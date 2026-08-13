Sicarios asesinaron a guarda de la cárcel de Itaguí: ya hay capturas

. El ataque ocurrió sobre la carrera 70 con calle 25, en el barrio San Francisco, a pocos metros del centro penitenciario - crédito Minuto 30

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En mañana del jueves 13 de agosto fue asesinado Wilber Ferney Martínez Sana, funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), fue atacado a tiros cuando se dirigía a su puesto en la cárcel La Paz de Itagüí. El ataque ocurrió sobre la carrera 70 con calle 25, en el barrio San Francisco, a pocos metros del centro penitenciario.

El hecho se presentó sobre las 6:10 a. m., en una zona que limita con San Antonio de Prado. La víctima, identificada plenamente por las autoridades, formaba parte del equipo de seguridad del penal de máxima seguridad, escenario reciente de traslados masivos de reclusos.

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A Martínez le dispararon en la cabeza, sin intercambiar palabra alguna. Tras el crimen, los responsables huyeron a bordo de un taxi, pero el seguimiento realizado por las cámaras de seguridad permitió que las autoridades los ubicaran rápidamente en el sector de Guayabal, en Medellín.

El presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo exigió protección para los funcionarios del sector - crédito @ORobayo1983 / X

Al interceptar el vehículo, la policía halló en su interior el arma con la que, según las primeras pesquisas, habría sido asesinado al hombre. Los dos ocupantes quedaron bajo custodia, mientras los agentes de la Sijín realizaron la inspección técnica al cuerpo y recogían pruebas para la investigación, que busca esclarecer si el homicidio está relacionado con su trabajo como guardia o con asuntos personales.

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El presidente nacional de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo, lamentó en su cuenta de X el asesinato y exigió protección para los funcionarios del sector: “Nuevamente, las balas criminales silencian la vida de un directivo sindical de la UTP. Nuestro compañero Wilber Martínez fue víctima de la violencia a pocos metros de la cárcel de Itagüí. ¡Somos víctimas y seguimos sin garantías!”.

Las investigaciones apuntan a que este crimen ocurrió días después de que fueran trasladados del penal 17 cabecillas de la llamada paz urbana, proceso que estuvo rodeado de escándalos y hechos irregulares, como la fiesta con música vallenata dentro de la prisión en abril. A raíz de estos cambios, la cárcel La Paz también registró la salida de 104 internos, entre ellos figuras reconocidas del crimen organizado en Medellín.

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Las autoridades analizan si existe alguna conexión entre estos traslados y el asesinato, interrogando a los capturados y revisando registros de cámaras de videovigilancia.