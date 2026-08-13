Reconstrucción tras el terremoto en Colombia costará billones de pesos: el Ministerio de Hacienda tendrá que ajustar el presupuesto que presentarán al Congreso

La reconstrucción tras el terremoto de 7,4 en Colombia costaría USD 6.350 millones, equivalentes a 1% del PIB, en medio de la emergencia, es decir, unos $20 billones - crédito Colprensa

Guardar

La reconstrucción de los departamentos afectados tras el terremoto de 7,4 que azotó el suroccidente del país costaría USD 6.350 millones, equivalentes a 1% del PIB, una presión nueva sobre las finanzas públicas en momentos en que el Ministerio de Hacienda debe ajustar el Presupuesto para cubrir la emergencia que ya deja más de 260 muertos, 3.771 heridos y 496 desaparecidos.

El impacto material también aparece en la escala del daño. De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), más de 45.000 viviendas presentan afectaciones y más de 9.000 quedaron destruidas.

Según Cambio, un reporte de la Ungrd que estuvo disponible durante varias horas y luego fue bloqueado al público detallaba 9.215 viviendas destruidas, 45.457 averiadas y 140 edificios colapsados. El tablero también registraba daños en 1.667 centros educativos, 188 centros de salud, 129 vías y dos aeropuertos.

PUBLICIDAD

La estimación inicial de BTG Pactual ubica el costo de la reconstrucción en $20 billones. Ese monto cubriría, en principio, los daños reportados en infraestructura y vivienda en Chocó, Caldas, Quindío, Valle del Cauca, Cauca y Risaralda.

El terremoto en Colombia deja 241 muertos, 3.771 heridos y 287 desaparecidos, según las cifras consolidadas de la tragedia

Las imágenes de calles cubiertas por escombros y fachadas destruidas en Cali, Manizales, Pereira y Quibdó reflejan la magnitud de un sismo que sacudió el occidente del país el 10 de agosto y que ya es descrito en el texto fuente como el más fuerte de la última década. La consolidación de las cifras de víctimas también ha sido difundida por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).

PUBLICIDAD

El costo presiona un presupuesto ya tensionado

La factura del desastre llega en un momento fiscal delicado. El déficit fiscal cerró 2025 en 6,4% del PIB y para el cierre de 2026 podría ubicarse en 7,4% del PIB, mientras el servicio de la deuda alcanzaría $118 billones el próximo año, por encima de los $89 billones previstos para inversión pública.

Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual, advirtió que el nuevo proyecto presupuestal “tendría que incorporar recursos para reconstrucción que originalmente no estaban contemplados”, dijo a La República.

El Ministerio de Hacienda debe ajustarlo antes del 29 de agosto y volverá a presentarlo el 26 de agosto con la obligación de explicar cómo se financiará la atención de la tragedia.

PUBLICIDAD

La cifra de $20 billones sigue siendo preliminar. El banco aclaró que deberá actualizarse a medida que avance la evaluación de daños.

El Servicio Geológico de Estados Unidos también elaboró sus cálculos sobre las pérdidas económicas. La entidad estima que, con 34% de probabilidad, estas podrían ubicarse entre USD 1.000 millones y USD 10.000 millones, una banda que se presenta como cercana a 7% del PIB.

Por su parte, Andrés Pardo, jefe de Estrategia de XP Investments, planteó que el terremoto de 1999 en Armenia ofrece una referencia útil sobre lo que podría venir. “El costo económico total de aquel desastre se estimó en alrededor de 2,2% del PIB y 35% del PIB de la región afectada, incluyendo la destrucción de viviendas, infraestructura y activos productivos, entre otras pérdidas”, dijo.

PUBLICIDAD

Pardo añadió que, para atender esa emergencia, el Gobierno creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Según explicó, los recursos destinados equivalieron a 1% del PIB y se distribuyeron durante tres años: 0,54% del PIB en 1999, 0,35% en 2000 y 0,09% en 2001.

Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, calculó que 65% del costo actual podría recaer sobre el presupuesto, cerca de 30% podría provenir de cooperación internacional y 5% de donaciones privadas. “Aunque el Gobierno ya había dicho que no iba a aumentar impuestos, ante la emergencia es posible que cambie la posición”, dijo.

PUBLICIDAD

El historial de desastres muestra cuánto puede costar reconstruir

Imagen de referencia terremoto Armenia. Los antecedentes de Armero, Armenia, Gramalote, Mocoa e Iota muestran que la reconstrucción del terremoto en Chocó podría superar otros desastres en Colombia - crédito Colprensa

Colombia ha enfrentado varias veces la misma pregunta: cuánto cuesta reconstruir después de una catástrofe. Su exposición a desastres naturales está asociada a su ubicación en el cinturón de fuego del Pacífico y a la confluencia de las placas de Nazca, Caribe y Sudamericana.

La tragedia de Armero, en noviembre de 1985, dejó 25.000 muertos después de que un deshielo en el volcán Nevado del Ruiz generó ríos de lodo. Reconstruir el municipio costó 712,8 millones de dólares de la época, según un estudio del Departamento Nacional de Planeación, el Banco Mundial y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional.

PUBLICIDAD

Para la economía de entonces fueron $101.517 millones, equivalentes a 2% del PIB de 1985. Llevado a pesos actuales ese costo en alrededor de $7,24 billones.

El terremoto de Armenia del 25 de enero de 1999, de magnitud 6,2 y con epicentro superficial en Córdoba, Quindío, exigió USD 1.589 millones para la reconstrucción, según el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero. Esa suma equivalía a $2,79 billones de ese momento y hoy rondaría $11,5 billones.

Según datos del Fondo de Adaptación, la destrucción provocada por el deslizamiento en Gramalote (Norte de Santander) en el año 2010 demandó un costo de 488.000 millones de pesos de la época. Conforme al texto fuente, esta cifra equivalía al 0,06% del PIB correspondiente a ese período - crédito Colprensa/La Opinión

En 2010, el deslizamiento que destruyó Gramalote, en Norte de Santander, costó $488.000 millones de la época, de acuerdo con cifras del Fondo de Adaptación. Esa suma representó 0,06% del PIB de ese año.

PUBLICIDAD

La avalancha de Mocoa en 2017 dejó 336 muertos y su reconstrucción aún no concluye. El Conpes 3904 estimó recursos por $1,6 billones para el plan de recuperación de la capital del Putumayo.

En 2021, el huracán Iota golpeó el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, con afectación principal en Providencia. Un año después, Findeter aseguró que el costo de la reconstrucción ascendía a $1,6 billones, con intervenciones sobre 1.066 viviendas nuevas y la reparación de otras 765.

Antes del terremoto del 10 de agosto, 2026 ya registraba otro desastre de gran escala: las inundaciones que dejaron cerca de 78.000 familias damnificadas en Córdoba, Sucre, La Guajira, Antioquia y Chocó, con impacto especialmente fuerte en Córdoba. Según las estimaciones iniciales del Gobierno de Gustavo Petro, atender esa emergencia requería alrededor de 8 billones de pesos.

PUBLICIDAD

El recuento de esos antecedentes llevado a valor presente muestra que todos esos procesos de reconstrucción quedan por debajo de los $20 billones que algunos expertos proyectan para la reconstrucción tras el terremoto de Chocó.