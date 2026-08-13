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Medicina Legal ya identificó el 91% de las 250 cuerpos recibidos tras el terremoto: 13 de ellos son menores de edad

La entidad indicó que el trabajo coordinado con otras instituciones ha sido clave en la recolección y traslado de los cuerpos, así como en el apoyo logístico para las labores de identificación

Los equipos de rescate han sido cruciales para la recolección y traslado de cuerpos - crédito Sergio Acero/Colprensa
Los equipos de rescate han sido cruciales para la recolección y traslado de cuerpos - crédito Sergio Acero/Colprensa
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El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses emitió un nuevo balance en el que informó del traslado de 250 cuerpos a sus instalaciones desde los puntos más críticos golpeados por el terremoto de magnitud 7,4 que azotó, en especial, a los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, el 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con la información oficial, del total de víctimas fatales ya se identificaron 228, entre ellas 13 menores de edad. La cifra de víctimas identificadas alcanza el 91% del total recibido, según el balance entregado por la entidad a las 3:00 p. m. este jueves 13 de agosto.

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También se señaló que 194 cuerpos ya fueron entregados a familiares, un proceso que ha involucrado equipos especializados en identificación forense y acompañamiento psicosocial para los deudos.

Aún así, las labores continúan para lograr la plena identificación de quienes permanecen sin reconocimiento.

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