaciones de búsqueda y rescate y en las evaluaciones estructurales aquí en Colombia”, dijo uno de los rescatistas.

Mientras que su compañero, de origen latino, añadió: “Estamos contentos por estar aquí apoyando al gobierno colombiano en asesorar técnicamente para hacer lo que todos queremos que es salvar vidas”.

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