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Bogotá lanzó convocatoria para 1.000 empleos de Gestores del Orden con salarios de $2.700.000 a $4.400.000: así puede participar

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia habilitó la inscripción hasta el 18 de agosto de 2026 para cargos temporales con prestaciones, dirigidos a perfiles administrativos, técnicos y profesionales en sectores priorizados

Los aspirantes a los empleos en Bogotá deben acreditar experiencia o formación con diplomas y certificados expedidos por entidades reconocidas en Colombia - crédito Secretaría de Seguridad
Los aspirantes a los empleos en Bogotá deben acreditar experiencia o formación con diplomas y certificados expedidos por entidades reconocidas en Colombia - crédito Secretaría de Seguridad
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El Distrito de Bogotá abrió una convocatoria para más de 1.000 empleos como Gestores del Orden, en una estrategia liderada por la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para fortalecer la presencia y el trabajo preventivo en sectores priorizados de la ciudad.

La inscripción estará habilitada hasta el martes 18 de agosto de 2026 y contempla cargos para auxiliares administrativos, profesionales universitarios y técnicos operativos, todos bajo la modalidad de planta temporal con prestaciones de ley.

Los interesados en participar deberán acreditar experiencia relacionada o formación a través de diplomas y certificados expedidos por entidades reconocidas en Colombia, según el cargo al que apliquen.

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Para los puestos de auxiliar administrativo es necesario haber aprobado al menos el noveno grado de educación básica secundaria, mientras que los demás cargos exigen título de bachiller, pregrado o posgrado, según corresponda.

Los Gestores del Orden acompañan a la ciudadanía en zonas priorizadas de Bogotá y desarrollan acciones preventivas sobre convivencia, espacio público y cultura ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad
Los Gestores del Orden acompañan a la ciudadanía en zonas priorizadas de Bogotá y desarrollan acciones preventivas sobre convivencia, espacio público y cultura ciudadana - crédito Secretaría de Seguridad

La información detallada sobre el proceso de postulación y los requisitos específicos está disponible en la página web de la Secretaría de Seguridad, accediendo por el banner de Gestores del Orden, donde se encuentra la guía orientadora y los manuales de funciones.

Proceso de inscripción y requisitos

La postulación se realiza a través del portal del Servicio Público de Empleo (https://www.serviciodeempleo.gov.co/), al que se accede siguiendo el enlace proporcionado en la web de la Secretaría de Seguridad.

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Los aspirantes deben registrarse en el sistema, crear la hoja de vida, seleccionar el empleo de interés —como Asistente de servicio social y comunitario— y detallar su experiencia laboral relacionada en el apartado correspondiente. Para el empleo Auxiliar Administrativo 407 - 10, la inscripción se realiza usando el código exclusivo 1626036965-289.

Los sueldos de las vacantes para Gestores del Orden en Bogotá oscilan entre $2.763.139 y $4.404.470 mensuales, según el cargo - crédito Secretaría de Seguridad
Los sueldos de las vacantes para Gestores del Orden en Bogotá oscilan entre $2.763.139 y $4.404.470 mensuales, según el cargo - crédito Secretaría de Seguridad

El proceso es completamente público, sin intermediarios, y la secretaría recalca que toda la información oficial se publicará únicamente en sus canales web y redes sociales. Los sueldos para las vacantes ofrecidas oscilan entre $2.763.139 y $4.404.470 mensuales, dependiendo del cargo al que se postule cada aspirante.

La convocatoria forma parte de la estrategia institucional para ampliar la cobertura de los Gestores del Orden, quienes ya superan los 600 en distintos sectores de Bogotá. Su función principal es acompañar a la ciudadanía, desarrollar acciones preventivas y anticipar situaciones que puedan afectar la seguridad y la convivencia. Trabajan por turnos en zonas priorizadas, promoviendo el buen uso del espacio público y fomentando la cultura ciudadana.

Funciones y presencia de los Gestores del Orden en Bogotá

Los Gestores del Orden tienen un rol clave en la transformación de los entornos urbanos y la intervención directa en problemáticas cotidianas. Su trabajo incluye actividades pedagógicas sobre convivencia, prevención de violencias, cuidado del medio ambiente y movilidad segura, además de la resolución pacífica de conflictos.

La inscripción a la convocatoria de Gestores del Orden se realiza en el portal del Servicio Público de Empleo desde el enlace publicado por la Secretaría de Seguridad - crédito Secretaría de Seguridad
La inscripción a la convocatoria de Gestores del Orden se realiza en el portal del Servicio Público de Empleo desde el enlace publicado por la Secretaría de Seguridad - crédito Secretaría de Seguridad

En la vía pública, intervienen ante situaciones como la disposición inadecuada de residuos, ruido excesivo y consumo de sustancias psicoactivas en espacios públicos, en coordinación con otras entidades distritales.

En 2026, según los datos de la Secretaría de Seguridad, los Gestores han atendido más de 15.000 incidentes relacionados con la disposición de residuos, escombros, habitabilidad en calle, ruido y consumo de licor y sustancias psicoactivas en el espacio público.

La presencia de estos equipos ha sido especialmente notoria en zonas como la Zona Rosa y las inmediaciones de los parques Lourdes y Sucre, conocido como el ‘Parque de los Hippies’, sectores donde se evidencian mejoras en la limpieza, seguridad y convivencia ciudadana.

La Secretaría Distrital de Seguridad ofrece cargos de auxiliares administrativos, profesionales universitarios y técnicos operativos en planta temporal con prestaciones de ley - crédito Secretaría de Seguridad
La Secretaría Distrital de Seguridad ofrece cargos de auxiliares administrativos, profesionales universitarios y técnicos operativos en planta temporal con prestaciones de ley - crédito Secretaría de Seguridad

Transparencia y garantías en la convocatoria

La Secretaría Distrital de Seguridad enfatizó que este proceso de selección es abierto, transparente y de competencia libre, sin requerir intermediarios ni gestores externos. Toda la información relevante sobre la convocatoria, requisitos y etapas del proceso está centralizada en la web oficial y las redes institucionales, donde también se publicarán los resultados y novedades del proceso.

César Restrepo, secretario de Seguridad, afirmó: “Los Gestores de Orden son articuladores en el espacio público, encargados de verificar, observar y gestionar soluciones que aporten a mejorar las condiciones de convivencia y orden en los barrios”.

Solo los candidatos que aprueben todas las etapas del proceso podrán integrar el equipo de Gestores del Orden, cuya labor se ha consolidado como un eje central en la estrategia distrital de seguridad y convivencia en Bogotá.

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