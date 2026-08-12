Servicios públicos en Colombia: Andesco anticipa cuándo volverían al 100% tras el terremoto

Las labores de las empresas de servicios públicos han permitido reducir las afectaciones provocadas por el terremoto en varias regiones del país -crédito Xinhua News/Colprensa /Europa Press

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La conectividad y el suministro eléctrico comenzaron a estabilizarse en los departamentos de Colombia que recibieron el mayor impacto del terremoto de magnitud 7,4 el lunes 10 de agosto de 2026, aunque todavía persisten dificultades puntuales en algunos municipios. Andesco aseguró que las empresas mantienen desplegados sus equipos para atender los daños y acelerar la normalización de las redes.

Camilo Sánchez, presidente del gremio, explicó en Blu Radio que la evolución de la emergencia es favorable en buena parte del territorio. La afectación inicial sobre la demanda nacional de energía alcanzó el 18%, pero disminuyó de manera considerable después de las primeras labores.

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Los avances son especialmente visibles en las zonas donde el impacto sobre el suministro fue más alto. En Valle del Cauca, la afectación pasó de 70% a 11%, mientras que en Caldas, Quindío y Risaralda se redujo de 82% a 14%.

En Valle del Cauca, la afectación en la demanda de energía pasó de 70% a 11% después de los trabajos de recuperación - crédito @Andesco1/X

La recuperación también fue marcada en Cauca y Nariño, donde el indicador descendió de 44% a 2%. En Chocó, uno de los territorios que enfrentó una interrupción total, la afectación pasó de 100% a 0%. Estos resultados, según Sánchez, reflejan la respuesta desplegada por las compañías del sector para restablecer las redes y contener las consecuencias del movimiento telúrico. Sin embargo, el trabajo todavía no termina.

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El presidente de Andesco explicó que permanecen lugares donde el servicio eléctrico presenta intermitencias. Por esa razón, las empresas continúan realizando labores directamente en territorio con el objetivo de reducir los inconvenientes que todavía afectan a los usuarios.

La expectativa del gremio es que la normalización completa pueda alcanzarse en muy pocos días. Sánchez sostuvo que el proceso sigue avanzando y que se busca recuperar nuevamente el 100% de los servicios afectados.

La situación de las telecomunicaciones está ligada a ese proceso. Durante las horas posteriores al terremoto, habitantes de algunas zonas tuvieron dificultades para comunicarse con sus familiares, debido a las interrupciones que se presentaron en las redes. De acuerdo con el presidente de Andesco, las fallas eléctricas repercutieron en la operación de los servicios de telefonía e internet. La relación entre ambas redes hizo que las dificultades en el suministro de energía terminaran afectando la conectividad en distintos puntos.

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Chocó logró superar la interrupción total del servicio eléctrico registrada tras el movimiento telúrico -crédito REUTERS

Con el restablecimiento progresivo de la electricidad, las comunicaciones muestran una mejoría. Las empresas mantienen trabajos para recuperar la cobertura y disminuir las intermitencias. En Caldas, Quindío y Risaralda, el dirigente vinculó las dificultades iniciales en las comunicaciones con el impacto de 82% que registró la demanda de energía en esos departamentos. La reducción posterior permitió avanzar en la conectividad.

El panorama es diferente cuando se trata del servicio de agua. En este caso, la reparación no depende únicamente de restablecer una red eléctrica o de recuperar la señal de comunicaciones. Andesco explicó que primero es necesario revisar las tuberías para establecer en qué puntos pudieron presentarse pérdidas. Esa revisión mantiene abierta la incertidumbre sobre la recuperación completa del acueducto en todas las zonas golpeadas. El gremio señaló que todavía no es posible afirmar que el servicio se encuentre normalizado en cada municipio afectado.

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El Chocó ofrece uno de los ejemplos más claros de la velocidad con la que puede cambiar el panorama. Allí, el terremoto había provocado la suspensión del servicio en Quibdó y otros 16 municipios, pero la situación mejoró rápidamente con las labores de recuperación adelantadas por las empresas. Las tareas de atención continúan en coordinación con las autoridades. El propósito es identificar los puntos que requieren intervención, recuperar las redes que todavía presentan daños y atender las dificultades que permanecen en los servicios esenciales.

El servicio del agua es una de las necesidades en el departamento del Chocó -crédito Shawn - flickr.com

Aunque los indicadores muestran una reducción importante frente a las afectaciones iniciales, el proceso aún exige seguimiento en las zonas donde persisten fallas. La recuperación de la energía avanza de forma más rápida, mientras el acueducto requiere verificaciones adicionales para determinar el estado de sus tuberías.

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Andesco mantiene así el seguimiento a la respuesta de las compañías frente a las consecuencias del terremoto. La meta planteada por el gremio es que, en los próximos días, los usuarios de las regiones afectadas puedan contar nuevamente con la totalidad de los servicios públicos.