Álvaro Uribe celebró la colaboración de Colombia con Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo: “Contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado”

Una ilustración en acuarela muestra a Álvaro Uribe Vélez y los presidente de Estados Unidos y Colombia, Donald Trump y Abelardo de la Espriella - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El expresidente Álvaro Uribe celebró este 13 de agosto de 2026 la colaboración de Estados Unidos con Colombia contra el narcoterrorismo y la vinculó al “nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella”, que apenas se posesionó el pasado 7 de agosto, al sostener que ese apoyo “es recuperación de soberanía, no violación”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Uribe afirmó: “La ayuda de Estados Unidos a nuestras Fuerzas Armadas en equipos, tecnología e inteligencia para derrotar al narcoterrorismo, contribuye a recuperar la soberanía para nuestro Estado Social de Derecho, que en muchos lugares del país está desplazado por la tortura narcoterrorista”.

PUBLICIDAD

En el mismo texto, el exmandatario cuestionó decisiones tomadas en el pasado sobre la cooperación bilateral y señaló: “Lástima que en 2010 pararon la 2a fase del Plan Colombia”.

Álvaro Uribe celebró la colaboración de Colombia con Estados Unidos en la lucha contra el narcoterrorismo - crédito @AlvaroUribeVel/X

Colombia ingresó oficialmente al Escudo de las Américas

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó la formalización del ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), luego del establecimiento de un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos, convirtiéndose en el decimonoveno país miembro de este bloque regional.

Información oficial del Ministerio de Defensa indicó que la iniciativa fue adoptada por directrices del jefe de Estado, como la estrategia nacional que regirá en el país para enfrentar amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

PUBLICIDAD

“Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente a las amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”, expresó el mandatario colombiano.

Como parte de la nueva etapa de cooperación, el ministro de Defensa Nacional, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, formalizó un acuerdo bilateral con el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América, cuyo objetivo es fortalecer el trabajo conjunto, compartir información y aumentar la efectividad operacional contra organizaciones terroristas y criminales.

Así fue la reunión bilateral en la que se concretó el ingreso de Colombia al bloque regional - crédito Ministerio de Defensa

“El propósito es inequívoco: impedir que organizaciones criminales sustituyan la autoridad del Estado y garantizar que, en todo el territorio, prevalezcan la Constitución, la ley y el monopolio legítimo de la fuerza”, destacó el ministro Mora.

PUBLICIDAD

Por eso, desde la cartera liderada por Mora, aseguraron que buscan sumar estrategias con Estados Unidos al servicio de la seguridad hemisférica: “Colombia ha ofrecido poner sus capacidades y experiencia al servicio de la seguridad hemisférica, liderando esfuerzos estratégicos en el océano Pacífico y el mar Caribe junto con las naciones integrantes de la Coalición”.

También se resaltó la disposición positiva de Estados Unidos para profundizar la planificación y ejecución de operaciones conjuntas en la región.

“Estas decisiones se sustentan en el respeto irrestricto por la soberanía nacional, la Constitución, el Derecho Internacional y el ordenamiento jurídico de cada Estado”, puntualizó el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

Por eso, desde la Defensa nacional se advirtió que se emplearán todas las capacidades legítimas del Estado para recuperar y consolidar el control territorial, proteger a las comunidades y cerrar los espacios de las economías ilícitas.

La Coalición de las Américas Contra los Carteles busca coordinar acciones regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional - crédito Ministerio de Defensa

“Colombia tiene la voluntad, las capacidades y los aliados para enfrentar estas amenazas. Allí donde el terrorismo y el crimen organizado pretendan desafiar al Estado, encontrarán una Fuerza Pública fortalecida, una institucionalidad decidida y una cooperación internacional cada vez más efectiva”, fue la información de la cartera.

Durante el foro celebrado en Ciudad de Panamá, el Gobierno colombiano expresó su agradecimiento a la República de Panamá por su hospitalidad, al Secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y al senador Bernie Moreno.

PUBLICIDAD

El escenario actual plantea nuevos desafíos y oportunidades para la política de seguridad en Colombia, marcada por una renovada articulación internacional. Las acciones recientes reflejan la intención de consolidar alianzas estratégicas y avanzar hacia una mayor coordinación regional frente a fenómenos delictivos complejos, en un contexto donde la legitimidad institucional y la cooperación externa adquieren un peso determinante para las respuestas del Estado.