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Terremoto en Colombia: Fiscalía habilitó dos puntos en Valle del Cauca para la entrega de cuerpos de víctimas a sus familiares

Este es el departamento con mayor número de víctimas mortales, con 118 fallecidos, 95 de ellos en Cali, además de casi 1.000 heridos y cerca de 180 desaparecidos entre los escombros de más de 50 edificaciones colapsadas

Cali es la ciudad con mayores afectaciones tras el terremoto de la mañana del 10 de agosto en Colombia, con 95 muertos hasta el momento reportados - crédito Colprensa
Cali es la ciudad con mayores afectaciones tras el terremoto de la mañana del 10 de agosto en Colombia, con 95 muertos hasta el momento reportados - crédito Colprensa
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La Fiscalía General de la Nación confirmó en la tarde del miércoles 12 de agosto de 2026 la atención en Palmira y Tuluá a las familias de las víctimas del terremoto del lunes 10 de agosto, luego de que la sede de Medicina Legal en Cali sufriera graves afectaciones por cuenta del sismo de magnitud 7,4, registrado a las 7:34 a. m. y con epicentro en el municipio de San José del Palmar, a una profundidad de 103 kilómetros.

De acuerdo con el ente investigador, la entrega de cuerpos de las víctimas identificadas por la entidad forense se hará en estos dos municipios, lo cual redefinió el circuito de identificación y entrega de cuerpos en el Valle del Cauca. De esta manera, los cadáveres rescatados en Cali serán llevados a Palmira y los recuperados en Buenaventura, a Tuluá, con el fin de agilizar el proceso de identificación y entrega de los mismos.

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Los cadáveres ya empezaron a llegar a Palmira, que será uno de los dos municipios que recepcionarán los cuerpos en el Valle del Cauca - crédito Sergio Acero/REUTERS
Los cadáveres ya empezaron a llegar a Palmira, que será uno de los dos municipios que recepcionarán los cuerpos en el Valle del Cauca - crédito Sergio Acero/REUTERS

El Valle del Cauca la región con mayor número de muertes en el país, con 118 fallecidos, de los cuales 95 se han registrado en Cali. La capital del departamento también reporta 997 heridos y cerca de 180 personas desaparecidas bajo los escombros de al menos 56 edificaciones colapsadas, del total de 3.750 afectados por este evento natural, y las 287 personas que siguen siendo buscadas en todo el territorio nacional.

Colapso de sede de Medicina Legal en Cali obligó a redistribuir la entrega de cuerpos en el Valle del Cauca

A su vez, se informó que en Palmira ya se dispuso un equipo especializado para orientar a los familiares en los procedimientos de reconocimiento e identificación de los cuerpos recuperados en Cali. En ese punto habrá dos fiscales con sus respectivos asistentes para guiar la obtención del acta de entrega, para la cual los familiares tendrán que presentar cédula, fotocopia del documento y registro civil para acreditar parentesco.

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Otras poblaciones, entre ellas con daños graves en infraestructura como El Cairo, Buenaventura y Roldanillo, han registrado en su conjunto 23 víctimas. Con ello, por parte de la Fiscalía se dejó establecida la separación territorial de ambos flujos de traslado e identificación, en relación con una contingencia que llevó a tomar medidas extraordinarias y que se torna crítica al aproximarse las primeras 72 horas; que son vitales.

El sismo registrado el lunes 10 de agosto en San José del Palmar deja, hasta el momento, 181 personas fallecidas, 1.595 heridas y 195 desaparecidas. Las autoridades mantienen los operativos en los seis departamentos más afectados, junto a Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, luego de que una nueva réplica se registró la mañana del martes 11 de agosto, y que provocó evacuaciones preventivas en algunas edificaciones de Cali y Bogotá.

Fiscalía pide comprensión a los familiares de las víctimas

La entidad reiteró que los puntos abiertos en Palmira y Tuluá tienen como propósito “orientar y acompañar a las familias en los procedimientos de identificación y entrega de sus seres queridos”. La disposición cubre tanto el reconocimiento de cuerpos como la ruta administrativa necesaria para formalizar la entrega, todo esto tras la tragedia que enluta al departamento, uno de los más afectados con este movimiento telúrico.

Por su parte, Pereira registra 79 fallecidos, Quibdó nueve y Manizales cinco, como las otras poblaciones afectadas por la destrucción que causó este terremoto: que también ha dejado cuantiosas pérdidas materiales, pero también, la lección de solidaridad en medio del dolor que embarga a toda la región cafetera y del Pacífico colombiano. Desde diferentes partes de Colombia continúan enviándose ayudas a esta zona.

Abelardo de la Espriella hizo claridades sobre ayuda internacional
El presidente Abelardo de la Espriella hizo claridades sobre ayuda internacional y agradeció a los países que han mostrado su intención de ayudar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella expresó que, a través la Cancillería y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se está gestionando la canalización de ayuda internacional con el objetivo de fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas y ofrecer respaldo a las familias afectadas por esta situación. A esto se suma el respaldo expresado por la empresa privada.

Así pues, destacó su agradecimiento hacia los países que han mostrado solidaridad con Colombia en momentos difíciles y reiteró que toda colaboración destinada a salvar vidas y aliviar el sufrimiento de la población resulta valiosa y siempre será bienvenida. “Mi agradecimiento sincero a todos los países que se han solidarizado con Colombia en esta hora aciaga”, remarcó el jefe de Estado.

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