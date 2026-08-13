Aeronáutica Civil tomó medidas sobre los sobrevuelos de drones en zonas afectadas por el terremoto de 7,4 en Colombia

Los drones son utilizados por los equipos de emergencia para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de daños en las zonas afectadas por el terremoto - crédito Reuters y VisualesIA

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La Aeronáutica Civil restringió temporalmente el uso de drones en Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, municipios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y dejó un balance de 265 personas muertas, 3.494 heridas y 496 desaparecidas, según el reporte entregado por el Gobierno este miércoles 12 de agosto.

La medida establece que, mientras permanezcan activos los Puestos de Mando Unificado (PMU), solo podrán operar drones vinculados directamente con las labores de atención de la emergencia, búsqueda y rescate, transporte de ayuda humanitaria o evaluación de daños.

La decisión busca evitar que aeronaves no tripuladas interfieran con helicópteros, aviones y otros equipos que participan en las operaciones de salvamento desplegadas en las zonas más afectadas.

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La Aeronáutica Civil restringió temporalmente los vuelos de drones en las zonas afectadas por el terremoto para evitar interferencias con las operaciones aéreas de emergencia - crédito Aerocivil

La restricción también suspende los vuelos recreativos y cualquier operación que no tenga relación con la contingencia.

De acuerdo con la autoridad aeronáutica, los drones que apoyen directamente las labores de socorro o la evaluación de los efectos del terremoto podrán operar sin autorización previa de la entidad.

Sin embargo, sus responsables deberán coordinar cada vuelo con el PMU correspondiente para garantizar que las operaciones se desarrollen de manera segura.

Además, los equipos deberán estar registrados ante la Aeronáutica Civil y cumplir los límites y condiciones operacionales establecidos en el Reglamento Aeronáutico de Colombia, específicamente en el RAC 100.

La entidad aclaró que la excepción adoptada por la emergencia no significa que los operadores queden exentos de las normas técnicas y de seguridad.

En el caso de los explotadores que operen bajo la Categoría Específica, deberán mantener el cumplimiento de los requisitos, autorizaciones y demás condiciones contempladas en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.

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La restricción permanecerá vigente mientras continúen activos los PMU o hasta que las condiciones de la emergencia hagan necesario modificar las disposiciones. Quienes incumplan las medidas podrán enfrentar las sanciones contempladas en el régimen sancionatorio de la normativa aeronáutica.

Equipos de emergencia avanzan en las labores de búsqueda y rescate tras los daños causados por el fuerte movimiento telúrico - crédito Raquel Cunha/Reuters

La decisión cobra especial relevancia en Cali, donde los drones se han convertido en una herramienta para las labores de búsqueda de posibles sobrevivientes.

Equipos de socorro desplegados en el barrio Capri utilizan aeronaves no tripuladas equipadas con cámaras térmicas y de alta resolución para inspeccionar los lugares donde colapsaron dos edificios.

Estas cámaras permiten identificar señales térmicas asociadas con personas que podrían encontrarse bajo los escombros. La tecnología facilita la revisión de áreas de difícil acceso y permite a los organismos de rescate obtener información desde el aire sin exponer de manera innecesaria a los equipos que trabajan directamente sobre las estructuras afectadas.

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En medio de las labores de emergencia, un video difundido en redes sociales mostró a uno de los rescatistas preparando un dron para realizar una inspección aérea en el sector afectado de Cali.

La utilización de estos equipos se suma al despliegue de organismos de socorro en diferentes ciudades que permanecen bajo alerta roja. Además de Cali, la alerta se mantiene en Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, mientras las autoridades continúan evaluando los daños provocados por el movimiento telúrico.

Autoridades y organismos de socorro continúan atendiendo a las comunidades afectadas mientras evalúan los daños ocasionados - crédito Raquel Cunha/Reuters

El balance oficial reportado el miércoles también da cuenta de 257 estructuras colapsadas, 129 vías averiadas, 20 puentes vehiculares afectados, 43 acueductos con daños y dos aeropuertos averiados.

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La emergencia, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, afecta a más de 53.816 personas.

Ante este escenario, la Aeronáutica Civil insistió en que la coordinación de cualquier operación aérea resulta fundamental para evitar accidentes durante las labores de atención.

Un dron que ingrese de manera no autorizada a una zona donde opera un helicóptero de rescate podría representar un riesgo para las tripulaciones y para las personas que participan en las labores de emergencia.

Por ello, la entidad pidió a la ciudadanía abstenerse de realizar vuelos recreativos o actividades con drones que no estén relacionadas con la atención del desastre. La prioridad, señaló, debe ser garantizar el desarrollo de las operaciones de búsqueda, rescate, asistencia humanitaria y evaluación de daños.

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