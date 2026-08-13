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Precio del dólar hoy en Colombia nuevamente sube: la divisa abre el 13 de agosto al alza tras el dato de inflación de Estados Unidos

La moneda estadounidense inició el 13 de agosto en $3.126,51, por encima de la tasa oficial de $3.123,28, mientras el mercado evalúa señales externas y el posible efecto fiscal de la reconstrucción

El dólar en Colombia abrió el 13 de agosto con una subida y la TRM quedó en $3.123,28 tras el dato de inflación de Estados Unidos - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El dólar en Colombia abrió el 13 de agosto con una subida y la TRM quedó en $3.123,28 tras el dato de inflación de Estados Unidos - crédito Nathalia Angarita/Reuters
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El dólar en Colombia abrió el jueves 13 de agosto con una leve subida después de conocerse el dato de inflación de Estados Unidos y en medio de la expectativa por la emergencia económica anunciada para atender los daños del terremoto del 10 de agosto, un frente local que el mercado sigue de cerca por su posible impacto fiscal.

La Superintendencia Financiera de Colombia fijó la Tasa Representativa del Mercado en $3.123,28, por encima de la jornada anterior.

El mercado arrancó con la divisa en $3.126,51, un alza de $3,23 frente a la TRM del día. En las primeras operaciones registró un máximo de $3.133 y un mínimo de $3.126,51, con nueve transacciones por USD 12,5 millones.

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El movimiento se produjo después de una sesión previa en la que el dólar mostró un techo de $3.145,77 y un piso de $3.105,50, niveles que coincidieron con mínimos no vistos desde abril de 2019. La TRM del 12 de agosto había sido de $3.121,07.

La divisa inició la jornada en $3.126,51, marcó un máximo de $3.133 y negoció USD 12,5 millones en las primeras operaciones - crédito Dado Ruvic/Reuters
La divisa inició la jornada en $3.126,51, marcó un máximo de $3.133 y negoció USD 12,5 millones en las primeras operaciones - crédito Dado Ruvic/Reuters

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,93%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del -16,5%.

El tipo de cambio del dólar a peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos tres días, reflejando presiones en el mercado. La volatilidad actual se sitúa en 4,03%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 13,74%, lo que indica un periodo de relativa estabilidad en comparación con las condiciones anuales del mercado.

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