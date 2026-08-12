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El terremoto en Colombia y el fenómeno de El Niño podrían encarecer estos productos y servicios a finales de 2026

El costo de vida muestra una señal de respiro, aunque el riesgo de nuevos aumentos persiste por factores climáticos y daños en infraestructura

La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
La inflación en Colombia sigue lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Luisa Gonzalez/Reuters
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La inflación en Colombia sorprendió a la baja en julio de 2026 con una variación mensual de 0,17%, por debajo del 0,31% esperado por el consenso de analistas, y la tasa anual cedió de 6,14% a 6,03%. No obstante, el fenómeno de El Niño y la emergencia por el terremoto en el occidente del país ponen en riesgo el indicador porque, según el Banco de Bogotá, podrían generar presiones sobre alimentos, energía y otros precios por choques climáticos, problemas de abastecimiento, indexación con referente de 5,1% y afectaciones en la infraestructura de transporte.

La sorpresa bajista fue de 14 puntos básicos (pb) frente a lo previsto y se convirtió en la segunda mayor de 2026, solo detrás de febrero, cuando llegó a 19 puntos básicos. El informe señala además que el dato quedó incluso por debajo del mínimo estimado por los analistas.

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Frente a junio, cuando la inflación mensual fue de 0,39%, el dato de julio marcó una desaceleración. También quedó por debajo del 0,27% observado en julio de 2025. Aun así, la inflación anual siguió por encima del 4,90% de un año antes.

Qué explicó la desaceleración de julio

Los alimentos fueron uno de los principales apoyos del resultado mensual. “Los precios de los alimentos cayeron -0.13% mensual, restando -2pb a la inflación total del mes”, dice la entidad. Esa división pasó de una inflación anual de 6,83% a 5,82%. Dentro del descenso figuraron las legumbres, con -0,9%, las frutas, con -0,8%, y los huevos, con -0,9%.

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En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,03% - crédito Dane
En julio de 2026, el Índice de Precios al Consumidor registró una variación anual del 6,03% - crédito Dane

Los arriendos también ayudaron a moderar el dato. Su variación mensual fue de 0,23% y su inflación anual bajó de 4,92% a 4,83%.

El informe indicó que “los arriendos evidenciaron su indexación más baja del año con alrededor de 70%”. Ese nivel se compara con cerca de 80% en junio, casi 100% en el primer semestre y alrededor de 120% entre abril y mayo.

Mientras tanto, en bienes la variación mensual fue de 0,04%, la menor en poco menos de dos años, mientras la inflación anual subió de 3,23% a 3,24%. En servicios sin arriendo, la variación mensual fue de 0,24% y la inflación anual pasó de 9,02% a 8,98%.

Dentro de bienes destacó la caída de -0,6% en vehículos, su mayor retroceso en dos años. La gasolina también bajó 0,2% y restó un punto básico a la inflación del mes.

Pese a ese alivio, las medidas de inflación subyacente siguieron elevadas. La inflación sin alimentos ni regulados bajó de 6,00% a 5,96%, pero la inflación sin alimentos subió de 5,98% a 6,07%. Además, cedió de 6,30% a 6,27%, mientras el promedio de tres mediciones básicas permaneció en 6,10%. Según el análisis, “las mediciones básicas se mantuvieron relativamente estables en términos anuales, todas muy cerca o por encima de 6%”.

El Niño y la energía vuelven a poner presión

El Banco de Bogotá advirtió que “la moderación no cambia sustancialmente las preocupaciones sobre el elevado nivel del ajuste de precios”. Esa señal aparece en un momento en que la segunda mitad del año todavía enfrenta choques de oferta y costos.

Uno de los riesgos que menciona es el fenómeno de El Niño. El análisis plantea que, tras varios meses con menores presiones en alimentos, el cambio de condiciones climáticas podría alterar esa tendencia. A ese frente se suman la gasolina y la energía. El documento sostiene que esos rubros enfrentarían presiones por el choque de Medio Oriente, los problemas de abastecimiento y la cercanía de afectaciones climáticas.

Los regulados ya mostraron esa tensión en julio. Aunque la gasolina cayó 0,2%, la energía subió 2,3% y aportó siete puntos básicos, mientras el gas aumentó 0,4%.

En conjunto, los precios regulados avanzaron 0,41% mensual y su inflación anual pasó de 5,90% a 6,44%, el mayor salto entre los grandes componentes. Vivienda, por su parte, subió 0,55% en el mes y elevó su inflación anual de 5,02% a 5,40%.

El informe también señala que la indexación sigue como un canal de presión relevante. Aunque en arriendos se moderó, el análisis advierte que “con un referente de 5.1%, la presión por esta vía es importante”.

Las proyecciones del equipo apuntan a una inflación mensual de 0,2% en agosto y de 0,3% en septiembre. Para el cierre de 2026, la previsión es de 6,8% anual.

Ciudades como Pereira, Manizales y Cali se vieron afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Xinhua News/Europa Press/Colprensa
Ciudades como Pereira, Manizales y Cali se vieron afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 - crédito Xinhua News/Europa Press/Colprensa

El terremoto agrega un riesgo de oferta para los precios

A los focos ya abiertos se añadió la emergencia por el terremoto en el occidente del país. Según el informe, ese evento “podría generar nuevas presiones de precios” por tres vías vinculadas a oferta, demanda e infraestructura.

El análisis enumera una “restricción de oferta de ciertos productos producidos/cultivados en la zona”, una mayor demanda para envío de suministros a la zona y la afectación de infraestructura de transporte. Ese cuadro, si se materializa, añadiría presión sobre productos y costos logísticos.

Con ese telón de fondo, el alivio de julio aparece como una mejora puntual más que como un cambio consolidado. El descenso reciente dejó margen, pero el informe advierte riesgos que pueden volver a presionar el costo de vida en los próximos meses.

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