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Niegan pérdida de investidura de Hernán Cadavid y otros congresistas por apoyar la ‘vaca’ por el Túnel del Toyo: “Ni hacen ni dejan hacer”

El Consejo de Estado no avaló una solicitud orientada a declarar la “muerte política” de los legisladores

Hernán Cadavid, senador electo del Centro Democrático - crédito Senado de la República
Hernán Cadavid y otros congresistas hicieron un aporte voluntario para financiar las obras del túnel del Toyo - crédito Senado de la República
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El congresista del Centro Democrático Hernán Cadavid informó que el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura que fue presentada en contra de varios legisladores, incluido él, por haber apoyado “la vaca” que impulsó en su momento el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para financiar las obras del Túnel del Toyo, una megaobra que pretende mejorar la conectividad, reducir de manera significativa los tiempos de transporte y facilitar el comercio.

El Consejo de Estado le ha dicho ‘No’ a la pretensión de los demandantes de nuestra pérdida de investidura, quienes buscaban nuestra muerte política. Esos sectores que ni hacen ni dejan hacer, que demandaron nuestra investidura cuando varios congresistas, entre los cuales me incluyo, hicimos un aporte voluntario para financiar las obras del túnel del Toyo”, indicó el congresista en un video.

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Según precisó, el proyecto avanza satisfactoriamente gracias a los esfuerzos de la Gobernación de Antioquia y de la Alcaldía de Medellín. Su finalización contribuirá a conectar al Urabá con el centro del departamento y el resto de Colombia.

En ese sentido, Cadavid celebró la decisión del máximo juez de la administración pública y calificó como un “ataque jurídico” la demanda que presentaron contra su investidura. Aseguró que las personas que buscaban su muerte política “nunca quieren que haya progreso en nuestro departamento y en nuestro país”.

“Es un mensaje: por más que ellos intenten bloquearnos, nosotros, los antioqueños, los colombianos, vamos a seguir avanzando en el propósito: desarrollar la infraestructura que durante los últimos cuatro años truncaron, porque el sueño de que Antioquia se aboque al mar está cada vez más cerca”, añadió.

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