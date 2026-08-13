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Alcalde de Bahía Solano agradeció los mensajes de solidaridad por la muerte de su hijo de 6 años en medio del terremoto

En un comunicado, la familia Valencia Valencia dijo que las oraciones, palabras de aliento y aportes recibidos fueron un consuelo y les ayudaron a sobrellevar el duelo provocado por la emergencia

La ciudadanía pide por el descanso del pequeño - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook
La ciudadanía pide por el descanso del pequeño - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook
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El alcalde de Bahía Solano, Jairson Leonel Valencia Pinilla, difundió un mensaje de agradecimiento tras la muerte de su hijo Mateo Valencia Valencia, de 6 años, que falleció el lunes 10 de agosto de 2026 por el colapso del edificio de su colegio en Quibdó durante el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó al Chocó y afectó a otras regiones del país.

La declaración de la familia convirtió el duelo privado en una respuesta pública al alcance de una tragedia que, además de víctimas mortales y heridos, dejó una cadena de solidaridad en torno a una de las historias que más impacto causó después del sismo.

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Por medio del comunicado, la familia Valencia Valencia indicó que los mensajes, las oraciones, las palabras de aliento y los aportes recibidos fueron “un gran consuelo” y ayudaron a “hacer más llevadero este difícil momento”. El texto añadió que, en medio del dolor, el apoyo de otras personas les recordó que “no estamos solos”.

La muerte del niño ocurrió cuando se disponía a salir de su casa para ir al colegio. Su madre había salido a trabajar y, como la niñera que solía acompañarlo estaba en el hospital con su hija, una amiga de la familia aceptó ayudarlo a organizarse y llevarlo a la escuela.

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El sismo los sorprendió justo cuando abandonaban la vivienda. Durante el movimiento, el edificio colapsó y los escombros atraparon a varias personas, entre ellas a Mateo y a la mujer que lo acompañaba.

Las imágenes compartidas por la Alcaldía demuestran el dolor de la familia - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook
Las imágenes compartidas por la Alcaldía demuestran el dolor de la familia - crédito Alcaldía de Bahía Solano / Facebook

La familia agradeció el apoyo recibido tras la muerte del niño en Quibdó

“Sus mensajes de solidaridad, palabras de aliento, oraciones, muestras de cariño y aportes fueron un gran consuelo para nuestra familia”, señaló la familia en el pronunciamiento. En la misma declaración, agradeció “cada gesto de amor y solidaridad” y pidió una bendición para quienes los acompañaron.

Jairson Leonel Valencia Pinilla es el alcalde de Bahía Solano y Mateo era hijo suyo y de la gestora social Yirley Valencia. La familia informó que la reacción ciudadana ante la pérdida del menor alivió parte de la carga del duelo, mientras la tragedia seguía provocando condolencias dentro y fuera del municipio.

Por su parte, la Administración municipal de Bahía Solano confirmó la muerte del niño por medio de un comunicado el 10 de agosto. La alcaldía afirmó que el hecho “enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo el municipio de Bahía Solano” y precisó que el fallecimiento se produjo “tras el desplome del edificio en el que se encontraba, como consecuencia del sismo registrado el día de hoy”.

Las autoridades reportaron el hecho pocas horas después del terremoto - crédito Alcaldía de Bahía Solano
Las autoridades reportaron el hecho pocas horas después del terremoto - crédito Alcaldía de Bahía Solano

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para participar en un acto de condolencias que se realizó el lunes 10 de agosto a las 7:00 p. m. en las instalaciones de la Alcaldía Municipal. La convocatoria llegó en medio de la conmoción que generó la muerte del hijo del mandatario municipal y de las demás víctimas del terremoto.

El sismo tuvo epicentro en el departamento del Chocó y se sintió con fuerza en varias regiones del país. La emergencia dejó daños en infraestructura, personas heridas y víctimas mortales, con Quibdó entre las ciudades más afectadas.

El pequeño fue una de las víctimas que cobró la tragedia del 10 de agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Alcaldía de Bahía Solano
El pequeño fue una de las víctimas que cobró la tragedia del 10 de agosto - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y Alcaldía de Bahía Solano

El caso provocó mensajes públicos de dirigentes y ciudadanos

Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del excanciller Luis Gilberto Murillo, que expresó su pesar en su cuenta oficial de X: “Lamentamos profundamente la partida de Mateo, hijo del alcalde de Bahía Solano. En estos momentos de inmenso dolor, elevamos nuestras oraciones a Dios para que le conceda al señor alcalde, a su familia y a toda la comunidad fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar esta irreparable pérdida. Toda nuestra solidaridad y abrazo fraterno”.

A ese mensaje se sumaron reacciones de ciudadanos en redes sociales. Entre ellas aparecieron expresiones de apoyo a la familia y a otras personas afectadas por el terremoto, con llamados a pedir fortaleza para quienes perdieron a un ser querido y para quienes también vieron afectado “el trabajo de toda su vida”.

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