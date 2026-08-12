Jorge Eliécer Laverde fue escogido por el Congreso como nuevo contralor General de la República: así fue la votación

Jorge Laverde fue elegido como nuevo contralor General de la República, tras el apoyo mayoritario de la coalición de Gobierno - crédito suministrada a Infobae Colombia

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El Congreso, en su sesión plena, eligió en la jornada del miércoles 12 de agosto a Jorge Eliécer Laverde Vargas como el nuevo contralor General de la República para el periodo 2026-2030; una escogencia que no causó sorpresas, pues fue decantándose tras recibir en la víspera el apoyo de cinco partidos, integrantes de la coalición de Gobierno, a la que se sumaron otras colectividades, en un respaldo mayoritario.

Con un total de 269 votos, de ellos 95 obtenidos en el Senado y 174 en la Cámara, Laverde fue escogido para el cargo, en una jornada en la que superó por amplio margen a otros de los aspirantes, como Andrés Castro y Luis Enrique Abadía. El respaldo del Centro Democrático, los partidos Liberal, Conservador, de la U y Cambio Radical fue determinante para generar, en consecuencia, un efecto ‘cascada’ que terminó dándole el triunfo.

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Con un total de 269 votos, el caldense Jorge Enrique Laverde, afín al partido Liberal, es el nuevo contralor General de la República - crédito @@CamaraColombia/X

¿Quién es el nuevo contralor General de la República?

Jorge Laverde Vargas es un abogado con una amplia trayectoria en el sector público. Con su elección, el nuevo titular del entre de control fiscal tendrá la responsabilidad de vigilar el manejo de los recursos públicos y asegurar que se utilicen de manera adecuada en todo el país; en una escogencia que se dio en medio de la tragedia ocasionada por el terremoto del lunes 10 de agosto, de magnitud 7,4 y con epicentro en Chocó.

“Es un momento muy especial aquí en mi casa, el Congreso de la República”, expresó el nuevo contralor, que dijo estar conmovido por este masivo respaldo. Agradeció a los congresistas por la confianza y envió un abrazo fraterno a las víctimas del fuerte movimiento telúrico que estremeció al país. “Nuestra misión empieza hoy mismo, garantizando que los recursos lleguen con celeridad”, destacó el nuevo contralor.

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La Contraloría General de la República inicia una nueva era bajo el mando de Jorge Eliécer Laverde - crédito Colprensa

A lo largo de su carrera, el nuevo contralor ha ocupado distintos cargos de relevancia. Se desempeñó como secretario de la Comisión Sexta del Senado de la República, célula legislativa en la que adquirió experiencia en el funcionamiento legislativo y, del mismo modo, fue diputado en la Asamblea de Caldas y trabajó con la Procuraduría, lo que le permitió conocer de cerca la gestión regional y los procesos de control y vigilancia.

“La Contraloría no será un carrete político. Como hombre de provincia, criado en el rigor del esfuerzo y la grandeza de los sueños, les digo a los jóvenes de Colombia: sí es posible. Hoy pongo mi trayectoria al servicio del país”, acotó el nuevo jefe del órgano de control fiscal, para que la transformación que necesita la entidad se lleve a cabo. “No los defraudaré”, destacó en su primera declaración como titular del cargo.

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Su perfil técnico y su conocimiento en temas jurídicos y administrativos del Estado le han dado a este liberal el reconocimiento dentro del sector público, en una aspiración que fue consolidándose a medida que pasaron los días, pues de la lista de 10 finalistas fue el que pudo convencer a las diferentes colectividades.

A través de sus redes sociales, la Contraloría General de la Nación se pronunció sobre la elección de Jorge Eliécer Laverde como nuevo jefe de la entidad - crédito @CGR_Colombia/X

“El Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, y los funcionarios de la Contraloría General de la República reconocen y felicitan al doctor Laverde por su elección y le desean éxitos en el ejercicio de sus funciones al frente del máximo órgano de control fiscal del país”, se leyó en los canales oficiales de la entidad, en la que se le dio la bienvenida al nuevo jefe de la entidad.

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Laverde es originario de La Dorada, Caldas. En su departamento es visto como un ejemplo de superación, ya que proviene de una familia trabajadora de provincia y ha construido su carrera profesional a partir del esfuerzo, el estudio y la disciplina; y ahora tendrá el gran desafío de administrar uno de los entes más importantes del organigrama estatal, que tendrá la responsabilidad de fiscalizar los recursos de la tragedia.