Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Servicios públicos en Colombia: Andesco anticipa cuándo volverían al 100% tras el terremoto

Las empresas del sector lograron reducir en forma importante las interrupciones registradas después del movimiento telúrico, aunque todavía quedan zonas con fallas en energía, conectividad y acueducto

Las labores de las empresas de servicios públicos han permitido reducir las afectaciones provocadas por el terremoto en varias regiones del país -crédito Xinhua News/Colprensa /Europa Press
Las labores de las empresas de servicios públicos han permitido reducir las afectaciones provocadas por el terremoto en varias regiones del país -crédito Xinhua News/Colprensa /Europa Press
Guardar

La conectividad y el suministro eléctrico comenzaron a estabilizarse en los departamentos de Colombia que recibieron el mayor impacto del terremoto de magnitud 7,4 el lunes 10 de agosto de 2026, aunque todavía persisten dificultades puntuales en algunos municipios. Andesco aseguró que las empresas mantienen desplegados sus equipos para atender los daños y acelerar la normalización de las redes.

Camilo Sánchez, presidente del gremio, explicó en Blu Radio que la evolución de la emergencia es favorable en buena parte del territorio. La afectación inicial sobre la demanda nacional de energía alcanzó el 18%, pero disminuyó de manera considerable después de las primeras labores.

PUBLICIDAD

Los avances son especialmente visibles en las zonas donde el impacto sobre el suministro fue más alto. En Valle del Cauca, la afectación pasó de 70% a 11%, mientras que en Caldas, Quindío y Risaralda se redujo de 82% a 14%.

En Valle del Cauca, la afectación en la demanda de energía pasó de 70% a 11% después de los trabajos de recuperación - crédito @Andesco1/X
En Valle del Cauca, la afectación en la demanda de energía pasó de 70% a 11% después de los trabajos de recuperación - crédito @Andesco1/X

La recuperación también fue marcada en Cauca y Nariño, donde el indicador descendió de 44% a 2%. En Chocó, uno de los territorios que enfrentó una interrupción total, la afectación pasó de 100% a 0%. Estos resultados, según Sánchez, reflejan la respuesta desplegada por las compañías del sector para restablecer las redes y contener las consecuencias del movimiento telúrico. Sin embargo, el trabajo todavía no termina.

PUBLICIDAD

El presidente de Andesco explicó que permanecen lugares donde el servicio eléctrico presenta intermitencias. Por esa razón, las empresas continúan realizando labores directamente en territorio con el objetivo de reducir los inconvenientes que todavía afectan a los usuarios.

La expectativa del gremio es que la normalización completa pueda alcanzarse en muy pocos días. Sánchez sostuvo que el proceso sigue avanzando y que se busca recuperar nuevamente el 100% de los servicios afectados.

La situación de las telecomunicaciones está ligada a ese proceso. Durante las horas posteriores al terremoto, habitantes de algunas zonas tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares, debido a las interrupciones que se presentaron en las redes. De acuerdo con el presidente de Andesco, las fallas eléctricas repercutieron en la operación de los servicios de telefonía e internet. La relación entre ambas redes hizo que las dificultades en el suministro de energía terminaran afectando la conectividad en distintos puntos.

Chocó logró superar la interrupción total del servicio eléctrico registrada tras el movimiento telúrico -crédito REUTERS
Chocó logró superar la interrupción total del servicio eléctrico registrada tras el movimiento telúrico -crédito REUTERS

Con el restablecimiento progresivo de la electricidad, las comunicaciones muestran una mejoría. Las empresas mantienen trabajos para recuperar la cobertura y disminuir las intermitencias. En Caldas, Quindío y Risaralda, el dirigente vinculó las dificultades iniciales en las comunicaciones con el impacto de 82% que registró la demanda de energía en esos departamentos. La reducción posterior permitió avanzar en la conectividad.

El panorama es diferente cuando se trata del servicio de agua. En este caso, la reparación no depende únicamente de restablecer una red eléctrica o de recuperar la señal de comunicaciones. Andesco explicó que primero es necesario revisar las tuberías para establecer en qué puntos pudieron presentarse pérdidas. Esa revisión mantiene abierta la incertidumbre sobre la recuperación completa del acueducto en todas las zonas golpeadas. El gremio señaló que todavía no es posible afirmar que el servicio se encuentre normalizado en cada municipio afectado.

El Chocó ofrece uno de los ejemplos más claros de la velocidad con la que puede cambiar el panorama. Allí, el terremoto había provocado la suspensión del servicio en Quibdó y otros 16 municipios, pero la situación mejoró rápidamente con las labores de recuperación adelantadas por las empresas. Las tareas de atención continúan en coordinación con las autoridades. El propósito es identificar los puntos que requieren intervención, recuperar las redes que todavía presentan daños y atender las dificultades que permanecen en los servicios esenciales.

3 niños muertos y 30 enfermos por falta de agua potable en el Chocó / Shawn - flickr.com
El servicio del agua es una de las necesidades en el departamento del Chocó -crédito Shawn - flickr.com

Aunque los indicadores muestran una reducción importante frente a las afectaciones iniciales, el proceso aún exige seguimiento en las zonas donde persisten fallas. La recuperación de la energía avanza de forma más rápida, mientras el acueducto requiere verificaciones adicionales para determinar el estado de sus tuberías.

Andesco mantiene así el seguimiento a la respuesta de las compañías frente a las consecuencias del terremoto. La meta planteada por el gremio es que, en los próximos días, los usuarios de las regiones afectadas puedan contar nuevamente con la totalidad de los servicios públicos.

Temas Relacionados

Terromoto en ColombiaAndescoServicios públicosElectricidadAguaColomiba-Noticia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: reportan 241 muertos y 3.771 heridos; cinco ciudades están en alerta roja

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: reportan 241 muertos y 3.771 heridos; cinco ciudades están en alerta roja

Internet satelital gratis en Colombia de Starlink: cómo hacerlo tras el terremoto

Tras el terremoto que golpeó al país sudamericano, Starlink informó que brindará acceso gratuito a su servicio de internet satelital en los departamentos más afectados

Internet satelital gratis en Colombia de Starlink: cómo hacerlo tras el terremoto

Resultados Super Astro Sol hoy 12 de agosto: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Resultados Super Astro Sol hoy 12 de agosto: verifique el signo ganador

Cuándo es el próximo lunes festivo en Colombia: este es el listado de días feriados del resto del año

Miles de ciudadanos reorganizan sus actividades cotidianas ante el inesperado ajuste en el calendario oficial de días libres para 2026

Cuándo es el próximo lunes festivo en Colombia: este es el listado de días feriados del resto del año

Terremoto en Colombia: Fiscalía habilitó dos puntos en Valle del Cauca para la entrega de cuerpos de víctimas a sus familiares

Este es el departamento con mayor número de víctimas mortales, con 118 fallecidos, 95 de ellos en Cali, además de casi 1.000 heridos y cerca de 180 desaparecidos entre los escombros de más de 50 edificaciones colapsadas

Terremoto en Colombia: Fiscalía habilitó dos puntos en Valle del Cauca para la entrega de cuerpos de víctimas a sus familiares
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Deportes

Un miembro del Independiente Medellín perdió su casa a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Un miembro del Independiente Medellín perdió su casa a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Calendario del fútbol colombiano será ampliado por el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó: esto se sabe

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”