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No deja de temblar en Chocó: en San José del Palmar y Nóvita vivieron momentos de zozobra la madrugada del jueves 13 de agosto

Dos sismos se reportaron antes del amanecer, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano. San José del Palmar fue el epicentro de la tragedia por el terremoto de 7.4 que sacudió al país la mañana del lunes 10 de agosto

- crédito @sgcol/X
Las labores de búsqueda de sobrevivientes no cesan en las zonas más afectadas por la catástrofe - crédito @sgcol/X
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Luego de tres días del terremoto que se presentó en Colombia el lunes 10 de agosto de 2026 con magnitud de 7.4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, los habitantes de esta población siguen viviendo momentos de angustia por cuenta de las réplicas que se siguen reportando en la zona.

Sumados a los movimientos telúricos que se registraron el martes 11 y el miércoles 12, el jueves 13 de agosto los pobladores tuvieron un nuevo susto de madrugada, luego de dos sismos. El último se presentó pasadas las 6:22 a. m. (hora local).

Así lo confirmo el Servicio Geológico Colombiano (SGC), que en su reporte señaló que la magnitud del sismo fue de 3.6 y se presentó a 14 kilómetros de Nóvita (Chocó), a una profundidad de 94 km.

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El sismo en Nóvita fue el segundo que se presentó la madrugada del jueves 13 de agosto de 2026 - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

Por su parte, el primero de la jornada se confirmó minutos después de la medianoche.

Litoral del San Juan (Docordó)

  • Hora local: 12:43 a. m. (00:43)
  • Magnitud: 2,8
  • Profundidad: superficial (menor a 30 km)
  • Latitud: 4.37
  • Longitud: -76.66
  • Localizado a 31 km de Sipí.

Los pobladores en San José del Palmar, y en otros municipios cercanos como Sipí, Nóvita, Istmina, además de localidades situada en las zonas del Litoral y Medio San Juan, permanecen con miedo mientras se adelantan las labores por parte de equipos de emergencia en la zona, donde ya se empezó a reportar la llegada de donaciones.

Y es que según la revisión de la actividad sísmica por parte del SGC, la tierra no cesa de moverse. Esto se refleja en las más de 130 réplicas que ya se contabilizaban con corte a las 6:00 a. m. del miércoles 12 de agosto, y cuya cifra sigue en aumento.

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Siguen las réplica en el Pacífico colombiano por cuenta del terremoto de 7.4 que se presentó el lunes 10 de agosto de 2026 - crédito Servicio Geológico Colombiano / sitio web

De momento, las tareas de búsqueda de sobrevivientes sigue su curso, y de acuerdo con el reporte que se conoció la noche del mismo miércoles por parte del Gobierno nacional en cabeza de Abelardo de la Espriella, y en conjunto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el balance hasta el momento es de 265 fallecidos, 3.494 heridos y 496 personas desaparecidas.

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