Comité Internacional de la Cruz Roja se mostró preocupado por las consecuencias del terremoto en zonas de conflicto armado en Colombia

Los equipos de rescate trabajan en el lugar donde se derrumbó un edificio a causa de un terremoto, en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

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El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que el terremoto del 10 de agosto en Colombia puede agravar la situación en territorios golpeados por la violencia y con restricciones para la asistencia, al señalar que “las comunidades ya son especialmente vulnerables y el acceso para los equipos humanitarios puede verse gravemente limitado”.

En un mensaje difundido por su delegación en el país, el organismo informó que su “oficina en Quibdó (Chocó), así como varias instalaciones de la Cruz Roja Colombiana en las zonas más afectadas por el terremoto, han sufrido daños”.

El Comité Internacional de la Cruz Roja indicó que ya realizó un primer envío de ayuda: “Hasta el momento, el CICR ha suministrado insumos médicos para apoyar a nuestros socios de la Cruz Roja Colombiana, y estamos preparados para ampliar nuestro apoyo según sea necesario”.

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El Comité Internacional de la Cruz Roja advirtió que el terremoto del 10 de agosto en Colombia puede agravar la situación en territorios golpeados por la violencia y con restricciones para la asistencia - crédito @icrc/Instagram

La organización también explicó que avanza en la identificación de necesidades humanitarias junto a otras entidades: “Junto con nuestros colegas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, y en coordinación con las autoridades competentes, estamos evaluando las necesidades más urgentes para contribuir a garantizar una respuesta coordinada y eficaz”.

En su comunicación, el Cicr subrayó que parte de su personal también sufrió las consecuencias directas del sismo: “A pesar del impacto personal que esto supone para muchos de nuestros colegas, nuestros equipos trabajan incansablemente para apoyar a los más afectados”.

Director de Medicinal Legal confirmó que recibieron un container para refrigerar cuerpos

El director de Medicina Legal Ariel Cortés explicó que, ante la magnitud de la tragedia, se incorporaron contenedores de refrigeración para evitar su rápida descomposición - crédito Medicina Legal

La emergencia nacional en Colombia tras el terremoto de 7,4 grados ocurrido el 10 de agosto de 2026 ha generado una respuesta inédita para el manejo de los cuerpos en las zonas más golpeadas. Ariel Cortés, director de Medicina Legal, reconoció que la magnitud de la tragedia superó la capacidad habitual de conservación, lo que obligó a tomar medidas excepcionales.

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La cifra provisional de 202 personas fallecidas llevó a reforzar de inmediato la infraestructura destinada a preservar los cuerpos. Según el balance oficial, se incorporaron contenedores de refrigeración en los puntos más críticos para evitar la rápida descomposición.

El Gobierno nacional y las autoridades locales han articulado esfuerzos para cubrir la demanda. En palabras de Cortés, “por gestiones de la Presidencia de la República, específicamente de la primera dama, logramos obtener una donación de un container, que ya fue ubicado el día de ayer para refrigerar los cuerpos”.

La logística para el traslado y conservación de los cuerpos ha incluido la colaboración entre la capital del país y regiones del suroccidente. “La Alcaldía Mayor de Bogotá, el alcalde mayor, el doctor Carlos Fernando Galán, dispuso que pudiéramos llevar un container de Bogotá para Cali, exactamente para Palmira, para también poder tener la capacidad de refrigeramiento de los cuerpos y que no se descompongan tan rápidamente”, precisó Cortés en diálogo con Noticias RCN.

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Varias personas caminan entre los escombros tras un terremoto en Pereira, Colombia, el 11 de agosto de 2026 - crédito Juan David Duque/Reuters

Indignación en redes con mujer que afirmó que debería haber otro terremoto en el Chocó

Las reacciones al terremoto de 7,4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, inundaron las redes sociales con expresiones de solidaridad, pero también desataron un intenso debate político y social. Además del impacto físico, el sismo generó una ola de mensajes de apoyo y controversias en el ámbito digital.

En el momento cobró notoriedad un video en el que una mujer, cuya identidad no fue confirmada, ironizó sobre el fracking y la situación del Chocó tras el sismo. Su comentario, “Ahora sí, señor de la Espriella Style, que venga todo el fracking que quiera, que el sustico de hoy nos quedó gustando”, generó discusión y polémica.

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El debate en redes sociales se intensificó tras el terremoto de 7,4 ocurrido en San José del Palmar, Chocó, luego de que un video viral de una mujer desconocida provocara indignación por sus declaraciones polémicas sobre las víctimas y regiones afectadas - crédito @ElGatoArceArce / X

El fragmento continuó con una frase que elevó el tono de la conversación: “Y ojalá el próximo terremoto vuelva a ser en Chocó, que eso al fin y al cabo por allá solo hay pobreza y ese departamento nadie lo voltea a mirar. Y de paso que se lleve unos cuantos caleños, que bien progresistas que sí son”.

En el plano político, figuras como Gustavo Petro y Antonio Sanguino criticaron a una empresa de Medellín por impedir la evacuación de empleados durante el sismo, mientras representantes legales defendieron la postura de la compañía.

Las distintas posturas y declaraciones en redes sociales muestran que el terremoto dejó una huella no solo física, sino también en las discusiones sobre solidaridad, desigualdad y responsabilidad institucional en Colombia.

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