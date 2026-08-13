Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de las disidencias de Iván Mordisco: “Este bandido no volverá a hacer daño”

La declaración informa sobre la neutralización de Duván Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, identificado como explosivista de grupos armados ilegales y responsable de varios ataques en Valle del Cauca y Cauca - crédito prensa Abelardo de la Espriella

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El 12 de agosto de 2026, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, confirmó que una operación de la fuerza pública dio de baja a Dubán Ramiro Castillo Cortés, alias Max Max, señalado como uno de los principales responsables de acciones con explosivos atribuidas al Bloque Occidental Jacobo Arenas y a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco. El anuncio lo hizo acompañado por el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora.

Según las declaraciones del mandatario, Castillo Cortés llevaba cerca de 10 años en actividades criminales y era considerado el principal explosivista de esas estructuras, además de actuar como instructor en manejo y fabricación de explosivos. Además, dijo que el Gobierno nacional ofrecía una recompensa de hasta $500.000.000 por información que permitiera ubicarlo. La operación se realizó en la vereda La Cabaña, zona rural de Jamundí, en el departamento del Valle del Cauca.

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Abelardo de la Espriella confirmó que fue abatido ‘Max Max’, principal explosivista de disidencias de Iván Mordisco - crédito REUTERS/Ejército Nacional

De la Espriella vinculó a ‘Max Max’ con ataques ocurridos en el suroccidente durante 2025 y 2026, entre ellos los del 10 de junio de 2025 contra estaciones de Policía en Cali y el del 25 de agosto del mismo año contra la base aérea Marco Fidel Suárez. Lo responsabilizó por el atentado del 9 de octubre de 2025 contra la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en Jamundí; y por el ataque del 16 de diciembre de 2025 contra la subestación de Policía de Buenos Aires, en el departamento de Cauca.

Añadió dos hechos de abril de 2026: una acción contra instalaciones del Batallón Pichincha que afectó a civiles y dejó incinerado un bus escolar, y otra en la vía Panamericana, en el sector del túnel de Cajibío, Cauca.

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“Este bandido Max Max no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merece”, afirmó.

Con la baja de alias Max Max, el jefe de Estado ratificó la postura de su Gobierno de tener mano dura con los grupos armados al margen de la ley - crédito Ejército Nacional

El líder de Defensores de la Patria sostuvo que el operativo hace parte de la ofensiva de la fuerza pública contra estructuras armadas ilegales en el suroccidente colombiano y reiteró el respaldo de su administración a las operaciones militares y policiales. “Este gobierno está comprometido y respaldando a nuestra fuerza pública para acabar con la criminalidad. Bandido que no se someta al imperio de la ley, será dado de baja como en derecho corresponde”, aseguró.

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El ministro de Defensa también dio detalles sobre la baja de alias Max Max y su importancia para la estrategia contra la criminalidad de la actual administración.

Ministro de Defensa afirmó que la operación contra alias Max Max fue un éxito - crédito @generaljmora/X

“La operación representa un golpe directo a la capacidad terrorista de esta estructura y demuestra que la Fuerza Pública seguirá llegando a quienes pretenden desafiar al Estado y poner en riesgo a los colombianos.No hay escondite ni territorio vedado para la justicia. Seguiremos actuando con firmeza, dentro de la Constitución y la ley”.

Seis muertos en las primeras operaciones del Gobierno de De la Espriella contra las guerrillas

Seis integrantes de grupos ilegales murieron el 9 de agosto de 2026 en los primeros operativos militares en Meta y Antioquia bajo el nuevo Gobierno de Colombia, según informó el presidente Abelardo de la Espriella.

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Seis muertos en las primeras operaciones del Gobierno de De la Espriella contra las guerrillas - crédito José Vargas/Reuters

El gobernante de los colombianos, que asumió el poder el 7 de agosto de 2026, enmarcó las acciones en su promesa de endurecer la ofensiva contra organizaciones ligadas con el narcotráfico y de interrumpir las negociaciones de paz impulsadas por su antecesor Gustavo Petro, con un plan que incluye más bombardeos y operaciones con apoyo de Israel y Estados Unidos.

En una zona rural amazónica del departamento del Meta, el Ejército Nacional abatió a cuatro rebeldes de una estructura disidente de las Farc liderada por Iván Mordisco, de acuerdo con la versión presidencial. “Se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Ruso o Alemán, afirmó De la Espriella en un video difundido la noche del domingo 9 de agosto de 2026.

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En el departamento de Antioquia, las Fuerzas Militares dieron de baja a dos integrantes del Clan del Golfo, señalado por el Gobierno nacional como el principal cartel narcotraficante del país. El primer mandatario describió las primeras maniobras como “un mensaje claro y contundente para todos los bandidos” y advirtió: “No hay lugar en el que se puedan esconder”.

En Rioblanco, en el departamento del Tolima, la institución militar aseguró que las filas de Mordisco atacaron con armas de fuego y drones con explosivos el edificio de la alcaldía y que las tropas respondieron con disparos; no hubo víctimas ni heridos. La Defensoría del Pueblo informó en un comunicado que entre el 7 y el 8 de agosto de 2026 se registraron hostigamientos armados de grupos irregulares en 11 departamentos.

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