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Unión Europea activó el servicio de los satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4

Kaja Kallas, jefa de la diplomacia comunitaria, expresó condolencias a las autoridades colombianas

Unión Europea activó su sistema de asistencia consular y servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Jana Rodenbusch/Reuters
Unión Europea activó su sistema de asistencia consular y servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 - crédito Jana Rodenbusch/Reuters
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La Unión Europea activó asistencia consular y el sistema satelital Copernicus para apoyar a Colombia tras un terremoto de magnitud 7,4 que dejó al menos 132 muertos, según informó la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

El sismo, que se registró el lunes 10 de agosto de 2026, tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en el oeste del país, y se ubicó a más de 300 kilómetros de Bahía Solano, en la región del Pacífico.

Kallas indicó en redes sociales: “La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja”.

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La funcionaria estonia precisó que el bloque también activó el mecanismo de asistencia consular en crisis “para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados por la catástrofe” y transmitió condolencias a las autoridades colombianas.

Hay más de 150 fallecidos por el sismo - crédito @Ronaldfvargass / X
Hay más de 150 fallecidos por el sismo - crédito @Ronaldfvargass / X

En la noche del mismo lunes, la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen afirmó que “el corazón de Europa está con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto ocurrido en la región del Chocó” y señaló que el bloque está preparado para ofrecer más apoyo.

La presidenta del Parlamento Europeo Roberta Metsola también se pronunció en redes sociales: “Europa se solidariza con Colombia en estos difíciles momentos”.

La ONU ofreció apoyo a Colombia tras terremoto

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ofreció su apoyo a Colombia tras el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste del país y dejó al menos 111 muertos y 87 heridos, en una emergencia que todavía no muestra su alcance total por las dificultades de comunicación en zonas rurales y por la continuidad de las tareas de búsqueda entre estructuras colapsadas.

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Desde Nueva York, el portavoz adjunto del Secretario General, Farhan Haq, dijo que la organización internacional sigue la evolución de la emergencia y está lista para asistir si se lo requieren. “Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario”.

Haq advirtió que la conectividad restringida en algunas áreas rurales está complicando una evaluación completa del impacto. Por esa razón, todavía no se conoce la magnitud final de los daños materiales y humanos.

La Coordinadora Residente de la ONU en Colombia, María José Torres Macho, explicó que el sistema de Naciones Unidas ya tiene equipos evaluando la situación en las zonas afectadas. También prepara junto con el Gobierno nacional una primera reunión de respuesta de emergencia para definir necesidades y la asistencia que podría movilizarse.

“Estamos empezando a evaluar el impacto y la destrucción causados por este terremoto para comenzar la fase de reconstrucción al mismo tiempo que trabajamos en la respuesta de emergencia”, expresó.

Hay cerca de 1250 personas heridas en todo el país - crédito Europa Press
Hay cerca de 1250 personas heridas en todo el país - crédito Europa Press

Torres Macho indicó que la Organización mantiene desde una línea directa con la Cancillería y que el Equipo Humanitario de País se reunirá con representantes del Gobierno para coordinar los próximos pasos. El organismo analiza además cómo reorientar recursos y capacidades ya existentes en Colombia hacia las áreas golpeadas.

La responsable del sistema de la ONU afirmó que la red territorial del organismo permite intervenir en las zonas afectadas. “Tenemos capacidad territorial para responder en esas zonas”, dijo, al detallar que existen equipos locales de coordinación, entre otros puntos, en Chocó y en Valle del Cauca.

Una vez identificadas las necesidades, la ayuda puede concentrarse en seguridad alimentaria, salud, agua y saneamiento, además de la protección de niños y familias en situación de vulnerabilidad. La presencia previa de agencias de Naciones Unidas en varios de los departamentos alcanzados también permitiría redirigir programas, suministros y capacidad logística hacia la emergencia.

Torres Macho destacó en particular la capacidad logística del Programa Mundial de Alimentos cerca de las zonas afectadas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo también fue contactado para apoyar la evaluación de daños con nuevas tecnologías, incluidos drones, mientras el sistema empieza a estudiar las necesidades de recuperación y reconstrucción al mismo tiempo que continúa la respuesta inmediata.

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