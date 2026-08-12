Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Autos Italianos de Colombia respondió ante la SIC tras presunta estafa con vehículos Ferrari

La compañía entregó más de 210 páginas de documentación a la Superintendencia de Industria y Comercio, mientras avanza una auditoría forense para esclarecer el destino de los fondos de clientes y el estado de sus operaciones

Clientes de Ferrari en Colombia denuncian que pagaron anticipos de hasta 25% por vehículos y no recibieron ni los carros ni el reembolso - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas
Autos Italianos de Colombia presentó ante la SIC una respuesta integral al requerimiento de la investigación de protección al consumidor - crédito Google Maps/Eduardo Palacio Yanguas
Guardar

Autos Italianos de Colombia S.A. informó este 12 de agosto de 2026 que presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) una respuesta integral al requerimiento formulado por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.

Según la compañía, el documento, de más de 210 páginas, fue radicado dentro del plazo otorgado por la autoridad y contiene un desarrollo individual de los 15 puntos exigidos en la averiguación preliminar identificada con el radicado 26-294239. La empresa aclaró que la información remitida incluye la documentación y los datos que obran en su poder sobre las operaciones celebradas con los clientes, así como una relación detallada del estado de cada transacción.

PUBLICIDAD

La comunicación oficial enfatizó que el requerimiento de la SIC fue recibido el 22 de julio de 2026, con un plazo de diez días hábiles para su respuesta. Autos Italianos de Colombia recalcó que la contestación se presentó de acuerdo con los plazos legales, lo cual quedó certificado en la constancia de radicación entregada a la autoridad.

Ferrari - SIC
La empresa radicó un documento de más de 210 páginas con el desarrollo de los 15 puntos exigidos en la averiguación preliminar 26-294239 - crédito Visuales IA

Auditoría forense y compromiso de colaboración

En su comunicado, Autos Italianos de Colombia detalló que adelanta una auditoría forense para verificar la información contable, financiera y administrativa disponible. El proceso busca aportar claridad sobre la situación de la compañía, el manejo de los recursos recibidos y las obligaciones pendientes con clientes y proveedores.

PUBLICIDAD

La empresa reiteró su disposición de colaborar con la Superintendencia de Industria y Comercio y de atender cualquier requerimiento adicional de la autoridad, así como de seguir utilizando los canales institucionales y judiciales previstos en la ley para contribuir al esclarecimiento de las operaciones realizadas bajo la administración anterior.

La compañía remarcó que las declaraciones contenidas en su comunicado tienen carácter informativo y no representan conclusiones definitivas ni atribuciones de responsabilidad sobre los hechos investigados. “Cualquier determinación deberá ser adoptada por las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso y el derecho de defensa”, indicó la empresa.

La cancelación de la concesión de Ferrari en Bogotá dejó en suspenso compras de alta gama con entregas a plazos largos y cupos limitados - crédito Google Maps/Pablo Hernández
La compañía afirmó que respondió dentro del plazo legal fijado por la Superintendencia de Industria y Comercio tras recibir el requerimiento el 22 de julio de 2026 - crédito Google Maps/Pablo Hernández

Investigación por presunta estafa y antecedentes del caso

Las actuaciones de la SIC forman parte de una investigación iniciada tras denuncias públicas sobre presuntos incumplimientos millonarios en la entrega de vehículos de la marca Ferrari.

El caso se hizo visible en medios nacionales después de que compradores relataran que adelantaron pagos por anticipado sin recibir el automóvil comprometido. Uno de los afectados declaró que entregó 30.000 dólares para la adquisición de un Ferrari modelo 849 Testa Rosa, cuyo valor supera los 825.000 dólares, y que ese dinero nunca llegó a la fábrica italiana.

La Superintendencia de Industria y Comercio confirmó que investiga la situación de al menos seis clientes que habrían entregado sumas importantes como anticipo, sin recibir el vehículo tras el retiro de la concesión de la marca. Hasta el 30 de julio, la SIC reveló no había recibido denuncias formales, aunque las actuaciones de oficio continuaron por el impacto público del caso.

La Superintendencia de Industria y Comercio solicita información detallada sobre costos y descuentos a 50 grandes empresas en Colombia - crédito Colprensa
La SIC investiga presuntos incumplimientos en la entrega de vehículos Ferrari a al menos seis clientes que habrían pagado anticipos sin recibir el automóvil - crédito Colprensa

Cielo Rusinque, que hasta entonces fungía como superintendente de la SIC, explicó en rueda de prensa:

“Nuestro deber, incluso en este caso de oficio, es velar porque los derechos de los consumidores, más allá del sector poblacional que corresponda, sean respetados y que los diferentes agentes del comercio, independientemente de que sean transnacionales o de la importancia que tengan, cumplan estrictamente el régimen legal que existe en Colombia en materia de protección a los derechos del consumidor”. La funcionaria aclaró que la entidad puede actuar aun sin denuncias individuales, siempre que existan indicios de posibles vulneraciones de derechos.

La autoridad de protección al consumidor continuará con la revisión de la documentación y la verificación de la información suministrada, mientras se mantiene la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones con los consumidores afectados y la trazabilidad de los recursos involucrados.

Temas Relacionados

SICFerrariAutos Italianos de ColombiaEstafaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rescatista denunció que fue víctima de hurto en medio de labores de búsqueda en Pereira tras el sismo: se le llevaron la moto

El socorrista, que colaboraba en el barrio de Providencia, afirmó que estaba muy concentrado en su trabajo y no logró percatarse del robo

Rescatista denunció que fue víctima de hurto en medio de labores de búsqueda en Pereira tras el sismo: se le llevaron la moto

Terremoto en Manizales: PAE, transporte escolar y clases seguirán suspendidos por inspección de sedes oficiales; la Alcaldía entregó nuevos detalles

La medida se adopta tras el movimiento telúrico del lunes 10 de agosto y se mantendrá mientras se revisan las sedes y se define un esquema para retomar la actividad en condiciones seguras

Terremoto en Manizales: PAE, transporte escolar y clases seguirán suspendidos por inspección de sedes oficiales; la Alcaldía entregó nuevos detalles

Qué hacer durante un terremoto si está en un edificio: brigadista de Topos Azteca explicó la posición más segura para resguardarse

Este escuadrón de búsqueda ya está en Colombia ayudando con las labores que buscan hallar la mayor cantidad de personas con vida debajo de los escombros, luego del terremoto de 7.4 que s se presentó el lunes 10 de agosto de 2026

Qué hacer durante un terremoto si está en un edificio: brigadista de Topos Azteca explicó la posición más segura para resguardarse

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: reportan 241 muertos y 3.771 heridos; cinco ciudades están en alerta roja

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto, un sismo prolongado se sintió en gran parte del país. Las autoridades desplegaron equipos para evaluar los daños y los organismos de emergencia siguen entregando malas noticias sobre el número de fallecidos

EN VIVO | Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia el 10 de agosto: reportan 241 muertos y 3.771 heridos; cinco ciudades están en alerta roja

Internet satelital gratis en Colombia de Starlink: cómo hacerlo tras el terremoto

Tras el terremoto que golpeó al país sudamericano, Starlink informó que brindará acceso gratuito a su servicio de internet satelital en los departamentos más afectados

Internet satelital gratis en Colombia de Starlink: cómo hacerlo tras el terremoto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Deportes

Un miembro del Independiente Medellín perdió su casa a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Un miembro del Independiente Medellín perdió su casa a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Calendario del fútbol colombiano será ampliado por el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó: esto se sabe

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador

Excampeón de América con el Once Caldas habló de la labor que realiza en Manizales tras el terremoto: “Hay que salir a la calle”

Así calificó la prensa a Álvaro Montero y Sebastián Villa tras la clasificación de Boca Juniors en la Sudamericana: “Hubiese costado caro”