Renta Ciudadana: segunda transferencia se pagará del 14 al 24 de agosto de 2026 con $23.351 millones destinados a damnificados

El Gobierno destinó 23.351 millones de pesos para esta transferencia y amplió la cobertura con 17.446 familias adicionales frente al primer pago - crédito Prosperidad Social

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La segunda transferencia de la Línea de Atención a Emergencias del programa Renta Ciudadana se realizará entre el 14 y el 24 de agosto de 2026, según anunció Prosperidad Social.

El pago está dirigido a 46.703 hogares damnificados por las inundaciones de febrero pasado en 19 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre, que figuran en los listados oficiales emitidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Para este ciclo, el Gobierno destinó 23.351 millones de pesos y amplió la cobertura respecto al primer pago, incorporando a 17.446 familias adicionales.

La entrega de esta segunda transferencia monetaria se efectuará mediante giro en los puntos autorizados de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros. La Línea de Atención a Emergencias es el primer mecanismo permanente del programa Renta Ciudadana enfocado en brindar una respuesta rápida y focalizada a hogares afectados por desastres naturales o contingencias oficialmente declaradas.

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Renta Ciudadana beneficiará a 46.703 hogares damnificados por las inundaciones de febrero en 19 municipios de Antioquia, Bolívar, Córdoba, Chocó, La Guajira y Sucre - crédito Prosperidad Social

Los beneficiarios fueron seleccionados con base en los reportes y listados oficiales de personas damnificadas, sin intermediación de Prosperidad Social en la identificación directa de la población a atender.

Cómo acceder a la transferencia y canales oficiales

La entidad recordó que todos los trámites relacionados con la transferencia de Renta Ciudadana son gratuitos y no requieren intermediarios. Se recomienda a la ciudadanía consultar únicamente los canales oficiales para evitar posibles fraudes o confusión.

Entre los canales habilitados se encuentran la página web institucional (www.prosperidadsocial.gov.co), el canal de WhatsApp (https://onx.la/chwp), el formulario web para peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones (https://onx.la/delta1), así como las redes sociales oficiales y las gerencias regionales.

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Prosperidad Social indicó que los trámites de Renta Ciudadana son gratuitos, no requieren intermediarios y deben consultarse solo en los canales oficiales - crédito Prosperidad Social

La segunda transferencia se hará efectiva únicamente a los hogares incluidos en los listados oficiales de la Ungrd. Prosperidad Social se encarga exclusivamente de focalizar, validar y coordinar la entrega de los recursos, siempre con base en la información suministrada por las autoridades competentes. La entidad enfatizó que no identifica ni certifica a la población afectada de manera directa.

El proceso de pago se realizará en los puntos de SuRed y SuperGiros, donde los beneficiarios deberán presentar el documento de identidad y cumplir los requisitos establecidos para el retiro del giro. Prosperidad Social reiteró la importancia de no acudir a intermediarios y de informarse solamente a través de los canales institucionales para conocer los detalles y fechas de pago.

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Los beneficiarios de la transferencia deberán presentar el documento de identidad y cumplir los requisitos establecidos para retirar el giro en SuRed y SuperGiros - crédito Prosperidad Social

Cambios en la atención presencial por daños tras el sismo

Prosperidad Social informó que, debido al terremoto de 7.4 grados ocurrido el lunes 10 de agosto, ocho de sus gerencias regionales suspendieron la atención presencial desde el martes 11 de agosto. Las sedes afectadas por daños en su infraestructura se encuentran en Caldas, Cauca, Chocó, Meta, Quindío, Risaralda, Urabá y Valle del Cauca. La atención en estos departamentos será virtual hasta que se verifiquen las condiciones de seguridad, estabilidad y funcionalidad de las sedes.

Las personas interesadas en información sobre Renta Ciudadana, Devolución de IVA, Renta Joven, Colombia Mayor, Iraca, ReSA, Familias en su Tierra o en presentar pqrsdf pueden comunicarse a través de los correos electrónicos habilitados para cada gerencia regional o por los canales digitales oficiales:

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Caldas caldas@prosperidadsocial.gov.co.

Cauca cauca@prosperidadsocial.gov.co. servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co .

Chocó choco@prosperidadsocial.gov.co.

Meta meta@prosperidadsocial.gov.co.

Quindío quindio@prosperidadsocial.gov.co.

Risaralda Andres.Tamayo@ProsperidadSocial.gov.co.

Urabá uraba@prosperidadsocial.gov.co.

Valle del Cauca valle@prosperidadsocial.gov.co



Prosperidad Social aseguró que la suspensión presencial no interrumpe trámites ni consultas de programas sociales como Renta Ciudadana, Renta Joven y Colombia Mayor - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social expresó su solidaridad con las familias afectadas por el reciente sismo, que impactó especialmente a comunidades de Chocó, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. La entidad reiteró el compromiso del Gobierno nacional con la atención de las personas más vulnerables, asegurando el despliegue de todos los recursos y dispositivos necesarios para dar respuesta a quienes más lo necesitan en el territorio.

La entidad dispone de 35 gerencias regionales en todo el país, incluyendo Bogotá D. C., Magdalena Medio, Urabá y una en cada departamento, encargadas de la gestión territorial de los programas y la implementación de políticas públicas para la superación de la pobreza y la desigualdad.

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A través de estos equipos, Prosperidad Social coordina los procesos de focalización, validación y seguimiento de las transferencias y apoyos, garantizando que los recursos lleguen a quienes cumplen con los criterios definidos por las autoridades competentes.