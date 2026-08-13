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El paso que muchos omiten tras un terremoto y que define si el seguro responde por su casa o su carro: así puede proteger su patrimonio

La entidad sugiere registrar afectaciones con fotos o videos y conservar facturas y soportes, porque un reporte incompleto o sin evidencias puede trabar la gestión con la aseguradora

Un inspector de viviendas con casco blanco y linterna señala una gran grieta en la pared a una pareja preocupada, que observa la falla en su apartamento.
Una reparación apresurada después de un movimiento sísmico puede complicar el reclamo ante la aseguradora - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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Tras un terremoto, la revisión de una vivienda, un vehículo y las pólizas de seguro no se limita a identificar daños materiales, pues también define si una familia podrá activar coberturas, evitar pérdidas mayores y sostener su estabilidad financiera después de la emergencia.

Ante este panorama, Carlos Herrán Perdomo, gerente general de Coasmedas, planteó que la protección del patrimonio empieza por la seguridad de las personas, pero se extiende a conocer con precisión qué cubre cada seguro y cómo reportar un siniestro.

El punto que la cooperativa pone en primer plano es que, en los créditos de vivienda, puede existir una póliza asociada al préstamo. Ese dato obliga a revisar no solo el seguro del inmueble, sino qué ampara ese producto ligado a la deuda y cuál es el procedimiento previsto para informar un evento.

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Herrán explicó lo siguiente: “Una emergencia nos recuerda que proteger el patrimonio también es proteger nuestros proyectos de vida. Por eso es fundamental contar con una póliza adecuada, conocer sus coberturas y estar preparados financieramente ante cualquier eventualidad”.

La advertencia central combina dos planos: primero, preservar la vida y no entrar a zonas inseguras; después, documentar daños, revisar deducibles, exclusiones y canales de atención.

Cabe mencionar que una afectación mal registrada o una reparación hecha antes de tiempo puede complicar el trámite ante la aseguradora.

Santander es una de las regiones de Colombia donde se registra mayor actividad sísmica - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia
La revisión de daños tras un sismo es indispensable - crédito imagen ilustrativa Infobae Colombia

La cobertura depende de las condiciones particulares de cada póliza

Después de un movimiento sísmico, una casa puede sufrir daños en paredes, techos, ventanas, instalaciones y elementos estructurales. Ante ese escenario, la recomendación es verificar si la póliza incluye terremoto o movimientos sísmicos y revisar las condiciones particulares del contrato.

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Esa confirmación debe abarcar los eventos amparados, los límites de cobertura, los deducibles, las exclusiones y el procedimiento para reportar un posible siniestro. Si el daño representa un riesgo para las personas, la indicación es no ingresar al inmueble y seguir las instrucciones de las autoridades competentes.

El mismo criterio aplica a los vehículos. Un auto puede resultar afectado por la caída de muros, estructuras u objetos externos, y la respuesta de la aseguradora dependerá del tipo de seguro contratado y de lo establecido en la póliza.

Documentar los daños y no reparar sin indicación previa

  • Cuando la revisión de los bienes ya es segura, la primera acción recomendada es registrar los daños con fotografías o videos. Esa documentación funciona como soporte para el reporte posterior ante la compañía.
  • La segunda precaución es evitar reparaciones antes de recibir indicaciones de la aseguradora, salvo en casos en que esas intervenciones sean necesarias para prevenir un daño mayor o proteger la integridad de las personas. También se aconseja conservar facturas, documentos y demás soportes relacionados con los bienes afectados.
  • A eso se suma el reporte oportuno del evento por los canales establecidos por la aseguradora. La secuencia planteada por la entidad incluye consultar la póliza vigente y seguir el procedimiento previsto para el aviso del siniestro.
Aseguradora, cobertura, indemnización, siniestro vehicular, contrato de aseguramiento - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los vehículos también pueden sufrir daños en un evento de este tipo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El impacto económico de la emergencia va más allá del daño material

La cooperativa reiteró que una emergencia puede generar gastos adicionales por reparaciones, traslados, reposición de bienes o necesidades temporales de liquidez. Ese cuadro, según la entidad, añade presión sobre el presupuesto familiar aun cuando los daños materiales ya estén identificados.

Herrán vinculó esa dimensión con la preparación financiera previa. Su planteo es que proteger el patrimonio no se agota en contratar seguros, sino que requiere ahorro para imprevistos, documentos actualizados y conocimiento previo de los mecanismos de respaldo disponibles.

Entre las medidas de prevención que mencionó Coasmedas figuran proteger los bienes según las necesidades de cada familia, contar con ahorro para contingencias, mantener organizada la documentación y conocer los auxilios y alternativas de apoyo para asociados en situaciones difíciles.

Un hombre joven sentado en una mesa de madera con un ordenador portátil, un móvil, billetes y monedas de euro, facturas y una hucha.
La cooperativa aconseja preparar respaldo económico, guardar soportes en un lugar accesible y evitar arreglos prematuros para sostener la liquidez del hogar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La organización insistió en revisar los bienes, los seguros y los productos financieros como un conjunto. También recomendó conservar en un lugar seguro y accesible los documentos vinculados con propiedades, pólizas y respaldos económicos.

En el caso de los créditos de vivienda, la cooperativa indicó que puede haber una póliza asociada al crédito y que conviene verificar qué protege y cuál es el procedimiento para reportar un evento.

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